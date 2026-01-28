Mundo

La UE sancionó a ex funcionarios del régimen de Al Assad por el desarrollo de armas químicas

El reciente reporte internacional atribuye responsabilidades sobre el uso de armas químicas en Siria, lo que ha llevado a que el bloque europeo evalúe más medidas contra altos cargos vinculados al antiguo gobierno

Imagen de una granada antidisturbios
Imagen de una granada antidisturbios con gas tóxico. ORGANIZACIÓN PARA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

La Unión Europea (UE) está lista para considerar nuevas sanciones contra responsables del régimen del depuesto presidente sirio Bachar al Assad, después del reciente informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que declaró a la Fuerza Aérea Árabe Siria responsable de un ataque con armas químicas en la ciudad de Kafr Zeita en octubre de 2016.

Así lo indicó este miércoles en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que recordó que la UE “ha impuesto medidas restrictivas a funcionarios y científicos del régimen de Al Assad por su participación en el desarrollo y uso de armas químicas”.

El informe de la OPAQ, publicado en enero, concluye que existen “motivos razonables” para creer que un helicóptero militar liberó el 1 de octubre de 2016 un cilindro que contenía gas cloro, que provocó heridas a 35 personas identificadas y afectó a decenas más.

“A la luz del nuevo informe, la Unión Europea está dispuesta a considerar la introducción de nuevas medidas según corresponda”, indicó el portavoz en un comunicado.

El ex presidente de Siria,
El ex presidente de Siria, Bashar al Assad y a su esposa, Asma al- Assad durante una visita a Nueva Delhi, India. EFE/HARISH TYAGI/Archivo

Añadió que la UE “condena enérgicamente el uso de armas químicas por cualquier persona, ya sea un Estado o un agente no estatal, en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia”, ya que “es una violación del derecho internacional y puede constituir los crímenes internacionales más graves: crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

Los Veintisiete, añadió el portavoz, confían “plenamente” en “la objetividad, imparcialidad e independencia de la secretaría técnica de la organización y de su equipo de investigación e identificación”. Además, reiteran su “pleno apoyo” a la OPAQ y subrayan “la complementariedad” de su labor con las Naciones Unidas.

La UE “reconoce el papel positivo de las Autoridades de Transición Sirias para facilitar las investigaciones de la OPAQ” y mantiene su “compromiso de apoyar política y financieramente a la OPAQ con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas de los responsables de estos atroces crímenes en Siria y otros países”.

El pasado mayo la UE levantó todas sus sanciones económicas contra Siria, tras la caída del régimen de Bachar al Assad, como prueba de sus esfuerzos para apoyar una transición política inclusiva en el país árabe y para su recuperación socioeconómica y estabilización. No obstante, mantuvo las sanciones basadas en motivos de seguridad.

Vacío de seguridad

Fuerza de seguridad siria.
Fuerza de seguridad siria.

Los ministros de Exteriores de Francia y Reino Unido pidieron este martes evitar el vacío de seguridad en Siria y proseguir la guerra contra el Estado Islámico, tras haber mantenido un encuentro con sus homólogos de Estados Unidos y Alemania, que comparten ese mismo objetivo.

“Reafirmamos la necesidad de mantener y concretar los esfuerzos colectivos sobre la lucha contra el EI. Apelamos a todas las partes a evitar todo vacío de seguridad en los centros de detención del IA y sus alrededores”, indicaron los dos ministros en una declaración conjunta.

En los próximos días convocarán una reunión urgente de la Coalición que lucha contra el EI para estudiar la situación.

Los jefes de la diplomacia de los cuatro países consideraron necesario “un acuerdo para un alto el fuego permanente” y que se retomen “las negociaciones para la integración pacífica y duradera del noreste de Siria en el seno de un Estado sirio unitario y soberano, que respete y proteja de forma eficaz los derechos de todos sus ciudadanos”.

Un miembro de las fuerzas
Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias en la parte trasera de un vehículo, en el exterior de la prisión de al-Aqtan, donde se encuentran algunos detenidos del Estado Islámico, en Raqqa, Siria, 23 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

La comunidad internacional no oculta su preocupación por el futuro de los territorios controlados hasta ahora por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), sobre todo controladas por los kurdos, que lucharon junto a la Coalición contra el EI y que ahora son objeto de una ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas sirias.

En ese territorio se encuentran numerosos campos que albergan a antiguos combatientes del EI y que la comunidad internacional teme que puedan huir y reforzar a ese grupo terrorista, que ha retomado peso tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

En los últimos días Estados Unidos ha procedido a un traslado de prisioneros de esos campos a territorio iraquí.

En paralelo, la Coalición ha retomado los bombardeos contra posiciones del EI en Siria.

(con información de EFE)

