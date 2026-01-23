La Unión Europea expresó su respaldo a Dinamarca y procuró impulsar una “buena relación” con Estados Unidos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, esperan a los invitados en una cumbre de la Unión Europea (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron su apoyo firme a la soberanía territorial de Dinamarca, al tiempo que abogaron por mantener una relación constructiva con Estados Unidos (EEUU) tras las declaraciones del presidente Donald Trump en Davos.

Durante la cumbre extraordinaria de una de las siete altas instituciones de la Unión Europea (UE), convocada para evaluar los vínculos con la Casa Blanca, ambos líderes reiteraron la unidad de los integrantes del bloque frente a cualquier intento de “coerción”, sin menoscabar los lazos históricos con EEUU.

Costa subrayó: “Defendemos con toda claridad los principios básicos, apoyamos plenamente a nuestros Estados miembros, en este caso Dinamarca, para defender su soberanía y su integridad territorial”.

El dirigente portugués destacó que la UE sostiene la alianza transatlántica y continuará buscando “una buena relación” con el país norteamericano, recordando que ambas regiones construyeron “una comunidad, forjada por la historia, anclada en valores comunes y dedicada a la prosperidad y la seguridad” de sus pueblos.

Costa insistió en que las relaciones entre socios deben gestionarse “de forma cordial y respetuosa” y remarcó el interés común de Europa y Estados Unidos en la seguridad de la región ártica, especialmente a través de la OTAN. Además, anunció que la UE desempeñará un papel más destacado en esta área.

Los líderes de la UE también tienen "serias dudas" sobre el Consejo de Paz impulsado por Trump (Europa Press)

Por su parte, von der Leyen afirmó que la relación con Washington está “claramente mejor” tras la retirada de la amenaza de aranceles de Trump a seis miembros de la UE por su participación en maniobras militares en Groenlandia.

En ese sentido, detalló que la UE colaboró “firmemente pero sin agravar la situación”, y que estuvo preparada con contramedidas comerciales y herramientas no arancelarias en caso de que se hubieran aplicado sanciones.

“Logramos resistir gracias a nuestra firmeza, pero sin agravar la situación y, lo que es más importante, muy unidos”, subrayó la presidenta de la Comisión, añadiendo que Europa debe trabajar por una mayor independencia económica de EEUU y expandirse a otros mercados globales.

Von der Leyen reconoció que la UE invirtió “de forma insuficiente en el Ártico y en su seguridad” y anunció la presentación de un paquete sustancial de inversiones, además de recordar el incremento propuesto en el apoyo financiero a Groenlandia, aunque sin precisar montos.

Durante la cumbre, celebrada a puerta cerrada, fuentes europeas apuntaron que existe un cambio de ánimo entre los Veintisiete respecto a las relaciones con Estados Unidos y que la UE debe responder con calma pero con determinación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la carta para su iniciativa, el Consejo de Paz, destinada a resolver conflictos globales (REUTERS/Jonathan Ernst)

En el debate presenciado por los líderes de la UE también surgió la discusión sobre el Consejo de Paz, institución impulsada por el mandatario estadounidense.

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, al cierre de la junta extraordinaria del Consejo Europeo, Costa subrayó que, pese a las reservas, la Unión Europea está “preparada” para cooperar con Estados Unidos en la implementación de la paz en Gaza.

No obstante, el portugués aclaró: “Tenemos serias dudas sobre varios elementos de los estatutos del Consejo de Paz relacionados con su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas”.

Costa añadió que los Veintisiete están dispuestos a colaborar en la aplicación de un Plan de Paz Integral para Gaza, a través del Consejo de Paz que actúe como administración de transición, en línea con la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la materia.

Además, subrayó que, mirando al futuro, los miembros de la UE mantienen su disposición a “seguir colaborando de manera constructiva” con Washington en todas las cuestiones de interés común, incluida la creación de condiciones para “una paz justa y duradera” en Ucrania.

(Con información de Europa Press)