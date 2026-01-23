Mundo

La Unión Europea expresó su respaldo a Dinamarca y procuró impulsar una “buena relación” con Estados Unidos

Los máximos dirigentes europeos destacaron la importancia de actuar de manera unida en medio de la tensión con Washington y subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación transatlántica

Guardar
La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, esperan a los invitados en una cumbre de la Unión Europea (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron su apoyo firme a la soberanía territorial de Dinamarca, al tiempo que abogaron por mantener una relación constructiva con Estados Unidos (EEUU) tras las declaraciones del presidente Donald Trump en Davos.

Durante la cumbre extraordinaria de una de las siete altas instituciones de la Unión Europea (UE), convocada para evaluar los vínculos con la Casa Blanca, ambos líderes reiteraron la unidad de los integrantes del bloque frente a cualquier intento de “coerción”, sin menoscabar los lazos históricos con EEUU.

Costa subrayó: “Defendemos con toda claridad los principios básicos, apoyamos plenamente a nuestros Estados miembros, en este caso Dinamarca, para defender su soberanía y su integridad territorial”.

El dirigente portugués destacó que la UE sostiene la alianza transatlántica y continuará buscando “una buena relación” con el país norteamericano, recordando que ambas regiones construyeron “una comunidad, forjada por la historia, anclada en valores comunes y dedicada a la prosperidad y la seguridad” de sus pueblos.

Costa insistió en que las relaciones entre socios deben gestionarse “de forma cordial y respetuosa” y remarcó el interés común de Europa y Estados Unidos en la seguridad de la región ártica, especialmente a través de la OTAN. Además, anunció que la UE desempeñará un papel más destacado en esta área.

Los líderes de la UE
Los líderes de la UE también tienen "serias dudas" sobre el Consejo de Paz impulsado por Trump (Europa Press)

Por su parte, von der Leyen afirmó que la relación con Washington está “claramente mejor” tras la retirada de la amenaza de aranceles de Trump a seis miembros de la UE por su participación en maniobras militares en Groenlandia.

En ese sentido, detalló que la UE colaboró “firmemente pero sin agravar la situación”, y que estuvo preparada con contramedidas comerciales y herramientas no arancelarias en caso de que se hubieran aplicado sanciones.

“Logramos resistir gracias a nuestra firmeza, pero sin agravar la situación y, lo que es más importante, muy unidos”, subrayó la presidenta de la Comisión, añadiendo que Europa debe trabajar por una mayor independencia económica de EEUU y expandirse a otros mercados globales.

Von der Leyen reconoció que la UE invirtió “de forma insuficiente en el Ártico y en su seguridad” y anunció la presentación de un paquete sustancial de inversiones, además de recordar el incremento propuesto en el apoyo financiero a Groenlandia, aunque sin precisar montos.

Durante la cumbre, celebrada a puerta cerrada, fuentes europeas apuntaron que existe un cambio de ánimo entre los Veintisiete respecto a las relaciones con Estados Unidos y que la UE debe responder con calma pero con determinación.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la carta para su iniciativa, el Consejo de Paz, destinada a resolver conflictos globales (REUTERS/Jonathan Ernst)

En el debate presenciado por los líderes de la UE también surgió la discusión sobre el Consejo de Paz, institución impulsada por el mandatario estadounidense.

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, al cierre de la junta extraordinaria del Consejo Europeo, Costa subrayó que, pese a las reservas, la Unión Europea está “preparada” para cooperar con Estados Unidos en la implementación de la paz en Gaza.

No obstante, el portugués aclaró: “Tenemos serias dudas sobre varios elementos de los estatutos del Consejo de Paz relacionados con su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas”.

Costa añadió que los Veintisiete están dispuestos a colaborar en la aplicación de un Plan de Paz Integral para Gaza, a través del Consejo de Paz que actúe como administración de transición, en línea con la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la materia.

Además, subrayó que, mirando al futuro, los miembros de la UE mantienen su disposición a “seguir colaborando de manera constructiva” con Washington en todas las cuestiones de interés común, incluida la creación de condiciones para “una paz justa y duradera” en Ucrania.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaAntónio CostaUrsula von der LeyenNaciones UnidasGroenlandiaDonald TrumpEstados UnidosUnión Europea

Últimas Noticias

Delegaciones de EEUU, Ucrania y Rusia se reúnen este viernes en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra

El encuentro tendrá lugar tras la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú, y se centrará en cuestiones de seguridad

Delegaciones de EEUU, Ucrania y

¿Qué están haciendo Rusia y China en el Ártico?

El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte por parte de ambas potencias desde la década de 2010 se apoya en el calentamiento climático, que facilita la navegación en aguas antes cubiertas por hielo. Al mismo tiempo, Moscú fortalece sus capacidades militares en el Ártico, mientras Beijing amplía su participación mediante cooperación científica y logística

¿Qué están haciendo Rusia y

Protestas en Irán: el número de muertos por la represión del régimen se elevó a al menos 5.000

La ONG Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, indicó que más de 26.800 personas quedaron detenidas en el marco de una campaña de arrestos que se expandió en todo el país

Protestas en Irán: el número

La primera ministra de Japón disolvió el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero

El presidente de la Cámara Baja informó la decisión de Sanae Takaichi, quien busca obtener una nueva mayoría legislativa y conseguir el apoyo para reformas sociales y militares

La primera ministra de Japón

Cómo logró el país más digital del mundo integrar a los silver y desarmar a la burocracia

El diseño centrado en la facilidad de uso ha impulsado la transformación digital y el acceso universal a beneficios sociales y sanitarios

Cómo logró el país más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Estas ideas son mitos sobre el amor porque no son sostenibles en una relación real”

¿Para qué sirve la vesícula biliar y cómo cuidarla para evitar enfermedades?

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Buscan intensamente a un turista argentino que desapareció en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen avisa del

Von der Leyen avisa del cambio "permanente" en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

La primera dama de la Ciudad de Buenos Aires visita este jueves una sede del Banco del Bebé de la Fundación Madrina

Netflix rediseñará su aplicación para competir con Instagram y TikTok con vídeos cortos en vertical

Pekín acusa a la UE de "sobredimensionar el concepto de seguridad" en telecomunicaciones

Maquinista de 28 años en prácticas, la victima mortal de accidente ferroviario en Cataluña

ENTRETENIMIENTO

Top 10: Los K-dramas y

Top 10: Los K-dramas y shows más populares hoy en Corea del Sur para engancharse este fin de semana

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2