El primer ministro surcoreano viaja a EEUU en busca de una reunión clave sobre semiconductores frente a la tensión arancelaria

La gira, que se extenderá por cinco días, incluye escalas en Washington y Nueva York, donde el funcionario tiene programadas reuniones con legisladores, funcionarios del gobierno estadounidense y miembros de la comunidad coreana residente en el país

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung,
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, habla durante una conferencia de prensa con Kim Min-seok, designado como primer ministro, en la oficina presidencial en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de junio de 2025 (REUTERS)

El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, viajó este jueves a Estados Unidos en medio de tensiones comerciales relacionadas con la industria de semiconductores. El gobierno estadounidense advirtió que podría imponer aranceles del 100% a las empresas del sector que no construyan fábricas en territorio norteamericano.

Kim partió desde el aeropuerto de Incheon, al oeste de Seúl, sin realizar declaraciones públicas, en una excepción a la práctica habitual, según informó la agencia surcoreana Yonhap.

Según la oficina del primer ministro, el objetivo principal del viaje es gestionar una posible reunión con el vicepresidente estadounidense JD Vance para abordar temas vinculados a comercio y aranceles, aunque el encuentro aún no ha sido confirmado oficialmente.

Este viaje marca la primera visita al extranjero de Kim Min-seok desde que asumió como primer ministro y constituye la primera visita en solitario de un jefe de Gobierno surcoreano a Estados Unidos desde la instauración de la democracia en 1987.

La gira, que se extenderá por cinco días, incluye escalas en Washington y Nueva York, donde Kim tiene programadas reuniones con legisladores, funcionarios del gobierno estadounidense y miembros de la comunidad coreana residente en el país.

El objetivo principal del viaje
El objetivo principal del viaje es gestionar una posible reunión con el vicepresidente estadounidense JD Vance para dialogar sobre los aranceles a semiconductores (REUTERS)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, advirtió el miércoles que la imposición de aranceles del 100% a los semiconductores extranjeros impactaría en los precios de los componentes incluso dentro de Estados Unidos. En una rueda de prensa en Seúl, Lee aseguró que los productos surcoreanos “no recibirán un trato más desfavorable que el de otros países”.

“Taiwán y Corea del Sur poseen una cuota de entre el 80 y 90 % del mercado de los semiconductores. Si se aplican los aranceles del 100 %, esto probablemente resultará en un aumento del 100 % en los precios de los chips en EEUU”, aseguró el mandatario.

Por otra parte, su par estadounidense Donald Trump declaró el viernes pasado a la agencia Yonhap que su administración buscará acuerdos bilaterales sobre semiconductores con cada país, tras haber firmado un pacto sectorial con Taiwán y dejar fuera los chips en el acuerdo comercial anunciado con Corea del Sur en octubre.

“Las medidas de primera fase anunciadas por EE.UU. se centran en chips avanzados de Nvidia y AMD... y quedan excluidos los chips de memoria que exportan principalmente nuestras empresas”, sostuvo el jefe negociador de Comercio surcoreano, Yeo Han-koo.

Las nuevas medidas de Trump
Las nuevas medidas de Trump se centrarían en chips avanzados de Nvidia y AMD, según el jefe negociador de Comercio surcoreano (REUTERS)

El funcionario remarcó que, pese a la preocupación generada, es necesario actuar con cautela, ya que aún no se conocen los detalles de una posible segunda fase de la medida. Esta ampliación arancelaria es mencionada en la hoja informativa de la Casa Blanca sobre los gravámenes, lo que deja abierta la posibilidad de futuras restricciones adicionales.

El 19 de enero, Lee Jae-myung se reunió primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y discutieron sobre la cooperación en semiconductores e inteligencia artificial (IA), así como la ampliación de vínculos comerciales y de inversión. Ante el incierto rumbo arancelario de la administración de Donald Trump, el mandatario surcoreano busca nuevos aliados estratégicos para la exportación de semiconductores.

“Los dos líderes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación industrial en sectores clave como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, los semiconductores y las materias primas críticas”, detalló una declaración conjunta sobre el encuentro.

(Con información de EFE)

