Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Europa eventualmente “pasará por el aro” y aceptará la anexión de Groenlandia. (REUTERS/Aaron Schwartz/archivo)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se declaró convencido de que Europa acabará reconociendo que la anexión de Groenlandia que reclama el presidente Donald Trump es la mejor decisión posible dado que “los europeos proyectan debilidad” y necesitan de las garantías de seguridad que ofrece su país.

“Paz a través de la fuerza”, declaró Bessent a la cadena NBC. “Incorporemos (Groenlandia) a Estados Unidos y no habrá conflicto porque Estados Unidos, en este momento, es el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza”, indicó.

Bessent se declaró convencido de que los líderes europeos “acabarán pasando por el aro” tras comprender que “necesitan del paraguas de seguridad” que proporciona su país. “Creo que acabarán entendiendo que Groenlandia, bajo el control de Estados Unidos, es el mejor resultado posible”, dijo.

El secretario del Tesoro insistió en que el territorio es “esencial” para Estados Unidos y para su nuevo sistema de defensa, la Cúpula Dorada. “El presidente Trump está estudiando la posible batalla en el Ártico que podría ocurrir el año que viene. EEUU tiene que controlar la situación”, explicó.

Al mismo tiempo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, recomendó a Europa que se abstenga de tomar represalias después de que el Partido Popular Europeo propusiera suspender el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas que puso fin al último conflicto arancelario.

“Nosotros hemos moderado nuestros aranceles mientras que seguimos esperando a que hagan lo mismo”, declaró en comentarios recogidos por Fox News. “Si yo fuera ellos dejaría aparcado este tema, pero si quieren convertir esta cuestión en un problema comercial, allá ellos”, indicó.

Las declaraciones de Bessent se producen en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. Los 15 militares alemanes desplegados en el territorio ártico en “misión de reconocimiento” abandonaron la isla menos de un día después de que Trump anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados allí, entre ellos Alemania, tras interpretar su presencia como una amenaza a sus intentos de anexión.

Un miembro de las fuerzas armadas francesas durante maniobras militares conjuntas en Kangerlussuaq, Groenlandia, en septiembre de 2025. Alemania retiró a sus 15 militares del territorio ártico sin aviso previo. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/archivo)

Un portavoz del Ejército alemán confirmó a la agencia DPA y al periódico Der Spiegel la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague. Según fuentes del diario Bild, la salida de los militares se produjo sin aviso previo tras permanecer desplegados menos de 48 horas en la isla.

La retirada ocurre después de que Trump amenazara el sábado a ocho países europeos en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse. Trump declaró su intención de imponer aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio, que seguirían en vigor hasta que Estados Unidos se hiciera con el control del territorio mediante una “adquisición”.

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido publicaron el domingo un comunicado conjunto en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que “no supone una amenaza para nadie”.

“Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’ realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie”, explicaron los ocho países.

En el comunicado, los ocho expresaron su “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y mencionaron el proceso de diálogo abierto la semana pasada “basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente”.

“Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía”, concluyeron los ocho países firmantes.