Mundo

Hungría confirmó que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 12 de abril

La contienda electoral tendrá lugar en medio de una fuerte competencia entre el primer ministro Viktor Orbán y el partido opositor Tisza, mientras la ciudadanía es convocada a ejercer su derecho democrático en un contexto de creciente polarización

Guardar
El primer ministro húngaro, Viktor
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, celebra una conferencia de prensa internacional en Budapest, Hungría, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo/Foto de archivo

Las elecciones parlamentarias de Hungría se llevarán a cabo el 12 de abril, y se espera que el primer ministro del país, Viktor Orbán, enfrente su desafío más difícil en 16 años.

El presidente Tamás Sulyok anunció la fecha de las elecciones este martes e instó a la ciudadanía a votar. “Uno de los pilares de la democracia es el derecho al voto libre”, escribió en redes sociales.

El anuncio se produce en un momento en que Orbán y su partido nacionalista-populista Fidesz han quedado rezagados respecto del partido opositor Tisza en la mayoría de las encuestas independientes, la mayor desventaja que ha enfrentado el primer ministro desde que asumió el cargo en 2010.

Peter Magyar, líder del partido
Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza. REUTERS/Bernadett Szabo/Foto de archivo

El líder de Tisza, el abogado de centroderecha Péter Magyar, de 44 años, irrumpió en la escena política húngara hace menos de dos años y rápidamente construyó un movimiento político con viajes casi ininterrumpidos por el campo y aprovechando el descontento con el estancamiento crónico de la economía, el alto coste de la vida y el deterioro de los servicios sociales. Magyar también ha prometido desmantelar el sistema de Orbán y encaminar a Hungría hacia una senda más próspera y democrática.

Orbán, el líder con más años en el cargo en la Unión Europea, regresó al cargo en 2010 tras un mandato como primer ministro entre 1998 y 2002. Se jacta de haber transformado el país europeo en una “democracia iliberal”, ha centralizado las instituciones del país y ha tomado el control de gran parte de los medios de comunicación. Sus críticos lo acusan de supervisar lo que, según ellos, es una extensa red de corrupción oficial.

El primer ministro nacionalista y su partido han presentado las elecciones de abril como una elección entre la guerra y la paz, afirmando que Tisza no es nada más que un proyecto de la UE ideado en Bruselas para derrocar a su gobierno e instalar un régimen títere que drenará las finanzas de Hungría hacia la guerra en la vecina Ucrania e incluso la involucrará directamente en el conflicto.

El presidente de Hungría, Tamás
El presidente de Hungría, Tamás Sulyok.

Los políticos del Fidesz y los medios de comunicación leales también han acusado a Tisza de conspirar secretamente para aumentar los impuestos e instituir medidas de austeridad draconianas, todas ellas acusaciones que el partido de oposición ha negado rotundamente.

Mientras tanto, Magyar ha prometido que, si es elegido, introducirá medidas anticorrupción y traerá a casa miles de millones de euros en fondos que la UE ha congelado en Budapest por preocupaciones sobre la independencia judicial y la corrupción.

Orbán se ha negado a celebrar un debate televisado con Magyar. Su último debate contra un oponente fue antes de las elecciones de 2006, que perdió.

Peter Magyar, líder del partido
Peter Magyar, líder del partido opositor húngaro Tisza, pronuncia un discurso frente al Palacio Presidencial durante una protesta organizada por Tisza por un caso de abuso en un centro de detención juvenil, en medio de una investigación en curso, en Budapest, Hungría, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Bernadett Szabo

El período oficial de campaña, durante el cual se podrá iniciar la recogida de firmas para los candidatos parlamentarios y colocar los carteles electorales, comenzará el 21 de febrero.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Viktor Orbánelecciones parlamentariasHungríaPéter Magyaroposición

Últimas Noticias

Trump exhortó a los iraníes a continuar las protestas: “Tomen el control de sus instituciones”

El presidente estadounidense prometió que la ayuda de Washington “está en camino”. Dijo además que canceló todas las reuniones con funcionarios persas y advirtió que los responsables de la represión “pagarán un gran precio”

Trump exhortó a los iraníes

La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena

El ex editor de Apple Daily, que se declaró inocente, fue declarado culpable en diciembre y ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua bajo la ley de seguridad nacional del régimen chino

La Justicia de Hong Kong

La Comisión Europea propuso sanciones rápidas contra Irán por la represión de las protestas: “El número de muertos es espantoso”

Ursula von der Leyen condenó el uso excesivo de fuerza tras la admisión oficial iraní de cerca de 2.000 fallecidos, mientras la presión internacional se intensifica con convocatorias diplomáticas en España y Francia

La Comisión Europea propuso sanciones

Agricultores de Francia llegaron en tractores hasta la Asamblea Nacional en otra protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur

El principal sindicato movilizó más de 350 vehículos a los alrededores del Parlamento. Exigió “un cambio de paradigma” para que no avance el pacto con el bloque sudamericano

Agricultores de Francia llegaron en

Human Rights Watch denunció más de 350 casos de ejecuciones en Arabia Saudí durante 2025

Más de la mitad corresponden a extranjeros procesados por delitos no letales relacionados con drogas

Human Rights Watch denunció más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez se despachó contra

Enrique Gómez se despachó contra Gustavo Petro por acuerdo que pide el ELN: “Respaldan el proceso de constituyente”

Alcaldes alertan por recorte de $4,4 billones al Sistema General de Participaciones y piden a Gobierno revisar la medida

Las enfermeras no podrán dispensar medicamentos contra la infección de orina en mujeres adultas: “No ven problema en que odontólogos y podólogos figuren como prescriptores”

Bancada del Caribe colombiano cuestionó a Petro por traslado de cabecillas de grupos criminales a Barranquilla: “Se nota su desprecio”

Las pruebas del computador de ‘Raúl Reyes’, de las Farc, que ahora Estados Unidos usa contra Nicolás Maduro: la justicia colombiana las ignoró

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor lanza un nuevo proyecto para abordar el dolor en las zonas rurales

Belarra aplaude señalar a "agresores famosos" tras acusaciones contra Julio Iglesias y Sumar pide ir "hasta el final"

Andrea Canepa venda con 'Fardo' el Palacio de Cristal para representar los ritos funerarios de culturas precolombinas

El Colegio de Gestores Administrativos alerta del aumento de estafas económicas cada vez más sofisticadas

Samsung lleva el soporte de 'software' y seguridad de seis años a la gama baja con el nuevo Galaxy A07 5G

ENTRETENIMIENTO

BTS regresa a Latinoamérica en

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

El famoso avión de Sean ‘Diddy’ Combs ya tiene nuevo dueño tras el escándalo judicial: así fue la venta

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz niegan intentos sinceros de David y Victoria Beckham para reparar la relación

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”