Hungría confirmó que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 12 de abril

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, celebra una conferencia de prensa internacional en Budapest, Hungría, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo/Foto de archivo

Las elecciones parlamentarias de Hungría se llevarán a cabo el 12 de abril, y se espera que el primer ministro del país, Viktor Orbán, enfrente su desafío más difícil en 16 años.

El presidente Tamás Sulyok anunció la fecha de las elecciones este martes e instó a la ciudadanía a votar. “Uno de los pilares de la democracia es el derecho al voto libre”, escribió en redes sociales.

El anuncio se produce en un momento en que Orbán y su partido nacionalista-populista Fidesz han quedado rezagados respecto del partido opositor Tisza en la mayoría de las encuestas independientes, la mayor desventaja que ha enfrentado el primer ministro desde que asumió el cargo en 2010.

Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza. REUTERS/Bernadett Szabo/Foto de archivo

El líder de Tisza, el abogado de centroderecha Péter Magyar, de 44 años, irrumpió en la escena política húngara hace menos de dos años y rápidamente construyó un movimiento político con viajes casi ininterrumpidos por el campo y aprovechando el descontento con el estancamiento crónico de la economía, el alto coste de la vida y el deterioro de los servicios sociales. Magyar también ha prometido desmantelar el sistema de Orbán y encaminar a Hungría hacia una senda más próspera y democrática.

Orbán, el líder con más años en el cargo en la Unión Europea, regresó al cargo en 2010 tras un mandato como primer ministro entre 1998 y 2002. Se jacta de haber transformado el país europeo en una “democracia iliberal”, ha centralizado las instituciones del país y ha tomado el control de gran parte de los medios de comunicación. Sus críticos lo acusan de supervisar lo que, según ellos, es una extensa red de corrupción oficial.

El primer ministro nacionalista y su partido han presentado las elecciones de abril como una elección entre la guerra y la paz, afirmando que Tisza no es nada más que un proyecto de la UE ideado en Bruselas para derrocar a su gobierno e instalar un régimen títere que drenará las finanzas de Hungría hacia la guerra en la vecina Ucrania e incluso la involucrará directamente en el conflicto.

El presidente de Hungría, Tamás Sulyok.

Los políticos del Fidesz y los medios de comunicación leales también han acusado a Tisza de conspirar secretamente para aumentar los impuestos e instituir medidas de austeridad draconianas, todas ellas acusaciones que el partido de oposición ha negado rotundamente.

Mientras tanto, Magyar ha prometido que, si es elegido, introducirá medidas anticorrupción y traerá a casa miles de millones de euros en fondos que la UE ha congelado en Budapest por preocupaciones sobre la independencia judicial y la corrupción.

Orbán se ha negado a celebrar un debate televisado con Magyar. Su último debate contra un oponente fue antes de las elecciones de 2006, que perdió.

Peter Magyar, líder del partido opositor húngaro Tisza, pronuncia un discurso frente al Palacio Presidencial durante una protesta organizada por Tisza por un caso de abuso en un centro de detención juvenil, en medio de una investigación en curso, en Budapest, Hungría, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Bernadett Szabo

El período oficial de campaña, durante el cual se podrá iniciar la recogida de firmas para los candidatos parlamentarios y colocar los carteles electorales, comenzará el 21 de febrero.

(con información de AP)