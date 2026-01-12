Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán

La reunión del martes sobre Irán será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión el próximo martes con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de EE.UU. para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó este domingo The Wall Street Journal.

La reunión del martes será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Esa discusión abordará acciones como “potenciar fuentes ‘online’ contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares”, agregaron esas fuentes gubernamentales.

Por otra parte, el diario digital Politico señala que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión, porque las deliberaciones están en una fase temprana, ni que el presidente envíe tropas a Irán. Este medio, que cita también fuentes gubernamentales, dice que se abordarán “algunas (acciones) cinéticas y muchas no cinéticas”. Las primeras se refieren a acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar, y las segundas a opciones cibernéticas o encubiertas.

Líderes iraníes buscan negociar

El guía supremo iraní Ali Khamenei. (WANA/Reuters)

Trump dijo este domingo que los líderes de Irán lo “llamaron” ayer y “quieren negociar” tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

“Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno “va a hacer una determinación”.

“Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, agregó.

El mandatario consideró que el Gobierno iraní “está empezando” a cruzar una línea porque “ha muerto gente que no tenía que morir”, algo que atribuyó al imperio de la “violencia” por parte de sus líderes.

“Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon”, declaró.

Trump dijo que el Ejército de EE.UU. está “estudiando” el asunto y “hay un par de opciones” que describió con varias preguntas: “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?”.

Advertencias cruzadas

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.

Trump minimizó su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas por Qalibaf: “Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes”.

El republicano dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de “años” tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, o “la amenaza nuclear iraní que disminuyó”.

“Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?”, apostilló.

Antes de irse, Trump indicó además que planea llamar al magnate Elon Musk para abordar el envío de satélites de su empresa Starlink a Irán para ayudar en los apagones y “que internet siga funcionando”.

Trump ofreció ayer en un mensaje en Truth Social la “ayuda” de su Gobierno para la “libertad” de Irán y anteriormente ha advertido de una posible intervención en el país ante la violencia ejercida contra los manifestantes.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.