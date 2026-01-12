Mundo

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán

El presidente de EEUU discutirá con altos funcionarios opciones que incluyen ciberataques, sanciones y bombardeos militares, mientras asegura que los líderes iraníes buscan negociar tras amenazas de intervención

Guardar
La reunión del martes sobre
La reunión del martes sobre Irán será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión el próximo martes con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de EE.UU. para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó este domingo The Wall Street Journal.

La reunión del martes será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Esa discusión abordará acciones como “potenciar fuentes ‘online’ contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares”, agregaron esas fuentes gubernamentales.

Por otra parte, el diario digital Politico señala que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión, porque las deliberaciones están en una fase temprana, ni que el presidente envíe tropas a Irán. Este medio, que cita también fuentes gubernamentales, dice que se abordarán “algunas (acciones) cinéticas y muchas no cinéticas”. Las primeras se refieren a acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar, y las segundas a opciones cibernéticas o encubiertas.

Líderes iraníes buscan negociar

El guía supremo iraní Ali
El guía supremo iraní Ali Khamenei. (WANA/Reuters)

Trump dijo este domingo que los líderes de Irán lo “llamaron” ayer y “quieren negociar” tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

“Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno “va a hacer una determinación”.

“Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, agregó.

El mandatario consideró que el Gobierno iraní “está empezando” a cruzar una línea porque “ha muerto gente que no tenía que morir”, algo que atribuyó al imperio de la “violencia” por parte de sus líderes.

“Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon”, declaró.

Trump dijo que el Ejército de EE.UU. está “estudiando” el asunto y “hay un par de opciones” que describió con varias preguntas: “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?”.

Advertencias cruzadas

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.

Trump minimizó su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas por Qalibaf: “Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes”.

El republicano dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de “años” tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, o “la amenaza nuclear iraní que disminuyó”.

“Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?”, apostilló.

Antes de irse, Trump indicó además que planea llamar al magnate Elon Musk para abordar el envío de satélites de su empresa Starlink a Irán para ayudar en los apagones y “que internet siga funcionando”.

Trump ofreció ayer en un mensaje en Truth Social la “ayuda” de su Gobierno para la “libertad” de Irán y anteriormente ha advertido de una posible intervención en el país ante la violencia ejercida contra los manifestantes.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

Temas Relacionados

IránProtestas en IránCrisis en IránDonald TrumpEstados UnidosCiberataqueUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Italia confirmó la liberación de dos ciudadanos detenidos en Venezuela y su inminente retorno

El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados de la cárcel El Rodeo 1 tras gestiones diplomáticas italianas y mediación estadounidense. Ambos se encuentran en la embajada italiana en Caracas esperando el avión que los traerá de regreso

Italia confirmó la liberación de

Entre prejuicios, cartas y premios esquivos: el recorrido de 6 mujeres que cambiaron la ciencia desde las sombras

Sus biografías atraviesan luchas por el acceso al conocimiento, debates con referentes influyentes y logros fundamentales para el avance de la humanidad. Cómo la pasión y la perseverancia pueden abrir caminos

Entre prejuicios, cartas y premios

EN VIVO | El canciller iraní afirmó que su país “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”

Abás Araqchi realizó las declaraciones después de que Washington señalara que el régimen busca conversaciones para evitar una intervención militar tras la represión de protestas

EN VIVO | El canciller

La declararon muerta por error y la encontraron viva en una funeraria: su familia recibirá USD 3,25 millones tras un acuerdo

Tenía 20 años y fue declarada como fallecida tras una intervención de los servicios de emergencia. Horas después, un hallazgo inesperado expuso un grave error y dio inicio a una larga batalla judicial

La declararon muerta por error

El canciller alemán Merz se reúne con Modi en la India con la guerra en Ucrania y la relación económica bilateral como temas centrales

Merz aterrizó a primera hora de este lunes en Ahmedabad, donde recibió la bienvenida del gobernador del estado de Gujarat, Acharya Devvrat. El cronograma contempla encuentros políticos de alto nivel y contactos orientados a reforzar la cooperación entre ambos países

El canciller alemán Merz se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estado del AICM EN VIVO:

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 12 de enero

Licuado de mango, fresas, naranja y chía: bebida saludable que favorece la producción de colágeno

Nuevo León: este es el precio de la gasolina hoy

Este es el precio de la gasolina en México para el 12 de enero

Este es el precio de la gasolina en Puebla para el 12 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El papa León XIV bautiza a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina

Aecoc pide que la protesta agraria no paralice la libre circulación de mercancías y personas

Zelenski: Rusia esperó deliberamente a temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos

Finlandia libera el carguero sospechoso de dañar un cable submarino a finales de 2025 en el Báltico

Agricultores catalanes mantienen los bloqueos de vías contra el acuerdo UE-Mercosur

ENTRETENIMIENTO

Qué nos dicen los Globos

Qué nos dicen los Globos de Oro sobre quiénes ganarán los próximos Oscar: todas las incógnitas y certezas

Así luce Toby Froud, el recordado bebé de “Laberinto”, a casi 40 años del estreno de la película

La protagonista de ‘Pluribus’, Rhea Seehorn, imparable en la temporada de premios, gana el Globo de Oro: “Es el papel de mi vida”

Julia Roberts recibe la mayor ovación en los Globos de Oro (a pesar de no recibir premio): “¿Qué demonios está pasando ahora mismo?”

Las mayores sorpresas y olvidos de los Globos de Oro 2026: del triunfo de Teyana Taylor y Wagner Moura a la casi ausencia de premios para ‘Los pecadores’