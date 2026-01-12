El canciller alemán Merz se reúne con Modi en la India con la guerra en Ucrania y la relación económica bilateral como temas centrales (REUTERS)

El canciller alemán, Friedrich Merz, inició este lunes una visita oficial de dos días a la India, con la guerra en Ucrania, la seguridad internacional y la relación económica bilateral como ejes centrales de la agenda, en un viaje que incluye una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la ciudad de Ahmedabad.

Merz aterrizó a primera hora en el aeropuerto internacional de Ahmedabad, donde recibió la bienvenida del gobernador del estado de Gujarat, Acharya Devvrat, en el comienzo de su primer desplazamiento oficial a la India desde que asumió el cargo. El programa contempla encuentros políticos de alto nivel y contactos orientados a reforzar la cooperación entre ambos países.

Antes del viaje, el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Steffen Meyer, explicó el viernes la posición de Berlín respecto a la relación de la India con Rusia. “Berlín, al igual que la Unión Europea, presiona a la India para que impida que sus empresas eludan las sanciones impuestas a Rusia y para que reduzca sus importaciones de energía rusa”, señaló Meyer, de acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo alemán.

La cuestión de Ucrania ocupa un lugar relevante en la conversación bilateral. Alemania busca que Nueva Delhi adopte medidas más estrictas frente a posibles mecanismos de evasión de sanciones y que revise el volumen de compras energéticas a Moscú, en un contexto marcado por el conflicto armado y por los esfuerzos europeos para mantener la presión económica sobre el Kremlin.

El programa contempla encuentros políticos de alto nivel y contactos orientados a reforzar la cooperación entre ambos países (REUTERS)

Merz tiene previsto mantener este lunes una reunión con Modi en Ahmedabad, considerada clave para la revisión del estado de la cooperación bilateral. En ese encuentro, ambas partes abordan nuevas vías para intensificar los intercambios en comercio, inversión y desarrollo, además de otros ámbitos estratégicos de interés común. El diálogo incluye también cuestiones vinculadas a la seguridad regional y global.

Alemania, principal socio comercial de la India dentro de la Unión Europea, reiteró su respaldo a un rápido cierre del acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Nueva Delhi. Berlín sostiene que la conclusión del tratado ofrece beneficios económicos para ambas economías y refuerza el vínculo estratégico entre Europa y el país asiático.

La visita del canciller alemán se enmarca en una secuencia de contactos recientes entre ambos gobiernos. Merz y Modi mantuvieron su último encuentro al margen de la cumbre del G7 en Canadá, y el viaje a la India tiene lugar en la antesala de una cumbre entre la India y la Unión Europea prevista para el 27 de enero.

Alemania, principal socio comercial de la India dentro de la Unión Europea, reiteró su respaldo a un rápido cierre del acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Nueva Delhi (REUTERS)

Según el Parlamento Europeo, si esa cumbre se confirma, ambas partes esperan alcanzar antes un acuerdo definitivo sobre el tratado de libre comercio, tras las intensas negociaciones desarrolladas en los últimos meses. La expectativa en Bruselas apunta a cerrar un proceso que se extiende durante años y que cobró nuevo impulso en el actual contexto geopolítico.

El fortalecimiento de la relación económica aparece como uno de los pilares de la visita. Alemania impulsa una mayor presencia empresarial en el mercado indio y promueve condiciones favorables para la inversión, mientras que la India busca ampliar su acceso al mercado europeo y atraer capital y tecnología.

(Con información de EFE)