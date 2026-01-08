El ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbollah en el sur del país

Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruir su debilitada capacidad militar.

El ejército libanés dijo el jueves que había concluido la primera fase de su plan para desplegarse completamente en el sur del Líbano y desarmar a los grupos no estatales, especialmente a Hezbollah.

El esfuerzo por desarmar a Hezbollah se produce después de que un alto el fuego negociado por Washington pusiera fin a una guerra entre el grupo e Israel en 2024.

El comunicado militar no mencionó a Hezbollah ni a otros grupos armados en particular, pero se produce antes de que el presidente Joseph Aoun se reúna con el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno para profundizar en los planes de despliegue y desarme. Ambos afirmaron que el desarme de los grupos no estatales era una prioridad al comenzar sus mandatos, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego.

Un comunicado de la oficina de Aoun previo a la reunión indicó que el presidente libanés respalda firmemente la declaración del ejército, instando a Israel a detener sus ataques, retirarse de las zonas que ocupa y liberar a los prisioneros libaneses. Instó a los países amigos a no enviar armas al Líbano, a menos que sea a instituciones estatales, en aparente referencia a Irán, que durante décadas ha enviado armas y municiones a Hezbollah.

Ni Israel ni Hezbollah hicieron comentarios inmediatamente sobre el anuncio del ejército libanés.

Soldados libaneses caminan por un túnel excavado en una montaña que fue utilizado por milicianos de Hezollah como clínica y almacén cerca de la frontera entre Líbano e Israel, en el valle de Zibqin, en el sur de Líbano, el 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo)

El gobierno había fijado como fecha límite finales de 2025 para despejar la zona al sur del río Litani de armas no estatales. El ejército libanés ha estado despejando túneles, posiciones de lanzamiento de cohetes y otras estructuras desde que el gobierno aprobó su propuesta de desarme y entró en vigor en septiembre.

“El ejército confirma que su plan de restricción de armas ha entrado en una etapa avanzada, tras alcanzar los objetivos de la primera fase de manera efectiva y tangible sobre el terreno”, se lee en el comunicado militar.

Israel sigue atacando el Líbano casi a diario y ocupa cinco puntos estratégicos en las cimas de las colinas a lo largo de la frontera, las únicas zonas al sur de Litani que, según el ejército, aún no ha controlado.

“Los trabajos en el sector continúan hasta que se limpien las municiones sin detonar y los túneles... con el objetivo de evitar que los grupos armados reconstruyan irreversiblemente sus capacidades”, se lee en el comunicado, que agrega que pronto anunciará las próximas etapas del plan.

Los funcionarios han dicho que la siguiente etapa del plan de desarme se encuentra en segmentos del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, que incluyen la ciudad portuaria libanesa de Sidón, pero no han establecido un cronograma para esa fase.

El jefe de Hezbolá del Líbano, Naim Qassem, da un discurso televisado desde un lugar desconocido en esta imagen fija obtenida de un video publicado el 5 de diciembre de 2025. Al Manar TV/REUTERS TV/vía REUTERS

Se han celebrado reuniones periódicas entre libaneses e israelíes junto con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, conocidas como FPNUL, para supervisar los acontecimientos tras el alto el fuego.

Desde entonces, el ejército libanés, con problemas económicos, se ha ido dispersando gradualmente por amplias zonas del sur del Líbano, entre el río Litani y la “Línea Azul”, demarcada por la ONU, que separa al pequeño país de Israel. El ejército también ha ido confiscando armas a las facciones palestinas armadas en los campos de refugiados.

Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruir su debilitada capacidad militar y ha declarado que los esfuerzos del ejército libanés son insuficientes, lo que genera temores de una nueva escalada. El Líbano, por su parte, afirmó que los ataques israelíes y el control de las colinas obstaculizaban estos esfuerzos.

El Líbano también espera que el desarme de Hezbollah y otros grupos no estatales ayude a conseguir el dinero necesario para la reconstrucción después de la guerra de 2024.

Hezbollah dice que ha cooperado con el ejército en el sur, pero no discutirá el desarme en otros lugares antes de que Israel detenga sus ataques y se retire del territorio libanés.

Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (FPNUL) y soldados del ejército libanés hacen guardia en un puesto de control en Naqoura, cerca de la frontera entre Líbano e Israel, en el sur del Líbano, el 27 de octubre de 2022. REUTERS/Aziz Taher/Foto de archivo

El último conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó al día siguiente del ataque contra Israel, liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. El grupo militante Hezbollah, con sede principalmente en el sur del Líbano, comenzó a disparar cohetes contra Israel en apoyo de Hamás y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto, aunque leve, se convirtió en una guerra a gran escala en septiembre de 2024. Los ataques israelíes mataron a gran parte de los altos mandos de Hezbollah y debilitaron gravemente al grupo.

Hezbollah todavía tiene influencia política, ya que posee un gran número de escaños en el Parlamento que representan a la comunidad musulmana chiíta y dos ministros del gabinete.

(con información de AP)