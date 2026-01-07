Mundo

Ataques rusos contra Odesa: un muerto y ocho heridos en el sur de Ucrania

Los bombardeos dañaron edificios administrativos, depósitos de petróleo y sistemas de carga

Guardar
Los ataques en Odesa generaron
Los ataques en Odesa generaron preocupación internacional por la seguridad alimentaria (Reuters)

La región de Odesa, en el sur de Ucrania, registró al menos un muerto y ocho heridos tras una serie de ataques rusos contra instalaciones, según confirmaron autoridades ucranianas y fuentes oficiales.

Los bombardeos impactaron directamente en los puertos de Chornomorsk y Pivdeni, causando daños en edificios administrativos, depósitos de petróleo, contenedores y sistemas de transporte de carga.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el Ejército ruso realizó un “ataque combinado con misiles y drones contra la infraestructura portuaria”, lo que afectó tanto la operatividad como la seguridad de la zona.

Según Oleg Kiper, el ataque
Según Oleg Kiper, el ataque ruso comprometió la seguridad y operatividad portuaria

De acuerdo con la información compartida por Kiper a través de su canal de Telegram, los servicios de emergencia intervinieron de inmediato en los lugares afectados para auxiliar a las víctimas y controlar la situación.

Por su parte, Oleksi Kuleba, ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, aseguró que, a pesar de los daños sufridos por la infraestructura, las operaciones portuarias no se detuvieron.

Oleksi Kuleba aseguró que los
Oleksi Kuleba aseguró que los ataques no detuvieron las operaciones portuarias en Odesa (Reuters)

“Este es otro ataque de un país terrorista contra la infraestructura portuaria, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria mundial”, declaró Kuleba.

El ataque con drones sobre el puerto de Chornomorsk originó un incendio en los contenedores de petróleo y dejó dos heridos, mientras que el impacto de un misil contra el puerto de Pivdeni provocó la muerte de una persona y varios lesionados más.

“Un edificio administrativo e instalaciones de la infraestructura sufrieron daños”, puntualizó la Administración Portuaria de Ucrania en un comunicado. Las tareas de emergencia incluyeron la atención médica a los heridos y su traslado a centros sanitarios cercanos.

La Administración Portuaria reportó daños
La Administración Portuaria reportó daños en edificios administrativos y depósitos de petróleo (Reuters)

Kuleba detalló en Telegram: “Al menos cinco personas resultaron heridas y están recibiendo toda la atención médica necesaria”. El vice primer ministro también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima fatal.

La ofensiva rusa no se limitó a la región de Odesa. Las fuerzas de Moscú bombardearon intensamente la ciudad de Kryvyi Rih, localidad natal del presidente Volodymyr Zelensky, con misiles balísticos que dañaron infraestructuras y provocaron cortes de electricidad en varias regiones.

La ciudad de Kryvyi Rih
La ciudad de Kryvyi Rih fue blanco de misiles balísticos rusos en la misma jornada (Reuters)

El jefe de la administración militar de la ciudad, Oleksandr Vilkul, informó sobre tres heridos en Kryvyi Rih que fueron hospitalizados con pronóstico moderado.

Vilkul confirmó que los heridos
Vilkul confirmó que los heridos en Kryvyi Rih fueron hospitalizados con pronóstico moderado (Reuters)

Durante la noche del seis al siete de enero, Rusia utilizó un misil balístico Iskander-M y lanzó cerca de 95 drones, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas de Ucrania, mientras que 14 lograron alcanzar objetivos en ocho ubicaciones distintas.

Según datos compilados por Kyiv Post, a las 7:30, las fuerzas ucranianas habían derribado o inutilizado 81 drones, aunque algunos restos cayeron en otras cinco regiones, lo que generó riesgos adicionales y complicó las tareas de seguridad.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

OdesaUcraniaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Masivas protestas en Irán: al menos 36 muertos y miles de detenidos en una ola nacional de rechazo al régimen de Khamenei

Con gritos de “Muerte al dictador”, las manifestaciones se han extendido a casi un centenar de ciudades, en rechazo al colapso económico, el cierre de comercios y la fuerte depreciación del rial

Masivas protestas en Irán: al

Casi cien condenas, una tormenta en Vardo y hogueras encendidas: cómo una catástrofe desató la mayor persecución por brujería en Noruega

El temor a fuerzas ocultas impulsó acusaciones, castigos y divisiones en una remota comunidad ártica durante el siglo XVII. Cómo estos hechos redefinieron los valores y las relaciones humanas en toda la región

Casi cien condenas, una tormenta

Avanzan las negociaciones en París entre Ucrania y Estados Unidos centradas en las garantías de seguridad tras el fin de la guerra

Moscú, por su parte, rechaza la presencia de tropas extranjeras en Ucrania y mantiene la tensión en la región

Avanzan las negociaciones en París

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Seis personas han muerto en accidentes relacionados con el clima mientras más de 1.000 viajeros pasaron la noche en el aeropuerto de Ámsterdam

Un temporal de nieve provocó

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

El primer buque, el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado después de una persecución de dos semanas mientras se dirigía a Rusia; y el segundo, el M/T Sophia, fue capturado sin incidentes en aguas caribeñas

Así fueron los operativos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FC Barcelona - Athletic Club,

FC Barcelona - Athletic Club, en directo: Fermín hace el segundo para los azulgranas

Fuerzas estatales de Chihuahua detienen a presunto homicida

Claudia López respondió a la invitación de Juan Fernando Cristo para unirse en defensa de la democracia y la soberanía

Este es el seguro que el Gobierno nacional exigirá a turistas para ingresar a parques nacionales desde 2026: la medida no fue socializada

La estación de esquí de Astún-Candanchú, una de las más antiguas de España: un complejo centenario con más de 100 kilómetros esquiables

INFOBAE AMÉRICA
La petrolera estatal venezolana inicia

La petrolera estatal venezolana inicia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

Zelenski espera que no se le impongan a Ucrania "exigencias adicionales" en las negociaciones de paz

Planas espera un "paso adelante" de Italia que allane esta semana la luz verde de la UE a firmar con Mercosur

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

La Casa Blanca asegura que está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia

ENTRETENIMIENTO

¿Es realmente el final de

¿Es realmente el final de Vecna? El actor Jamie Campbell Bower discutió las teorías de “Stranger Things”

La rutina de ejercicios favorita de Jennifer Aniston a sus 56 años: “Transformó mi cuerpo más que ninguna otra”

Tras años de teorías y debates, se conoció la verdad detrás del final de la trilogía de “Batman: El caballero de la noche”

George Clooney y la pelea con un productor que cambió su destino: “No iba a dejar que me hablaran así”

Paris Jackson reflexionó tras seis años de sobriedad: “Aprendí a vivir la vida según sus propios términos”