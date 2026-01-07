Ataques rusos contra Odesa: un muerto y ocho heridos en el sur de Ucrania

Los ataques en Odesa generaron preocupación internacional por la seguridad alimentaria (Reuters)

La región de Odesa, en el sur de Ucrania, registró al menos un muerto y ocho heridos tras una serie de ataques rusos contra instalaciones, según confirmaron autoridades ucranianas y fuentes oficiales.

Los bombardeos impactaron directamente en los puertos de Chornomorsk y Pivdeni, causando daños en edificios administrativos, depósitos de petróleo, contenedores y sistemas de transporte de carga.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el Ejército ruso realizó un “ataque combinado con misiles y drones contra la infraestructura portuaria”, lo que afectó tanto la operatividad como la seguridad de la zona.

De acuerdo con la información compartida por Kiper a través de su canal de Telegram, los servicios de emergencia intervinieron de inmediato en los lugares afectados para auxiliar a las víctimas y controlar la situación.

Por su parte, Oleksi Kuleba, ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, aseguró que, a pesar de los daños sufridos por la infraestructura, las operaciones portuarias no se detuvieron.

“Este es otro ataque de un país terrorista contra la infraestructura portuaria, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria mundial”, declaró Kuleba.

El ataque con drones sobre el puerto de Chornomorsk originó un incendio en los contenedores de petróleo y dejó dos heridos, mientras que el impacto de un misil contra el puerto de Pivdeni provocó la muerte de una persona y varios lesionados más.

“Un edificio administrativo e instalaciones de la infraestructura sufrieron daños”, puntualizó la Administración Portuaria de Ucrania en un comunicado. Las tareas de emergencia incluyeron la atención médica a los heridos y su traslado a centros sanitarios cercanos.

Kuleba detalló en Telegram: “Al menos cinco personas resultaron heridas y están recibiendo toda la atención médica necesaria”. El vice primer ministro también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima fatal.

La ofensiva rusa no se limitó a la región de Odesa. Las fuerzas de Moscú bombardearon intensamente la ciudad de Kryvyi Rih, localidad natal del presidente Volodymyr Zelensky, con misiles balísticos que dañaron infraestructuras y provocaron cortes de electricidad en varias regiones.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Oleksandr Vilkul, informó sobre tres heridos en Kryvyi Rih que fueron hospitalizados con pronóstico moderado.

Durante la noche del seis al siete de enero, Rusia utilizó un misil balístico Iskander-M y lanzó cerca de 95 drones, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas de Ucrania, mientras que 14 lograron alcanzar objetivos en ocho ubicaciones distintas.

Según datos compilados por Kyiv Post, a las 7:30, las fuerzas ucranianas habían derribado o inutilizado 81 drones, aunque algunos restos cayeron en otras cinco regiones, lo que generó riesgos adicionales y complicó las tareas de seguridad.

(Con información de EFE y Europa Press)