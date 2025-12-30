Mundo

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

La dirigente murió tras un prolongado deterioro de su salud. A fines de noviembre fue trasladada de urgencia a un hospital de Daca, donde su estado empeoró debido a múltiples problemas médicos, pese a los esfuerzos del equipo sanitario

Guardar
Murió Khaleda Zia, ex primera
Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh (REUTERS)

Bangladesh confirmó este martes la muerte de Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política del país, a los 80 años, según informó su partido, el Bangladesh Nationalist Party (BNP), en un comunicado oficial.

Zia falleció a las 6:00 de la mañana (hora local) poco después de la oración del Fajr, señaló el BNP. “La presidenta del BNP y ex primera ministra, la líder nacional Begum Khaleda Zia, falleció hoy a las 6:00 am”, indicó el partido.

Rezamos por el perdón de su alma y solicitamos a todos que ofrezcan oraciones por su alma partida”, agregó el texto.

La dirigente murió tras un prolongado deterioro de su salud. A fines de noviembre fue trasladada de urgencia a un hospital de Daca, donde su estado empeoró debido a múltiples problemas médicos, pese a los esfuerzos del equipo sanitario. En las semanas previas existieron planes para trasladarla a Londres en una ambulancia aérea especial, pero su condición no permitió el viaje.

La muerte de Zia ocurrió en un momento clave para la política de Bangladesh. En noviembre, pese a años de enfermedad y períodos de prisión, anunció su intención de participar activamente en la campaña electoral prevista para febrero de 2026, los primeros comicios desde el levantamiento masivo que el año anterior derrocó a su histórica rival, Sheikh Hasina. El BNP figuró desde entonces como uno de los principales favoritos para imponerse en las urnas.

La dirigente murió tras un
La dirigente murió tras un prolongado deterioro de su salud (REUTERS)

Horas antes de su fallecimiento, trabajadores del partido presentaron el lunes documentos de nominación en su nombre para tres circunscripciones electorales, de acuerdo con fuentes partidarias. El gesto buscó reafirmar su rol simbólico y político dentro del BNP aún en sus últimos días.

Durante la mañana del martes, simpatizantes y dirigentes se congregaron frente al hospital de Daca donde permanecía su cuerpo. Bajo la lluvia y el frío, varios líderes destacaron su trayectoria. “Esta es una pérdida irreparable para la nación”, declaró a los periodistas Ruhul Kabir Rizvi, dirigente senior del BNP. “Eligió la prisión en lugar del lujo y pasó años tras las rejas”, afirmó.

El actual líder interino del país, Muhammad Yunus, también se pronunció tras el fallecimiento. En un comunicado, el premio Nobel de la Paz llamó a la nación a rezar por Zia y la describió como una fuente de inspiración.

La nación perdió a una gran guardiana”, afirmó. Yunus destacó además que su “liderazgo intransigente liberó repetidamente a la nación de condiciones antidemocráticas e inspiró a la gente a luchar por la libertad”.

Horas antes de su fallecimiento,
Horas antes de su fallecimiento, trabajadores del partido presentaron el lunes documentos de nominación en su nombre para tres circunscripciones electorales, de acuerdo con fuentes partidarias (REUTERS)

Zia ocupó el cargo de primera ministra en tres ocasiones y protagonizó durante décadas una intensa rivalidad política con Hasina. En 2018 fue condenada y encarcelada por cargos de corrupción durante el gobierno de su adversaria. Ese mismo gobierno bloqueó durante años sus viajes al exterior para recibir tratamiento médico. Zia recuperó la libertad el año pasado, poco después de la salida de Hasina del poder.

El liderazgo del BNP quedó ahora en manos de su hijo, Tarique Rahman, quien regresó al país el jueves pasado tras 17 años en el exilio. Rahman encabezará al partido en las elecciones generales del 12 de febrero y figura como el principal candidato a primer ministro en caso de que la fuerza obtenga la mayoría parlamentaria.

El diario local Prothom Alo informó que Rahman y otros familiares se encontraban junto a Zia en el momento de su muerte y recordó que la ex primera ministra “ganó el epíteto de la líder intransigente”.

En un editorial publicado este martes, el medio señaló: “Las vidas de los políticos están marcadas por ascensos y caídas. Demandas, arrestos, prisión, persecución y ataques de adversarios resultan habituales. Khaleda Zia soportó esas pruebas en su forma más extrema”.

Zia ocupó el cargo de
Zia ocupó el cargo de primera ministra en tres ocasiones y protagonizó durante décadas una intensa rivalidad política con Hasina (REUTERS)

La desaparición de Zia marca el final de una era para el BNP y abre una nueva etapa política en Bangladesh, con un proceso electoral próximo y un escenario aún en transformación tras el cambio de poder del último año.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Khaleda ZiaBangladeshBangladesh Nationalist PartyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

El Ministerio de Defensa taiwanés informó que, desde primeras horas del lunes hasta la mañana de este martes, detectó además 14 buques de la marina china y ocho embarcaciones gubernamentales no especificadas

Taiwán detectó 130 aeronaves militares

Masacre en Australia: la policía informó que los atacantes “habrían actuado solos” y sin una célula terrorista más amplia

Las autoridades indicaron que el ataque se inspiró en la ideología del grupo yihadista Estado Islámico, aunque sostuvo que no existen elementos que indiquen la participación de una organización extremista ni de terceros que hubieran coordinado o dirigido la acción

Masacre en Australia: la policía

Las momias Chinchorro y el precio oculto del arte funerario: cómo la ciencia revela los más sorprendentes enigmas de la antigüedad andina

Estudios recientes profundizan sobre estas prácticas mortuorias de esta cultura originaria del norte de Chile y muestran cómo la búsqueda de consuelo colectivo originó técnicas artísticas que transformaron la vida social. Por qué los expertos advierten que la población debió enfrentar riesgos poco conocidos

Las momias Chinchorro y el

Innovación, arte e inteligencia artificial: cómo es el ambicioso plan que busca recuperar el fresco de Cimabue en Asís

Un equipo multidisciplinario explora nuevas soluciones tecnológicas para enfrentar el complejo reto de ensamblar miles de fragmentos originales y devolver al patrimonio italiano una obra clave del arte medieval

Innovación, arte e inteligencia artificial:

Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo”

La dictadura norcoreana informó que los nuevos proyectiles podrán desplegarse de forma masiva y serán el pilar de futuras operaciones militares

Kim Jong-un supervisó el desarrollo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Cundinamarca resultados 29

Lotería de Cundinamarca resultados 29 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 29 de diciembre

Aguinaldo Boyacense 2025: la edición “Bodas de Titanio” impulsó la economía de Tunja y superó los 220.000 millones en impacto

Rituales Año Nuevo 2026: guía paso a paso para hacer tu propio baño de florecimiento, altar de intenciones y más

Volcán Puracé cumple un mes en alerta naranja mientras el SGC evalúa cuándo podría retornar a un nivel de estabilidad

INFOBAE AMÉRICA
La coalición liderada por Arabia

La coalición liderada por Arabia Saudí ataca armas y vehículos presuntamente transportados a Yemen desde EAU

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde

Byung-Chul Han y Simone Weil: el inesperado dúo filosófico que reinventa lo sagrado en plena era del ruido

ENTRETENIMIENTO

Tylor Chase vuelve a las

Tylor Chase vuelve a las calles y cae en las drogas tras recibir atención psiquiátrica temporal

Cynthia Erivo revela su estricto régimen para preservar su voz: “Haré lo que sea necesario”

La razón por la que ASAP Rocky ayudará a pagar el alquiler del edificio donde vivió su infancia

Con Bradley Cooper a la cabeza, Will Arnett se reinventa en ‘Is This Thing On?’

Daniel Stern creará una escultura de una de sus escenas más famosas de “Mi pobre angelito”