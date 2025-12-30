Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh (REUTERS)

Bangladesh confirmó este martes la muerte de Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política del país, a los 80 años, según informó su partido, el Bangladesh Nationalist Party (BNP), en un comunicado oficial.

Zia falleció a las 6:00 de la mañana (hora local) poco después de la oración del Fajr, señaló el BNP. “La presidenta del BNP y ex primera ministra, la líder nacional Begum Khaleda Zia, falleció hoy a las 6:00 am”, indicó el partido.

“Rezamos por el perdón de su alma y solicitamos a todos que ofrezcan oraciones por su alma partida”, agregó el texto.

La dirigente murió tras un prolongado deterioro de su salud. A fines de noviembre fue trasladada de urgencia a un hospital de Daca, donde su estado empeoró debido a múltiples problemas médicos, pese a los esfuerzos del equipo sanitario. En las semanas previas existieron planes para trasladarla a Londres en una ambulancia aérea especial, pero su condición no permitió el viaje.

La muerte de Zia ocurrió en un momento clave para la política de Bangladesh. En noviembre, pese a años de enfermedad y períodos de prisión, anunció su intención de participar activamente en la campaña electoral prevista para febrero de 2026, los primeros comicios desde el levantamiento masivo que el año anterior derrocó a su histórica rival, Sheikh Hasina. El BNP figuró desde entonces como uno de los principales favoritos para imponerse en las urnas.

Horas antes de su fallecimiento, trabajadores del partido presentaron el lunes documentos de nominación en su nombre para tres circunscripciones electorales, de acuerdo con fuentes partidarias. El gesto buscó reafirmar su rol simbólico y político dentro del BNP aún en sus últimos días.

Durante la mañana del martes, simpatizantes y dirigentes se congregaron frente al hospital de Daca donde permanecía su cuerpo. Bajo la lluvia y el frío, varios líderes destacaron su trayectoria. “Esta es una pérdida irreparable para la nación”, declaró a los periodistas Ruhul Kabir Rizvi, dirigente senior del BNP. “Eligió la prisión en lugar del lujo y pasó años tras las rejas”, afirmó.

El actual líder interino del país, Muhammad Yunus, también se pronunció tras el fallecimiento. En un comunicado, el premio Nobel de la Paz llamó a la nación a rezar por Zia y la describió como una fuente de inspiración.

“La nación perdió a una gran guardiana”, afirmó. Yunus destacó además que su “liderazgo intransigente liberó repetidamente a la nación de condiciones antidemocráticas e inspiró a la gente a luchar por la libertad”.

Zia ocupó el cargo de primera ministra en tres ocasiones y protagonizó durante décadas una intensa rivalidad política con Hasina. En 2018 fue condenada y encarcelada por cargos de corrupción durante el gobierno de su adversaria. Ese mismo gobierno bloqueó durante años sus viajes al exterior para recibir tratamiento médico. Zia recuperó la libertad el año pasado, poco después de la salida de Hasina del poder.

El liderazgo del BNP quedó ahora en manos de su hijo, Tarique Rahman, quien regresó al país el jueves pasado tras 17 años en el exilio. Rahman encabezará al partido en las elecciones generales del 12 de febrero y figura como el principal candidato a primer ministro en caso de que la fuerza obtenga la mayoría parlamentaria.

El diario local Prothom Alo informó que Rahman y otros familiares se encontraban junto a Zia en el momento de su muerte y recordó que la ex primera ministra “ganó el epíteto de la líder intransigente”.

En un editorial publicado este martes, el medio señaló: “Las vidas de los políticos están marcadas por ascensos y caídas. Demandas, arrestos, prisión, persecución y ataques de adversarios resultan habituales. Khaleda Zia soportó esas pruebas en su forma más extrema”.

La desaparición de Zia marca el final de una era para el BNP y abre una nueva etapa política en Bangladesh, con un proceso electoral próximo y un escenario aún en transformación tras el cambio de poder del último año.

