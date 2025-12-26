Mundo

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

Kiev confirmó la retirada de Síversk y combates en Huliaipole, pero reportó progresos en Kúpiansk y resistencia en Pokrovsk, en un frente marcado por ofensivas rusas y defensas ucranianas

Guardar
Soldado ucraniano camina cerca de
Soldado ucraniano camina cerca de edificios de apartamentos dañados por un ataque militar ruso, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025. (Oleg Petrasiuk/Servicio de Prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada Independiente Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Imagen cedida vía REUTERS)

Las fuerzas ucranianas se retiraron de la localidad de Síversk, en la región oriental de Donetsk, y enfrentan dificultades en Huliaipole, en Zaporizhzhia, en un contexto de intensificación de los combates y avances rusos en ambos frentes. Al mismo tiempo, Ucrania reporta progresos en Kúpiansk, en el noreste, y mantiene su defensa en Pokrovsk, otro punto clave de Donetsk, según informaron autoridades militares ucranianas.

El portavoz Vladislav Voloshin informó este viernes que el mando militar ucraniano investiga la captura de un puesto de mando de un batallón en la ciudad de Huliaipole, en la región de Zaporizhzhia, tras la difusión de un video en el que se observa a soldados rusos en esas instalaciones. Los combates han alcanzado el centro urbano, tras fallidos intentos ucranianos por frenar el avance hacia un nudo logístico. Analistas señalan que la captura de Huliaipole facilitaría el abastecimiento ruso para avanzar hacia la capital regional, ubicada a unos 85 kilómetros al oeste.

En Donetsk, las autoridades confirmaron el martes la retirada de Síversk, una población de unos 13.500 habitantes antes de la guerra. El portavoz Dmitró Zaporozhets explicó que las fuerzas ucranianas se encontraban en inferioridad numérica y se replegaron tras un aumento de la presión rusa. Según indicó, la retirada se realizó de forma ordenada y las elevaciones cercanas permiten frenar nuevos avances mediante el uso de drones. Sin embargo, Rusia ha recurrido a asaltos de pequeños grupos de infantería, aprovechando condiciones de niebla que reducen la efectividad de los drones ucranianos.

FOTO DE ARCHIVO: Un militar
FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano de la 100.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un obús autopropulsado Bohdana hacia las tropas rusas en la región de Donetsk, Ucrania, el 29 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

En contraste, en el noreste del país, Ucrania amplía su control en Kúpiansk, un importante nudo logístico de la región de Járkov. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, estima que las fuerzas ucranianas han recuperado más de 180 kilómetros cuadrados en las últimas semanas, tras cortar líneas de suministro rusas y aislar a tropas enemigas dentro de la ciudad. Un sargento ucraniano desplegado en la zona señaló a EFE que quedarían entre 100 y 200 soldados rusos, con movilidad limitada.

Aunque el mando militar ruso reivindicó la captura de Kúpiansk hace más de un mes, blogueros militares rusos han reconocido reveses y criticado la falta de refuerzos. Según el Ejército ucraniano, sus fuerzas mantienen posiciones en el norte de la ciudad y en gran parte de la vecina Mirnohrad, pese a los ataques rusos contra líneas de suministro y asaltos terrestres.

FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos
FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) hacia tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. 9 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

También se registran diferencias entre los avances anunciados por Rusia y la situación efectiva sobre el terreno que, según analistas militares, responden a una estrategia deliberada de magnificar las victorias, en un intento de Moscú por persuadir a los aliados de Ucrania —especialmente a Estados Unidos— de que puede sostener la ofensiva durante años y que el apoyo al país invadido resulta inútil.

La “catastrófica situación” de las fuerzas rusas en Kúpiansk y su incapacidad para tomar Pokrovsk ofrecen una perspectiva más favorable para Ucrania, según ‘Tatarigami’, analista de la plataforma Frontline Intelligence, quien sostiene que los avances tácticos de Rusia no se han traducido en victorias estratégicas. El experto añadió que la “falta de progresos en el frente” y el “deterioro de la situación económica” en Moscú podrían permitir que Occidente ejerza presión sobre el Kremlin para poner fin a la guerra.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaDonetskZaporiyiaGuerra Rusia UcraniaInvasion de Rusia a UcraniaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Riad habría lanzado ataques aéreos como advertencia al Consejo de Transición del Sur, que avanzó en provincias clave, elevando la confrontación con fuerzas aliadas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita exigió el retiro

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

Analistas advierten que la estrategia oficial dificultará que la moneda supere el umbral de 6,9 por dólar en el corto plazo, mientras se refuerza la supervisión sobre riesgos financieros

El Banco Popular de China

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

El reconocimiento convierte a Israel en el primer Estado miembro de las Naciones Unidas en otorgar reconocimiento formal a la región separatista de Somalia

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia

Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país

Silvinei Vasques fue arrestado en el aeropuerto internacional de Asunción luego de romper la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario en Brasil

Detuvieron en Paraguay a un

Zelensky condicionó la celebración de elecciones en Ucrania al respaldo internacional y a nuevas garantías de seguridad

Estados Unidos propuso organizar comicios durante la ley marcial, pero el país europeo exige respaldo logístico y medidas de protección

Zelensky condicionó la celebración de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En México se registraron más

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: carga vehicular en la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán

El dólar cerró a $1.475 por sexto día consecutivo, mientras se extinguen las expectativas de devaluación

Multas de tránsito en CDMX 2026: ¿Quiénes podrán obtener hasta 90% de descuento?

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Malí repele

El Ejército de Malí repele un ataque de la filial de Al Qaeda contra un cuartel general en la región de Kayes

Arne Slot espera que los homenajes en Anfield den "algo de consuelo" a la familia de Diogo Jota

Lydia Lozano, con una gran sonrisa desvela cómo ha vivido el 24 de diciembre

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Detenido uno de los condenados por golpe de Estado cuando pretendía huir a El Salvador con identidad falsa

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro navideño de Arnold

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Rob Kardashian prepara su gran regreso a The Kardashians: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”

Ralph Fiennes impacta con su transformación total para “28 Años Después: El Templo de los Huesos”