Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

Soldado ucraniano camina cerca de edificios de apartamentos dañados por un ataque militar ruso, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025. (Oleg Petrasiuk/Servicio de Prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada Independiente Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Imagen cedida vía REUTERS)

Las fuerzas ucranianas se retiraron de la localidad de Síversk, en la región oriental de Donetsk, y enfrentan dificultades en Huliaipole, en Zaporizhzhia, en un contexto de intensificación de los combates y avances rusos en ambos frentes. Al mismo tiempo, Ucrania reporta progresos en Kúpiansk, en el noreste, y mantiene su defensa en Pokrovsk, otro punto clave de Donetsk, según informaron autoridades militares ucranianas.

El portavoz Vladislav Voloshin informó este viernes que el mando militar ucraniano investiga la captura de un puesto de mando de un batallón en la ciudad de Huliaipole, en la región de Zaporizhzhia, tras la difusión de un video en el que se observa a soldados rusos en esas instalaciones. Los combates han alcanzado el centro urbano, tras fallidos intentos ucranianos por frenar el avance hacia un nudo logístico. Analistas señalan que la captura de Huliaipole facilitaría el abastecimiento ruso para avanzar hacia la capital regional, ubicada a unos 85 kilómetros al oeste.

En Donetsk, las autoridades confirmaron el martes la retirada de Síversk, una población de unos 13.500 habitantes antes de la guerra. El portavoz Dmitró Zaporozhets explicó que las fuerzas ucranianas se encontraban en inferioridad numérica y se replegaron tras un aumento de la presión rusa. Según indicó, la retirada se realizó de forma ordenada y las elevaciones cercanas permiten frenar nuevos avances mediante el uso de drones. Sin embargo, Rusia ha recurrido a asaltos de pequeños grupos de infantería, aprovechando condiciones de niebla que reducen la efectividad de los drones ucranianos.

FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano de la 100.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un obús autopropulsado Bohdana hacia las tropas rusas en la región de Donetsk, Ucrania, el 29 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

En contraste, en el noreste del país, Ucrania amplía su control en Kúpiansk, un importante nudo logístico de la región de Járkov. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, estima que las fuerzas ucranianas han recuperado más de 180 kilómetros cuadrados en las últimas semanas, tras cortar líneas de suministro rusas y aislar a tropas enemigas dentro de la ciudad. Un sargento ucraniano desplegado en la zona señaló a EFE que quedarían entre 100 y 200 soldados rusos, con movilidad limitada.

Aunque el mando militar ruso reivindicó la captura de Kúpiansk hace más de un mes, blogueros militares rusos han reconocido reveses y criticado la falta de refuerzos. Según el Ejército ucraniano, sus fuerzas mantienen posiciones en el norte de la ciudad y en gran parte de la vecina Mirnohrad, pese a los ataques rusos contra líneas de suministro y asaltos terrestres.

FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) hacia tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. 9 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

También se registran diferencias entre los avances anunciados por Rusia y la situación efectiva sobre el terreno que, según analistas militares, responden a una estrategia deliberada de magnificar las victorias, en un intento de Moscú por persuadir a los aliados de Ucrania —especialmente a Estados Unidos— de que puede sostener la ofensiva durante años y que el apoyo al país invadido resulta inútil.

La “catastrófica situación” de las fuerzas rusas en Kúpiansk y su incapacidad para tomar Pokrovsk ofrecen una perspectiva más favorable para Ucrania, según ‘Tatarigami’, analista de la plataforma Frontline Intelligence, quien sostiene que los avances tácticos de Rusia no se han traducido en victorias estratégicas. El experto añadió que la “falta de progresos en el frente” y el “deterioro de la situación económica” en Moscú podrían permitir que Occidente ejerza presión sobre el Kremlin para poner fin a la guerra.

(Con información de EFE)