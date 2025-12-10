Mundo

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio

El jefe del Estado Mayor confirmó que los militares reconocerán el resultado que proclame el Consejo Nacional Electoral

Soldados trasladan boletas hacia una
Soldados trasladan boletas hacia una instalación electoral, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Tegucigalpa. (AP Foto/Moisés Castillo)

El alto mando militar de Honduras aseguró que respetará y facilitará el traspaso de poder al candidato que resulte vencedor en las elecciones presidenciales, así lo afirmó este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

“Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados” que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras el escrutinio de los comicios celebrados el 30 de noviembre, reiteró el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro. Hernández, considerado cercano al gobierno en funciones, subrayó que las Fuerzas Armadas están a la espera de la proclamación oficial del vencedor para “garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República”.

Los militares en Honduras han tenido históricamente un rol determinante en la política nacional, protagonizando varios golpes de Estado, incluido el ocurrido en 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria, Xiomara Castro.

En medio del conteo, el candidato conservador Nasry Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, mantiene una leve ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien insiste en que se está gestando un fraude en favor del empresario de la construcción.

La candidata oficialista, Rixi Moncada,
La candidata oficialista, Rixi Moncada, la presidenta Xiomara Castro y el jefe del Estado Mayor, Roosevelt Leonel Hernández, asisten a un evento en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de octubre de 2024. (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Las acusaciones de Nasralla han sido respaldadas por la presidenta Castro y por su candidata, Rixi Moncada, quien solicitó la anulación de las elecciones. Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo dispone del 100% de las actas físicas y que, según sus propios cálculos, habría ganado los comicios. No obstante, los datos oficiales lo sitúan en segundo lugar, con una diferencia que se ha mantenido estable desde el jueves anterior.

Mientras tanto, la divulgación de los resultados definitivos podría demorarse, debido a la revisión de unas 2.700 actas de votación que presentan “inconsistencias”.

El sábado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó a las autoridades hondureñas a acelerar el proceso de escrutinio de las elecciones generales. La delegación, dirigida por Eladio Loizaga, enfatizó la importancia de “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”. El organismo internacional advirtió que, pese a los retrasos, sus observadores han verificado que la diferencia entre los principales candidatos es muy estrecha, un escenario que aumenta la tensión política en el país.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró este sábado ante la prensa que la caída del sistema de escrutinio registrada durante las elecciones del domingo pasado se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno”.

(Con información de AFP)

