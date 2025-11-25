Mundo

Miles de alauitas protestaron en Siria luego de una nueva ola de violencia sectaria

La mayor movilización desde la caída de Assad reunió a miles en Latakia y otras ciudades costeras para exigir protección, justicia y la liberación de detenidos, en medio de crecientes agresiones contra esta minoría

Guardar
Cientos de sirios de la
Cientos de sirios de la minoría alauí protestan en Latakia y Homs por los recientes ataques contra la comunidad.

Miles de personas de la comunidad alauita se manifestaron el martes en la región costera de Siria —principalmente en la ciudad portuaria de Latakia y en zonas como Tartus y Jableh— en respuesta a recientes ataques y a lo que denuncian como actos de discriminación por parte del nuevo gobierno. Las protestas representan la mayor movilización en el enclave alauita desde la caída, en diciembre pasado, del ex dictador Bashar al-Assad —perteneciente a esta confesión religiosa— tras una ofensiva de grupos islamistas.

El Consejo Supremo Islámico Alauita en Siria y el Exterior convocó a la movilización a través de las redes sociales, específicamente tras el asesinato de una pareja musulmana sunnita el domingo, acompañado de pintadas sectarias, a lo que siguieron actos de vandalismo contra hogares y comercios alauitas. Por su parte, luego del ataque, las autoridades instauraron un toque de queda y describieron el asesinato como “un acto delictivo, no sectario”.

Tras el derrocamiento de Assad, la comunidad alauita ha sido blanco de reiteradas agresiones. En marzo se produjeron masacres sectarias que costaron la vida a por lo menos 1.426 personas de esta minoría, una cifra que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos eleva a más de 1.700. Según las autoridades, la violencia de marzo comenzó tras una emboscada de simpatizantes de Assad contra fuerzas de seguridad. Una comisión de la ONU concluyó en agosto que la violencia contra los alauitas y otras minorías fue “extendida y sistemática”, con episodios que podrían ser calificados como crímenes de guerra.

Alauitas se reúnen durante una
Alauitas se reúnen durante una protesta para exigir el federalismo y la liberación de miembros de su comunidad detenidos, en Latakia, Siria, el 25 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

Las demandas alauitas

Durante las movilizaciones de este martes, numerosos participantes exhibieron pancartas reclamando “federalismo” y el “fin de la discriminación” por parte del nuevo gobierno islamista.

Los manifestantes en Latakia corearon lemas como “El pueblo sirio es uno” y “Al mundo entero, escúchenos, los alauitas no cederemos”. Interrogada por AFP, Joumana, abogada de 58 años que prefirió mantener en reserva su apellido, sintetizó las demandas del grupo: “Somos un solo pueblo unido. Queremos que las facciones armadas abandonen la región, justicia para nuestros mártires en la costa y la liberación de nuestros prisioneros… No sabemos de qué se les acusa”.

El Observatorio con sede en Reino Unido documenta cerca de 9.000 exmilitares alauitas que permanecen detenidos tras rendirse ante las autoridades establecidas tras la caída de Assad.

En Jableh se registraron enfrentamientos entre manifestantes
En Jableh se registraron enfrentamientos entre manifestantes y simpatizantes de las nuevas autoridades. (REUTERS/Stringer)

En Jableh se registraron enfrentamientos entre manifestantes y simpatizantes de las nuevas autoridades; se escucharon disparos y hubo varios heridos leves, según el Observatorio. Posteriormente, la organización denunció daños a propiedades de alauitas e insultos contra miembros del colectivo en Latakia. La magnitud de la protesta se tradujo en 42 manifestaciones en todo el oeste de Siria.

Por su parte, las autoridades aseguran que las fuerzas de seguridad se desplegaron sin intervenir directamente. El portavoz del Ministerio del Interior, Nour al-Din al-Baba, declaró en la televisión estatal que las fuerzas protegieron a los manifestantes y exhortó a la población a no dejarse arrastrar por “intrigas de quienes buscan desestabilizar la zona”. El observatorio asegura que la policía abrió fuego e hirió a una persona.

El retorno de los conflictos sectarios y la llegada al poder de un gobierno islamista encabezado por Ahmad al-Sharaa han dejado a las minorías, y particularmente a la comunidad alauita, en una situación de vulnerabilidad. El líder espiritual alauita Ghazal Ghazal llamó el lunes a mantener las protestas en un tono pacífico. En este contexto, la evolución de las protestas y la respuesta del gobierno determinarán el rumbo de la situación en las regiones costeras de Siria.

(Con información de AFP/AP)

Temas Relacionados

Siriaalauitasviolencia sectariaUltimas noticias Americamedio oriente

Últimas Noticias

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia

Recuperada en Irak y ahora resguardada en Alemania, esta pieza evidencia un mapa preciso con murallas y recintos que revelan una sorprendente sofisticación técnica

La tablilla de Nippur: el

El papamóvil usado por Francisco en Belén será una clínica pediátrica móvil para Gaza

La iniciativa es impulsada por Cáritas Internationalis y cuenta con la bendición que dio el pontífice antes de fallecer

El papamóvil usado por Francisco

Italia aprobó una ley que tipifica el feminicidio como delito y establece la cadena perpetua para los agresores

La norma responde a una ola de homicidios y crímenes de violencia dirigida contra mujeres en el país

Italia aprobó una ley que

Japón rechazó la acusación china ante la ONU y defendió que no contempla una acción militar sin ataque previo

Tokio respondió a una carta de Beijing al secretario general de la ONU en la que se acusaba al Gobierno japonés de amenazar con una intervención armada si China atacaba Taiwán

Japón rechazó la acusación china

El volcán Hayli Gubbi entró en erupción tras 10.000 años y sus cenizas son visibles desde el espacio

El evento, considerado histórico por los expertos, provocó cancelaciones de vuelos y alertas meteorológicas en India, Pakistán y otras regiones de Asia. Mientras tanto, la gigantesca nube de ceniza continúa expandiéndose

El volcán Hayli Gubbi entró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así está la calidad del

Así está la calidad del aire de la CDMX este 25 de noviembre

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: cierran estación Zócalo de la Línea 2 por manifestaciones

Euro: cotización de cierre hoy 25 de noviembre en México

Hoy No Circula miércoles 26 de noviembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Tras el ataque a la yaguareté Acaí, cómo sigue el trabajo para recuperar el hábitat de estos felinos en el país

INFOBAE AMÉRICA
Rubio asegura que Trump está

Rubio asegura que Trump está "bastante contento" con los "avances tremendos" de la negociación sobre Ucrania

Crónica del Valencia Basket - Bayern de Múnich: 90-67

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia

España cierra el Europeo Paralímpico en Helsingborg con dos nuevas platas en dobles

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

ENTRETENIMIENTO

La noche en la que

La noche en la que Jennifer Lawrence y una sala repleta compartieron una emoción única: “Nunca sentí una conexión tan profunda”

James Van Der Beek puso a la venta camisetas de ‘Varsity Blues’ para financiar su tratamiento contra el cáncer

El creador de Breaking Bad revela su admiración por Bob Esponja: “El personaje más difícil de escribir es el bueno”

Oasis anuncia una pausa tras finalizar su gira de reunión Live 25 con un emotivo cierre en Brasil

El revelador documental de Netflix sobre Sean ‘Diddy’ Combs anuncia su fecha de estreno