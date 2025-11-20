Un accidente ferroviario en el sur de República Checa causó 40 heridos

Dos trenes chocan en la República Checa, dejando decenas de heridos

Unas 40 personas resultaron heridas en una colisión entre dos trenes en el sur de la República Checa, informaron los servicios de socorro a la cadena CT24.

La colisión entre un tren rápido y otro de cercanías se produjo poco después de las 06.00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que aún se conozcan las causas del siniestro.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de České Budějovice, a unos 150 kilómetros (100 millas) al sur de Praga.

Entre las víctimas hay cinco personas que se encuentran en estado grave, explicó una portavoz del hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, a dónde fueron trasladados los heridos de mayor gravedad.

El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y pudieron ser atendidos por los servicios de socorro en el lugar del siniestro.

Escena de una colisión entre dos trenes en la ciudad de Zliv, República Checa, el 20 de noviembre de 2025. Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa/Foto distribuida por REUTERS.

Los conductores de ambas locomotoras fueron sometidos a sendos test de alcohol y han dado negativo.

El portal ‘Zdopravy’, dedicado a la información de transporte, avanzó que es probable que el tren, que unía las localidades de Pilsen y Ceske Budejovice, “se saltó un semáforo que prohibía el tráfico”.

El accidente se suma a una seguidilla de episodios ferroviarios que vienen afectando a Europa Central en los últimos días. El domingo por la noche, 13 personas terminaron hospitalizadas tras la colisión de un tren en la vecina Eslovaquia, un hecho que aún está bajo investigación y que ya se convirtió en el segundo incidente similar en menos de un mes.

El pasado 13 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaron en el este eslovaco y dejaron decenas de heridos, entre ellos dos pasajeros que permanecen en estado crítico.

En paralelo, en Polonia, las autoridades aseguraron este martes que los servicios de inteligencia rusos estuvieron detrás de una explosión registrada en una vía ferroviaria utilizada para transportar ayuda humanitaria hacia Ucrania. Según la investigación preliminar, la operación habría sido ejecutada por dos ciudadanos ucranianos que actuaban como agentes al servicio de Moscú.

(con información de EFE y AFP)