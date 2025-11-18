Mundo

Ocho detenidos en Bélgica por un presunto plan para atentar contra el fiscal jefe de Bruselas

Los sospechosos cuentan con antecedentes judiciales por tráfico de drogas y estarían relacionados con estructuras de crimen organizado del entorno albanés

Guardar
El fiscal jefe de Bruselas,
El fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil, permanece bajo protección policial desde julio por amenazas del narcotráfico (Photo by HATIM KAGHAT / Belga / AFP) / Belgium OUT

La mañana del martes, las fuerzas de seguridad de Bélgica desplegaron un operativo que concluyó con la detención de ocho personas señaladas por participar en un supuesto plan para atentar contra el fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil. La acción, confirmada por la Fiscalía Federal mediante un comunicado difundido, incluyó registros en 18 domicilios ubicados en Bruselas y Lovaina.

Las autoridades detallaron que los detenidos poseen antecedentes vinculados al tráfico organizado de drogas y estarían relacionados con el entorno de la criminalidad albanesa.

Desde julio, Moinil permanece bajo resguardo policial debido a amenazas directas procedentes de redes de narcotráfico, reconocimiento asumido públicamente por la Fiscalía. De acuerdo con Reuters, una alerta sobre este eventual complot fue recibida durante el verano, lo que desencadenó la apertura de una investigación bajo la tutela de un juez de instrucción.

Durante los registros, la Fiscalía precisó que aún resulta prematuro confirmar si el atentado se encontraba en una fase avanzada; la continuidad de la privación de libertad de los arrestados será determinada por el juez.

Por otra parte, Ann Fransen, fiscal federal, destacó en el mismo comunicado la exposición de los profesionales judiciales y de seguridad, quienes integran el blanco de estos grupos delictivos y requieren protección institucional reforzada.

La fiscal federal Ann Fransen
La fiscal federal Ann Fransen pidió reforzar la protección para magistrados y policías ante el avance del crimen organizado (Grosby)

Los arrestos fueron viabilizados por datos obtenidos en cuatro meses de investigaciones, con labores de inteligencia y vigilancia sobre varios puntos estratégicos de la ciudad. La fiscalía explicó que los principales sospechosos mantenían vínculos con la mafia criminal albanesa.

Euro News señaló que los allanamientos respondieron a un trabajo conjunto entre fiscalía y policía, quienes accedieron a informes concretos de los servicios de inteligencia que alertaban sobre una conspiración para asesinar a Moinil. Desde enero ocupa el cargo de fiscal jefe y desde julio permanece bajo custodia policial.

Julien Moinil se convirtió en
Julien Moinil se convirtió en blanco de una conspiración criminal relacionada con redes albanesas (Photo by HATIM KAGHAT / Belga / AFP) / Belgium OUT

Las autoridades atribuyeron a estas disputas recientes tiroteos y ataques, con 92 casos reportados en 2024, dejando nueve fallecidos y 48 heridos, conforme a estadísticas de la policía local.

El refuerzo de la seguridad para magistrados y funcionarios policiales constituye una inquietud creciente. Ann Fransen subrayó la vulnerabilidad de quienes enfrentan el narcotráfico y solicitó fortalecer su protección: “Es necesario proteger mejor a los agentes de policía y magistrados que combaten el crimen organizado, ya que se encuentran en el punto de mira de estas organizaciones”, manifestó en un comunicado.

En septiembre, el ministro de Defensa Theo Francken comunicó que militares reforzarían la vigilancia de las calles de Bruselas para apoyar a la policía en el combate al narcotráfico, una medida implementada tras episodios graves que incluyeron el cierre de estaciones de metro por tiroteos y persecuciones.

Theo Francken, ministro de Defensa,
Theo Francken, ministro de Defensa, autorizó la presencia de militares en Bruselas para combatir el narcotráfico (Reuters)

(Con información de Reuters y Europa Press)

Temas Relacionados

BélgicaJulien MoinilBruselasFiscalía

Últimas Noticias

Las acciones europeas cerraron en mínimos de un mes

Los índices cayeron en un contexto marcado por la creciente aversión al riesgo de los inversores ante preocupaciones por la sobrevaloración del sector tecnológico y unas menores expectativas de rebaja de tasas de interés en Estados Unidos

Las acciones europeas cerraron en

La Unión Europea creará una plataforma digital de empleo para contratar a trabajadores de terceros países

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron impulsar una “reserva de talento” que conectará a empresas europeas con profesionales extracomunitarios en sectores con escasez de mano de obra

La Unión Europea creará una

Un asesinato en Marsella que reveló la expansión de las redes criminales en Francia: Macron pidió endurecer la lucha antidroga

El mandatario francés convocó una reunión de emergencia con ministros y anunció que se desplegarán fuerzas adicionales, mientras se prepara una propuesta ante la Unión Europea para sancionar a traficantes y sus colaboradores

Un asesinato en Marsella que

El museo más extremo de Italia: solo se puede visitar tras una caminata de ocho horas a 2.300 metros

Una instalación en los Alpes italianos replantea los límites de la experiencia cultural y el vínculo entre creación, naturaleza y esfuerzo físico

El museo más extremo de

El diario de un comandante del grupo terrorista Hamas confirmó el uso hospitales y escuelas en Gaza para sus operaciones

Un documento incautado por fuerzas israelíes y entregado a Infobae expone cómo los milicianos emplearon instalaciones civiles, incluidas clínicas de la ONU, para fines bélicos durante la guerra con Israel

El diario de un comandante
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Colombiana que se fue a buscar una mejor vida en España aseguró que nada es fácil: “El 70% de la jornada exige esfuerzo, es duro”

Contraloría revela que hospital de Puno almacena medicamentos vencidos desde 1997

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: fechas de pago de cada entidad bancaria

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

INFOBAE AMÉRICA
Estos son los rasgos que

Estos son los rasgos que comparten los CEOs más influyentes del planeta, según un informe global

Fernando Vaquero dice sufrir "ciberacoso" por su cartel de la Cabalgata de Reyes con una camiseta del Betis

Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

Experta advierte que la diarrea crónica, pérdida de peso y cambios en heces pueden indicar insuficiencia pancreática

Sánchez anuncia paquete de 615 millones en apoyo militar para Ucrania y otros 200 millones para reconstrucción

ENTRETENIMIENTO

La contundente respuesta de Elon

La contundente respuesta de Elon Musk a Billie Eilish tras ser llamado “cobarde”

Dean Butler recordó el día que Michael Landon lo arrojó en el set de ‘La familia Ingalls’: “Fue totalmente culpa mía”

Sentencian a 9 días en prisión al hombre que acosó a Ariana Grande en Singapur

La historia de Jarryn Nurden, el actor que perdió parte de su pulmón tras confundir el cáncer con un resfriado

Danny Masterson atribuyó su condena por violación a decisiones deficientes de su abogado