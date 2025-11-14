Quién era Meny Godard, el ex futbolista asesinado por Hamas cuyo cuerpo fue devuelto a Israel este jueves

Meny Godard

El regreso del cuerpo de Meny Godard a Israel, tras meses de incertidumbre, marcó este jueves un momento de fuerte carga simbólica en el contexto del conflicto en Gaza.

Godard fue entregado a la Cruz Roja en la Franja de Gaza y posteriormente recibido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según informó The Times of Israel. La repatriación de sus restos puso fin a una espera angustiosa para su familia y reavivó el debate sobre la situación de los rehenes en la región.

La devolución del cuerpo de Godard se realizó en una operación coordinada entre Hamas, la Cruz Roja y las FDI. La entrega tuvo lugar en Gaza, donde representantes de la Cruz Roja recibieron el féretro y lo trasladaron a las autoridades israelíes.

Las FDI confirmaron la identidad de Godard tras la recepción, cerrando así un capítulo doloroso para sus allegados y para la sociedad israelí, que ha seguido de cerca el destino de los rehenes en manos de Hamas.

Meny Godard, de 73 años, era residente de Nir Oz, un kibutz situado cerca de la frontera con Gaza. Se desempeñaba como agricultor y era conocido por su dedicación a la comunidad. Según el elogio fúnebre del kibutz, tenía “un gran amor por los deportes, el océano y la gente”.

Milicianos de Hamas acompañados por la Cruz Roja van al este de Ciudad Gaza para buscar restos de rehenes el 13 de noviembre del 2025 (AP foto/Jehand Alshrafi)

Fue futbolista profesional en la década de 1970 antes de alistarse en el Ejército y luchar en la Guerra de Yom Kipur. En el kibutz, desempeñó diversos cargos, entre ellos en la imprenta, la tienda local, como economista jefe y socorrista.

El 7 de octubre, durante el ataque de Hamas contra el sur de Israel, Godard fue secuestrado junto a decenas de personas. Su familia, compuesta por su esposa, cuatro hijos y siete nietos, mantuvo la esperanza de su regreso durante meses, hasta que las autoridades israelíes confirmaron su muerte.

La noticia de la devolución de su cuerpo supuso un duro golpe para sus seres queridos, quienes expresaron su dolor y agradecimiento a quienes trabajaron por su repatriación.

Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en el que lamentaron la pérdida de Godard y reiteraron su compromiso con las familias de los rehenes.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a todos los secuestrados”, señalaron las FDI.

Por su parte, los familiares de Godard manifestaron su pesar por el desenlace, pero también destacaron la importancia de mantener la atención sobre los rehenes que aún permanecen en Gaza.