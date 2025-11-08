La UE anunció la reanudación parcial de exportaciones de chips Nexperia tras una flexibilización del veto chino

Un empleado trabaja con una oblea en una línea de producción de la empresa holandesa de semiconductores Nexperia, en Hamburgo, Alemania (REUTERS/Fabian Bimmer/Foto de archivo)

La Comisión Europea informó este sábado avances en la reanudación parcial de las exportaciones de chips Nexperia, después de que las autoridades chinas confirmaran la relajación de un veto que había provocado inquietud entre los principales fabricantes de automóviles europeos y globales. El alivio en la restricción se produce tras meses de disputa comercial entre Beijing, Ámsterdam y Bruselas por el control y acceso a semiconductores clave para la industria automotriz, en un contexto de creciente rivalidad tecnológica entre China y la Unión Europea (UE).

La intervención en la compañía neerlandesa Nexperia, filial del conglomerado chino Wingtech, comenzó a finales de septiembre, cuando el gobierno de Países Bajos empleó por primera vez la Ley de Disponibilidad de Bienes de 1952. El Ejecutivo neerlandés justificó la decisión por motivos de seguridad nacional y riesgos en la transferencia de tecnología estratégica a China, colocando la empresa bajo administración judicial y apartando a su consejero delegado, Zhang Xuezheng. “La pérdida de ciertos conocimientos podría suponer un riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea”, explicó el gobierno en Ámsterdam, al tiempo que se permitía al ministro de Economía bloquear o revocar actuaciones que pudieran poner en peligro los intereses tecnológicos del país.

Como represalia, el régimen chino restringió el 4 de octubre la exportación a Europa de productos terminados de Nexperia procesados en plantas chinas. Esta decisión impactó de lleno en el suministro a la industria automotriz, dado que estos chips se fabrican en Europa, se envían a China para su acabado y finalmente son redistribuidos a clientes europeos y de otros mercados. Empresas como Volkswagen, Mercedes-Benz y Honda alertaron públicamente sobre posibles paradas en la producción por la escasez de suministros, mientras que la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) advirtió acerca de un “riesgo inminente” de interrupciones si no se lograba restaurar el flujo de componentes.

Automotrices advirtieron que la falta de chips Nexperia podía forzar paradas de producción en sus plantas europeas (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

En un esfuerzo por aliviar la tensión, Beijing anunció el 1 de noviembre que podría conceder exenciones de la prohibición de exportación a compañías que cumpliesen ciertos requisitos. Durante el fin de semana, las autoridades chinas comunicaron oficialmente a la Comisión Europea la exención de algunos chips para clientes de la UE y globales en uso civil, lo que permitirá que la actividad productiva y de exportación se reanude “de inmediato”, según puntualizó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, a través de sus redes sociales. Sefcovic agregó que estas medidas, adoptadas tras un acuerdo comercial entre el presidente Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump, implican una “mayor simplificación de los procedimientos de exportación”.

El régimen chino, por su parte, indicó que espera “acciones concretas” de Países Bajos para solventar de manera definitiva la disputa en torno a Nexperia, y confirmó la disposición a mantener nuevas rondas de conversaciones en Beijing. El portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos neerlandés señaló el sábado: “Estamos llevando a cabo conversaciones constructivas (con China) y daremos los pasos constructivos apropiados nosotros mismos cuando sea necesario”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de las negociaciones abiertas.

El conflicto ha tenido ramificaciones significativas para la gobernanza de Nexperia y para el acceso a tecnología por parte de compañías europeas y estadounidenses. Según medios como Bloomberg, la empresa alemana Aumovio, proveedor destacado del sector del automóvil, logró el viernes la autorización de las autoridades chinas para reanudar exportaciones de productos adquiridos a Nexperia. Su director ejecutivo, Philipp von Hirschheydt, reveló que la luz verde se concedió luego de que Ámsterdam manifestase su disposición a relajar el control sobre la empresa.

El logo de la empresa de semiconductores de propiedad china Nexperia se muestra en las instalaciones alemanas del fabricante de chips en Hamburgo, Alemania, el 23 de octubre de 2025 (REUTERS/Jonas Walzberg)

La disputa se encuadra dentro de los esfuerzos liderados desde Occidente para restringir el acceso chino a tecnología avanzada, mientras Beijing redobla su apuesta por la autosuficiencia en componentes críticos como los semiconductores. La matriz de Nexperia, Wingtech Technology, que figura desde 2024 en una ‘lista negra’ estadounidense debido a su relación con la Comisión Nacional para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado Chino, mantiene bajo tensión las relaciones económicas entre China, Europa y Estados Unidos.

La situación de Nexperia continúa siendo motivo de negociaciones multilaterales, mientras la división china de la empresa instó internamente a actuar de modo independiente y a no seguir directrices europeas. Beijing recalcó, tras los recientes avances, que las exenciones a la exportación se concederán caso por caso y bajo la condición de que los bienes sean declarados para utilización civil.

Las conversaciones multilaterales entre la UE, China y Países Bajos prosiguen con el objetivo de establecer un marco “duradero, estable y predecible” que permita restaurar el flujo normal de semiconductores, considerado esencial para la protección de la cadena de suministros crítica del continente, según declaraciones recientes de Sefcovic en la plataforma X y confirmadas por portavoces oficiales de Bruselas y La Haya.

(Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)