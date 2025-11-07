Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción

Glen Casada, ex presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee (Foto AP/George Walker IV, Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto a Glen Casada -ex líder de la Cámara de Representantes de Tennessee- y a su ex jefe de gabinete Cade Cothren, quienes habían sido condenados por corrupción pública.

Según la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden “procesó excesivamente a estas personas por un asunto menor”. Ambos fueron sentenciados por dirigir un esquema destinado a obtener contratos de correo financiados con fondos públicos de legisladores estatales. La administración de Trump defendió la decisión como una restitución merecida.

Casada había sido condenado en septiembre a tres años de prisión, mientras que Cothren recibió una pena de dos años y medio. El caso se centró en las acciones de ambos tras su salida de los cargos de liderazgo, cuando promovieron una empresa fantasma, Phoenix Solutions, para acceder a fondos estatales bajo la identidad ficticia de “Matthew Phoenix”.

Según la fiscalía, las compañías vinculadas a Casada y a la ex legisladora Robin Smith recibieron unos USD 52.000 en 2020 mediante un programa de publicidad directa para legisladores. Una firma a nombre de “Matthew Phoenix” incluso apareció en un documento fiscal del IRS, y la entonces pareja de Casada llegó a hacerse pasar por una supuesta colaboradora de esa persona inventada.

El escándalo se sumó a los antecedentes que obligaron a Casada a renunciar en 2019 como presidente de la Cámara, tras una moción de censura de sus propios compañeros republicanos, luego de conocerse que había intercambiado mensajes de texto de contenido sexual con Cothren y que este había enviado mensajes racistas y consumido cocaína en oficinas legislativas.

Un portavoz de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que el caso se trataba de un tema “menor” y que “nunca recibieron ni una queja de otros congresistas”. Según el funcionario, el plan habría implicado envíos postales a precios competitivos, con una pérdida neta inferior a 5.000 dólares, pese a que el caso derivó en una redada armada, un desfile de detenidos y la posibilidad de largas penas de prisión, medidas que consideró desproporcionadas.

El indulto de Casada y Cothren se suma a una serie de decisiones similares de Trump, quien ha utilizado su segundo mandato para otorgar clemencias a aliados políticos y figuras públicas condenadas por fraude o corrupción. Entre los beneficiados se encuentran el ex gobernador demócrata de Illinois, Rod Blagojevich, el ex gobernador republicano de Connecticut, John Rowland, y el ex congresista republicano de Nueva York, Michael Grimm. Asimismo, Trump extendió su perdón a las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley, condenados por fraude bancario y evasión fiscal.

