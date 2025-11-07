Mundo

Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción

La Casa Blanca otorgó el perdón presidencial a Glen Casada, ex líder de la Cámara de Representantes de Tennessee, y a su ex jefe de gabinete Cade Cothren, sentenciados por un esquema de contratos públicos fraudulentos

Guardar
Glen Casada, ex presidente de
Glen Casada, ex presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee (Foto AP/George Walker IV, Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto a Glen Casada -ex líder de la Cámara de Representantes de Tennessee- y a su ex jefe de gabinete Cade Cothren, quienes habían sido condenados por corrupción pública.

Según la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden “procesó excesivamente a estas personas por un asunto menor”. Ambos fueron sentenciados por dirigir un esquema destinado a obtener contratos de correo financiados con fondos públicos de legisladores estatales. La administración de Trump defendió la decisión como una restitución merecida.

Casada había sido condenado en septiembre a tres años de prisión, mientras que Cothren recibió una pena de dos años y medio. El caso se centró en las acciones de ambos tras su salida de los cargos de liderazgo, cuando promovieron una empresa fantasma, Phoenix Solutions, para acceder a fondos estatales bajo la identidad ficticia de “Matthew Phoenix”.

Según la fiscalía, las compañías vinculadas a Casada y a la ex legisladora Robin Smith recibieron unos USD 52.000 en 2020 mediante un programa de publicidad directa para legisladores. Una firma a nombre de “Matthew Phoenix” incluso apareció en un documento fiscal del IRS, y la entonces pareja de Casada llegó a hacerse pasar por una supuesta colaboradora de esa persona inventada.

El presidente Donald Trump en
El presidente Donald Trump en una imagen de archivo

El escándalo se sumó a los antecedentes que obligaron a Casada a renunciar en 2019 como presidente de la Cámara, tras una moción de censura de sus propios compañeros republicanos, luego de conocerse que había intercambiado mensajes de texto de contenido sexual con Cothren y que este había enviado mensajes racistas y consumido cocaína en oficinas legislativas.

Un portavoz de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que el caso se trataba de un tema “menor” y que “nunca recibieron ni una queja de otros congresistas”. Según el funcionario, el plan habría implicado envíos postales a precios competitivos, con una pérdida neta inferior a 5.000 dólares, pese a que el caso derivó en una redada armada, un desfile de detenidos y la posibilidad de largas penas de prisión, medidas que consideró desproporcionadas.

El indulto de Casada y Cothren se suma a una serie de decisiones similares de Trump, quien ha utilizado su segundo mandato para otorgar clemencias a aliados políticos y figuras públicas condenadas por fraude o corrupción. Entre los beneficiados se encuentran el ex gobernador demócrata de Illinois, Rod Blagojevich, el ex gobernador republicano de Connecticut, John Rowland, y el ex congresista republicano de Nueva York, Michael Grimm. Asimismo, Trump extendió su perdón a las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley, condenados por fraude bancario y evasión fiscal.

(Con información de AP y EP)

Temas Relacionados

Donald TrumpGlen CasadacorrupcionEstados Unidosindulto

Últimas Noticias

Donald Trump recibió a Viktor Orbán y dijo que evalúa eximir a Hungría de las sanciones por la compra de energía rusa

El presidente estadounidense abrió la posibilidad de una excepción para Budapest durante su reunión con el premier húngaro en la Casa Blanca, al señalar las dificultades de un país sin salida al mar para diversificar su abastecimiento

Donald Trump recibió a Viktor

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina anunció que entregará el cadáver de otro de los rehenes en Gaza

La Cruz Roja recibirá el cuerpo y lo entregará al Ejército israelí para su traslado fuera del enclave y su posterior identificación en un instituto forense

El grupo terrorista Yihad Islámica

Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” para reparar una línea eléctrica en la central nuclear de Zaporizhzhia

El acuerdo, mediado por el OIEA, busca reducir el riesgo de un accidente nuclear en la mayor planta de Europa, bajo control ruso desde 2022

Rusia y Ucrania pactaron un

La isla remota que está vinculada a Estados Unidos y protege una biodiversidad única

Jarvis, un islote ubicado en medio del Pacífico central, no tiene presencia humana ni infraestructuras. Funciona como un refugio clave para aves y especies marinas, protegido por normativas estadounidenses

La isla remota que está

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes a los estafadores digitales tras un aumento récord de fraudes

La nueva normativa establece castigos físicos de hasta 24 azotes para quienes participen en fraudes digitales, incluidos cómplices y “mulas de dinero”. La medida busca frenar el auge de las estafas online

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Raúl Ocampo y la familia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe, enfrentados por la verdad detrás de sus últimos días: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Subte: cerrarán durante tres meses una estación clave de la línea A por obras de renovación

Jessi Uribe revela uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Policía Nacional publicó cartel de los más buscados del país: quiénes son

Cuánto aguinaldo recibirá la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre, según el Presupuesto de Egresos 2025

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski dice que no sabe

Zelenski dice que no sabe de qué "avances" habla Trump y acusa a Rusia de enviar falsas "señales"

Un show drag acompaña este sábado la presentación en Talavera de la novela 'El escritor de Chueca' de Camilo Cerón

Bélgica apunta a la injerencia de un "actor estatal" en la incursión de drones

Donald Trump recibió a Viktor Orbán y dijo que evalúa eximir a Hungría de las sanciones por la compra de energía rusa

Dinamarca establece una edad mínima para el uso de redes sociales

ENTRETENIMIENTO

De “Shrek” a “Cómo entrenar

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

La vida después de GoldenEye: cómo Famke Janssen rompió moldes y volvió a reinventarse fuera de Hollywood

Las confesiones de Gene Simmons sobre su dieta a los 76 años: “El problema es el metabolismo”