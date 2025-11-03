Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania

Un grupo de personas protestas en las calles de Arusha, Tanzania, coincidiendo con la celebración de elecciones, el 29 de octubre de 2025. (AP Foto/str)

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó este fin de semana su alerta de viaje para Tanzania del nivel 2 al nivel 3, recomendando a los ciudadanos estadounidenses “reconsiderar viajar” al país de África Oriental en medio de crecientes disturbios civiles, crimen violento, amenazas terroristas y la persecución sistemática de personas LGBT.

La decisión se produce días después de las controvertidas elecciones presidenciales del 29 de octubre, que desencadenaron protestas violentamente reprimidas por fuerzas de seguridad y dejaron al menos 150 personas muertas, según fuentes sanitarias, aunque grupos opositores elevan la cifra a más de 700 víctimas.

La actualización, publicada el 31 de octubre, marca un cambio relevante en la evaluación de seguridad del país y añade por primera vez un indicador específico de riesgo por “disturbios” que no estaba presente en la alerta anterior, emitida el 5 de septiembre de 2024.

La violencia postelectoral desató la alarma

Agentes de la policía antidisturbios tanzana arrastran el cuerpo sin vida de un hombre durante una protesta en la frontera con Kenia. 30 de octubre de 2025. (REUTERS/Thomas Mukoya)

El elemento desencadenante de la nueva alerta es el estallido de violencia tras las elecciones en las que la presidenta Samia Suluhu Hassan obtuvo el 97,66% de los votos, según la comisión electoral, en unos comicios de los que quedaron excluidos sus dos principales rivales políticos.

Las manifestaciones comenzaron el miércoles durante la jornada electoral y se extendieron hasta el viernes, sacudiendo las principales ciudades del país, incluida Dar es Salam, la capital económica, así como Arusha y Mbeya.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, vota en un centro electoral en Dodoma. 29 de octubre de 2025. Obtuvo el 97,66% de los votos en unos comicios sin opositores. (Reuters)

El gobierno tanzano ha mantenido un bloqueo total de internet desde el día de las elecciones, limitando severamente el flujo de información verificable sobre la magnitud de la violencia. Fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales indicaron que existen reportes creíbles de cientos, quizás miles, de muertes registradas en hospitales y clínicas de salud en todo el país.

El opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema) registró “no menos de 800” muertes para el sábado, aunque ninguna de las cifras pudo ser verificada de manera independiente. El gobierno no ha comentado sobre ninguna muerte, excepto para rechazar acusaciones de que se utilizó “fuerza excesiva”.

Cuatro razones para la alerta elevada

Agentes de policía antidisturbios tanzana pasan junto a un cartel de campaña vandalizado de la presidenta Samia Suluhu Hassan, tras una protesta en la frontera con Kenia. 30 de octubre de 2025. (REUTERS/Thomas Mukoya)

La alerta del Departamento de Estado cita cuatro factores principales para la elevación del nivel de advertencia.

En primer lugar, advierte sobre manifestaciones que ocurren con frecuencia en respuesta a problemas políticos o económicos. “Las manifestaciones pueden ser impredecibles y generalizadas”, señala el documento, indicando que el gobierno tanzano aumenta la presencia de seguridad alrededor de las protestas, incluyendo puntos de control estacionarios y bloqueos de carreteras.

En segundo lugar, el documento subraya que el crimen violento es común en Tanzania, incluyendo asaltos, agresiones sexuales, robos y secuestros de vehículos. Un aspecto particularmente preocupante es que “la policía local tiene recursos limitados para responder efectivamente a crímenes graves”.

El tercer factor es la amenaza terrorista. El Departamento de Estado señala que existe riesgo de violencia terrorista en Tanzania, especialmente en la región de Mtwara, en el sur del país cerca de la frontera con Mozambique.

Varios automovilistas pasan junto a una valla publicitaria de la campaña electoral de la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, del partido gobernante Chama Cha Mapinduzi (CCM), antes de las elecciones generales en el distrito de Ilala de Dar es Salaam, Tanzania, 28 de octubre de 2025. REUTERS/Emmanuel Herman

Finalmente, la alerta advierte sobre la persecución sistemática de personas gay y lesbianas. “Miembros de la comunidad gay y lesbiana han sido arrestados, perseguidos y acosados”, indica el documento. La alerta añade que las personas LGBT pueden experimentar una mayor probabilidad de ser perseguidas por la policía y que quienes son detenidos bajo sospecha de conducta sexual entre personas del mismo sexo pueden enfrentar exámenes físicos invasivos.

Recomendaciones para viajeros

Para aquellos ciudadanos que decidan viajar a Tanzania a pesar de la advertencia de nivel 3, el Departamento de Estado ofrece recomendaciones específicas de seguridad.

Las autoridades instan a los viajeros a tener un plan para salir del país en caso de emergencia que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense, monitorear constantemente los medios locales, mantener un perfil bajo y estar siempre conscientes de su entorno.

También se recomienda llevar siempre una copia del pasaporte estadounidense y visa, manteniendo los documentos originales en un lugar seguro, no dejar comida o bebida desatendida, mantenerse alerta en lugares turísticos y “evitar demostraciones públicas de afecto, particularmente entre parejas del mismo sexo”.

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones importantes y alertas de la embajada o consulado estadounidense.

Contexto político tenso

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

La elevación de la alerta se produce en un momento crítico para Tanzania. Hassan fue investida el lunes en una ceremonia en Dodoma a la que no se permitió el acceso a la población. Esta fue la primera prueba electoral de Hassan, quien accedió a la presidencia en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

Chadema rechazó los resultados electorales y afirmó que “carecen de fundamento, ya que la verdad es que no se celebraron elecciones legítimas en Tanzania”. A pesar de las críticas de la oposición y la preocupación expresada por organizaciones de derechos humanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, Hassan recibió felicitaciones de cerca de diez líderes africanos, así como de la Unión Africana.

El Papa León XIV llamó el domingo a rezar por Tanzania e instó a “evitar todas las formas de violencia y seguir el camino del diálogo”.