Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Luxemburgo Luc Frieden y el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot participan en una videoconferencia con el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 24 de octubre de 2025. (Thomas Padilla / Pool vía REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes que Francia tiene previsto suministrar a Ucrania “en los próximos días” nuevos misiles Aster y aviones Mirage. El anuncio se produjo durante una reunión de la Coalición de Voluntarios, integrada por varios países europeos, cuyo objetivo es reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra.

“En las próximas semanas, llevaremos a cabo medidas adicionales en materia de financiación. Ayer tuvimos un debate muy largo en el Consejo Europeo”, explicó el mandatario en declaraciones recogidas por el Elíseo, agregando que el resto de los miembros de la coalición anunciarán otras “iniciativas” para apoyar a Kiev.

En la reunión, celebrada con varios líderes por videoconferencia, participaron el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y otros dirigentes europeos, entre ellos el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien se encuentra de visita en Londres.

El encuentro tuvo lugar después de que los líderes de la Unión Europea acordaran este jueves encargar a la Comisión Europea la preparación “cuanto antes” de la base legal que permita utilizar los activos rusos congelados en Europa para conceder un préstamo destinado a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania.

Macron participa en la reunión de la Coalición de los Voluntarios mediante videoconferencia desde el Palacio del Elíseo, en París. (Thomas Padilla/Pool via REUTERS)

La UE espera así avanzar en este trabajo con el objetivo de retomar el asunto en el próximo Consejo Europeo, previsto para los días 18 y 19 de diciembre. De esta manera, se busca aprobar los préstamos de reparación antes de finales de año, de modo que los fondos puedan llegar a Ucrania durante los primeros meses de 2026.

Aunque el texto finalmente adoptado suaviza la redacción anterior —en la que se hacía referencia al uso de la liquidez generada por dichos bienes, término que ya no figura—, fuentes europeas consultadas por Europa Press precisan que el acuerdo supone un respaldo a los planes de emplear los activos rusos.

En paralelo, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia destinado a frenar su flota petrolera y limitar las exportaciones de gas natural licuado (GNL), en un esfuerzo por reducir los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania. Las medidas incluyen restricciones al uso de buques rusos en aguas europeas, sanciones a empresas y entidades vinculadas al transporte de crudo, y nuevas prohibiciones a la importación de GNL. Este paquete busca reforzar la presión económica sobre Moscú y cerrar vías que le permitan eludir las sanciones anteriores.

El primer ministro británico Keir Starmer se sienta junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, frente a una pantalla con otros participantes que se unen por videoconferencia, durante una reunión de la “Coalición de los Voluntarios”. (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

El anuncio coincide con la reciente implementación de sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera rusa, incrementando el cerco internacional sobre el sector energético ruso y sus fuentes de ingresos.

Por su parte, Volodímir Zelensky, agradeció a Estados Unidos por sancionar a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como a la Unión Europea por su nuevo paquete de medidas, aunque advirtió que “es necesario ir más allá” si realmente se quiere socavar la financiación de la guerra.

Las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios. Starmer explicó que la Coalición acordó un plan de acción de cinco puntos, que incluye “eliminar todo el petróleo y gas rusos del mercado”, además de seguir buscando mecanismos para desbloquear los activos rusos congelados y destinarlos al apoyo financiero de Ucrania.

Asimismo, los aliados se comprometieron a reforzar las defensas aéreas ucranianas y garantizar el suministro de misiles de largo alcance, al tiempo que avanzan en la elaboración de un plan de seguridad para Ucrania que se aplicaría una vez finalice la guerra, con la posibilidad de un despliegue de tropas europeas en su territorio.

(Con información de Europa Press/EFE)