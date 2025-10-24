Mundo

Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

El presidente Emmanuel Macron anunció que el envío forma parte de las nuevas medidas de apoyo militar acordadas en la Coalición de Voluntarios

Guardar
El presidente francés Emmanuel Macron,
El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Luxemburgo Luc Frieden y el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot participan en una videoconferencia con el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 24 de octubre de 2025. (Thomas Padilla / Pool vía REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes que Francia tiene previsto suministrar a Ucrania “en los próximos días” nuevos misiles Aster y aviones Mirage. El anuncio se produjo durante una reunión de la Coalición de Voluntarios, integrada por varios países europeos, cuyo objetivo es reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra.

“En las próximas semanas, llevaremos a cabo medidas adicionales en materia de financiación. Ayer tuvimos un debate muy largo en el Consejo Europeo”, explicó el mandatario en declaraciones recogidas por el Elíseo, agregando que el resto de los miembros de la coalición anunciarán otras “iniciativas” para apoyar a Kiev.

En la reunión, celebrada con varios líderes por videoconferencia, participaron el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y otros dirigentes europeos, entre ellos el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien se encuentra de visita en Londres.

El encuentro tuvo lugar después de que los líderes de la Unión Europea acordaran este jueves encargar a la Comisión Europea la preparación “cuanto antes” de la base legal que permita utilizar los activos rusos congelados en Europa para conceder un préstamo destinado a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania.

Macron participa en la reunión
Macron participa en la reunión de la Coalición de los Voluntarios mediante videoconferencia desde el Palacio del Elíseo, en París. (Thomas Padilla/Pool via REUTERS)

La UE espera así avanzar en este trabajo con el objetivo de retomar el asunto en el próximo Consejo Europeo, previsto para los días 18 y 19 de diciembre. De esta manera, se busca aprobar los préstamos de reparación antes de finales de año, de modo que los fondos puedan llegar a Ucrania durante los primeros meses de 2026.

Aunque el texto finalmente adoptado suaviza la redacción anterior —en la que se hacía referencia al uso de la liquidez generada por dichos bienes, término que ya no figura—, fuentes europeas consultadas por Europa Press precisan que el acuerdo supone un respaldo a los planes de emplear los activos rusos.

En paralelo, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia destinado a frenar su flota petrolera y limitar las exportaciones de gas natural licuado (GNL), en un esfuerzo por reducir los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania. Las medidas incluyen restricciones al uso de buques rusos en aguas europeas, sanciones a empresas y entidades vinculadas al transporte de crudo, y nuevas prohibiciones a la importación de GNL. Este paquete busca reforzar la presión económica sobre Moscú y cerrar vías que le permitan eludir las sanciones anteriores.

El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer se sienta junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, frente a una pantalla con otros participantes que se unen por videoconferencia, durante una reunión de la “Coalición de los Voluntarios”. (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

El anuncio coincide con la reciente implementación de sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera rusa, incrementando el cerco internacional sobre el sector energético ruso y sus fuentes de ingresos.

Por su parte, Volodímir Zelensky, agradeció a Estados Unidos por sancionar a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como a la Unión Europea por su nuevo paquete de medidas, aunque advirtió que “es necesario ir más allá” si realmente se quiere socavar la financiación de la guerra.

Las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios. Starmer explicó que la Coalición acordó un plan de acción de cinco puntos, que incluye “eliminar todo el petróleo y gas rusos del mercado”, además de seguir buscando mecanismos para desbloquear los activos rusos congelados y destinarlos al apoyo financiero de Ucrania.

Asimismo, los aliados se comprometieron a reforzar las defensas aéreas ucranianas y garantizar el suministro de misiles de largo alcance, al tiempo que avanzan en la elaboración de un plan de seguridad para Ucrania que se aplicaría una vez finalice la guerra, con la posibilidad de un despliegue de tropas europeas en su territorio.

(Con información de Europa Press/EFE)

Temas Relacionados

FranciaEmmanuel MacronCoalición de VoluntariosUcraniamisilesUltimas noticias Americaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Croacia restablece el servicio militar obligatorio en respuesta a la creciente tensión en Europa oriental

Los jóvenes convocados contarán con pago durante el periodo de entrenamiento, mientras que quienes se declaren objetores de conciencia podrán cumplir funciones civiles como alternativa

Croacia restablece el servicio militar

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Aunque Doug Ford anunció el cierre de la campaña, afirmó que los anuncios seguirán emitiéndose hasta el domingo

El primer ministro de Ontario

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

Cerca de las pirámides de Giza, la estructura conocida como el “Área 51 de Egipto” permanece inaccesible y rodeada de incógnitas debido al constante control militar

Zawyet El Aryan: el enclave

Mandrágoras, ortigas letales y leyendas espeluznantes en Inglaterra: así es el jardín venenoso más peligroso del mundo

La fascinación por este enclave de Northumberland se extiende desde la literatura hasta la investigación policial. Relatos históricos, mitos criminales y advertencias mortales se entrelazan en senderos cuidados con máxima precaución

Mandrágoras, ortigas letales y leyendas

El día que una erupción volcánica casi hace desaparecer a uno de los pueblos más paradisíacos de Oceanía

La historia de una ciudad que resurgió entre cenizas y tragedias, enfrentando la amenaza constante de un volcán dormido bajo sus cimientos y la resiliencia de sus habitantes tras la devastación

El día que una erupción
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Bermejo es sentenciado a

Guillermo Bermejo es sentenciado a 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista

Lista Clinton: los motivos por los que Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti fueron incluidos

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras del tren México-Pachuca

Nequi anunció el restablecimiento de sus servicios en todo el país, conozca si su plata sufrió cambios

Departamento de Estado de EE. UU. envió lapidario mensaje a Petro tras ser incluido en Lista Clinton: “Dejar de consentir a narcoterroristas”

INFOBAE AMÉRICA
Kylian Mbappé vs Lamine Yamal,

Kylian Mbappé vs Lamine Yamal, el nuevo clásico de los Clásicos

Iturbide dice ser una "ciudadana del mundo", como la fotografía, que "no conoce fronteras"

Felipe VI defiende la educación en Premios Princesa de Asturias con presencia mexicana

Ecuador y Panamá coinciden en "necesidad urgente" de combatir juntos el crimen organizado

Venezuela dice prepararse ante un despliegue que se acerca "cada día más" a sus costas

ENTRETENIMIENTO

“Me siento un poco tonto,

“Me siento un poco tonto, esa no es mi idea de lo que quiero ver en una película”, afirmó Robert Downey Jr. sobre “El caballero de la noche”

Miley Cyrus se sinceró sobre su presente artístico y su vínculo con la moda: “La energía de mi música es lo que más me importa”

“Uno no simplemente entra en Mordor”: el curioso origen de la frase más famosa de El Señor de los Anillos

A 2 años de la muerte de Matthew Perry, se estrena un impactante documental sobre los últimos días de su vida

Más allá de Star Wars: la inesperada confesión de George Lucas sobre la obra que inspiró a su propio imperio galáctico