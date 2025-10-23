Mundo

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

El primer ministro británico y el canciller alemán se reunieron para coordinar estrategias enfocándose en fortalecer la posición ucraniana ante posibles negociaciones de alto al fuego con Rusia

Guardar
El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, flanqueado por el canciller alemán, Friedrich Merz, preside la sesión plenaria de la Cumbre de los Balcanes Occidentales en el centro de Londres (Chris J Ratcliffe/REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió el miércoles en Londres con el canciller alemán, Friedrich Merz, para analizar la situación de Ucrania antes de la próxima reunión de socios de la Coalición de Voluntarios, prevista para este viernes, según informó Downing Street.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la cumbre de los Balcanes Occidentales y abordó, además del conflicto en el territorio ucraniano, temas como la cooperación entre aliados, la migración y la seguridad europea.

“De cara a la reunión de la Coalición de Voluntarios del viernes, convocada por el primer ministro, los líderes coincidieron en que Ucrania debe estar en la posición más sólida posible antes, durante y después de cualquier alto el fuego”, señala la nota oficial.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre el formato del encuentro de la coalición, que podría celebrarse de manera presencial o telemática. Starmer y Merz subrayaron que ningún acuerdo sobre el futuro del país invadido debe concretarse sin el consentimiento de Kiev y reiteraron su compromiso de apoyar al país liderado por Volodimir Zelensky frente a la agresión rusa.

El premier británico señaló este miércoles que la semana pasada, el Reino Unido sancionó a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia que financian la maquinaria de guerra de Vladimir Putin y agregó: “Me complace que Estados Unidos se haya unido a nosotros con sanciones sustanciales contra las mismas dos compañías.

Starmer dio la bienvenida al
Starmer dio la bienvenida al canciller alemán, Friedrich Merz, a una reunión de líderes de seis países de los Balcanes Occidentales con funcionarios británicos y europeos en una cumbre de los Balcanes Occidentales (Kirsty Wigglesworth/REUTERS)

Starmer subrayó, por su parte, la necesidad de que los aliados “intensifiquen los esfuerzos para paralizar la maquinaria de guerra de Putin”. “Putin debe pagar el precio de su agresión innecesaria. La matanza debe terminar ya”, insistió a través de la red social X.

Durante la conversación, ambos mandatarios también discutieron la situación en Oriente Medio y acordaron que se trata de un “momento crítico” para la estabilidad regional. Coincidieron en la importancia de mantener el alto el fuego, facilitar el ingreso de ayuda humanitaria y monitorear la implementación de la tregua y el plan de paz, con personal británico y alemán desplegado para esta tarea.

Es un placer estar de vuelta en Londres para debatir los desafíos a nuestra seguridad y economía con los líderes de los Balcanes Occidentales. Su futuro está en la UE; el Proceso de Berlín marca el camino. Ahora más que nunca estamos llamados a ser fuertes y estar unidos. Gracias por recibirnos, Keir Stramer”, escribió Merz en su cuenta de X.

Starmer remarcó la necesidad de
Starmer remarcó la necesidad de que los aliados “intensifiquen los esfuerzos para paralizar la maquinaria de guerra de Putin” (Christophe Ena/ REUTERS)

El pasado 19 de agosto, Emmanuel Macron presidió por videoconferencia el último encuentro entre la Coalición de Voluntarios y enfatizó que el punto central del bloque es lograr que Ucrania disponga de un ejército robusto, con cientos de miles de efectivos y sin restricciones en equipamiento o medios militares.

Además, recalcó la importancia de definir una estructura de “fuerza de reaseguro por tierra, mar y aire”, en la que participen aliados dispuestos a intervenir como respaldo estratégico si surgen nuevas amenazas contra el territorio ucraniano tras un posible acuerdo de paz.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaKeir StarmerGran BretañaFriedrich MerzAlemaniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyCoalición de VoluntariosBalcanes Occidentales

Últimas Noticias

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

El régimen formalizó la destitución de nueve generales y cinco funcionarios civiles del Comité Central. El vicepresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, es el militar de más alto rango afectado en décadas

Quiénes son los generales y

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

El biohacker atribuye este resultado principalmente a la adopción de un hábito diario

Bryan Johnson, el magnate obsesionado

Cinco años de abuso y tortura en la “casa del horror”: la increíble huida que conmocionó a Francia

El caso de una mujer que logró escapar en 2023 tras años de encierro y manipulación en Saint-Molf develó una realidad estremecedora que movilizó a la sociedad francesa

Cinco años de abuso y

La Policía de Londres detuvo a tres sospechosos de colaborar con los servicios de espionaje rusos

Las autoridades se mantienen alertas ante amenazas extranjeras, mientras se intensifican los registros y la vigilancia, en respuesta al aumento de casos y la presión sobre la seguridad nacional británica

La Policía de Londres detuvo

Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Los expertos advirtieron que las piezas sustraídas podrían ser fragmentadas y vendidas en el mercado, dificultando su rastreo y reduciendo su valor histórico, mientras la investigación sigue sin avances claros

Dónde pueden terminar las joyas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo Anaya reconoce que se

Ricardo Anaya reconoce que se adelantó a la candidatura presidencial: “Pude haberme esperado 6 o 12 años”

Trump llamó a Petro “matón que está fabricando muchas drogas” y el presidente colombiano respondió: “Llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas”

Profesores ganarán un mes más de salario en Colombia: así avanza la mesada 14 en el Congreso

Petro se pronunció tras presentación del articulado para Asamblea Constituyente por ministro Montealegre: “Para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”

David Broncano y Lalachus anuncian que no darán las Campanadas de RTVE: “Yo no lo voy a hacer nunca más”

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

La top model Blanca Padilla anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo un año después de su boda

ENTRETENIMIENTO

La visión que guía a

La visión que guía a los Jonas Brothers en una etapa de madurez: “Ahora cada uno tiene su espacio para volver y hacerlo mejor juntos”

“Como hombres, lo primero que nos enseñan es a ser masculinos y a no mostrarnos vulnerables”, reconoce Dwayne Johnson sobre su papel en “The Smashing Machine”

“Consiguió el papel sola”: John Travolta reveló el orgullo que siente por Ella Bleu tras su éxito en Hollywood

Las peleas de Alec Baldwin y Kim Basinger: así fue vivió el tenso rodaje de “Esa rubia debilidad”

La transformación física de Marlon Wayans para su regreso a Scary Movie