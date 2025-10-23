El Senado de Estados Unidos bloqueó un plan republicano para pagar a tropas y empleados durante el cierre del gobierno

El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin) habla durante una audiencia del Comité Especial del Senado, realizada en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de octubre de 2025. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

Los senadores demócratas bloquearon una propuesta republicana destinada a pagar a las tropas militares y a ciertos trabajadores federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, en una nueva señal de que el estancamiento presupuestario no muestra indicios de resolverse pronto.

La moción para avanzar con el proyecto fue rechazada este jueves con 54 votos a favor y 45 en contra, quedando por debajo de los 60 votos necesarios para su aprobación.

Desde el inicio del cierre, los demócratas han bloqueado en 12 ocasiones medidas de gasto temporal en el Senado, argumentando que no pueden respaldarlas sin incluir nuevos fondos para el sistema de salud.

El proyecto, impulsado por el senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin, habría garantizado el pago a los empleados que deben continuar trabajando desde el comienzo del cierre, el 1 de octubre, y les habría permitido seguir recibiendo sus salarios. Sin embargo, no contemplaba a los cientos de miles de empleados federales suspendidos que la administración considera no esenciales.

“Mientras los demócratas mantengan el cierre promovido por Schumer, al menos deberían aceptar pagar a todos los empleados federales obligados a seguir trabajando”, señaló Johnson en un comunicado.

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), da la palabra a un periodista durante una conferencia de prensa ofrecida por los líderes demócratas del Senado tras su almuerzo semanal de política, en medio del prolongado cierre del gobierno estadounidense, en el Capitolio, Washington D. C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2025. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

Los demócratas argumentaron que el proyecto otorgaría al presidente Donald Trump demasiada discrecionalidad para decidir qué trabajadores federales deben seguir cumpliendo sus funciones durante el cierre.

“No le daremos a Donald Trump una licencia para hacer política con el sustento de la gente. Por eso nos oponemos a la propuesta de Johnson: porque no pone fin al sufrimiento que causa el cierre, sino que lo prolonga. La única forma de pagar a todos los empleados federales es que los republicanos se tomen esto en serio, se sienten a negociar con los demócratas, aborden la crisis sanitaria y reabran el gobierno”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Los senadores demócratas por Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, junto con John Fetterman, de Pensilvania, votaron con los republicanos en la moción procesal.

La mayoría de los empleados federales perderá este viernes su primer cheque de pago completo desde el inicio del cierre. Los controladores aéreos también se verán afectados a partir del martes, lo que podría provocar retrasos en los vuelos si aumentan las ausencias por trabajadores descontentos.

Las fuerzas armadas recibieron su salario del 15 de octubre luego de que la Casa Blanca recurriera a una maniobra de dudosa legalidad para utilizar fondos no gastados de investigación del Pentágono. No obstante, los legisladores advirtieron que el Ejecutivo ya no dispone de fondos adicionales para seguir pagando a las tropas y a los empleados federales.

El Edificio del Capitolio, en Washington D. C., Estados Unidos, se alza en Capitol Hill tras varias semanas de continuación del cierre del gobierno estadounidense, el 18 de octubre de 2025. (Foto: REUTERS/Aaron Schwartz)

El senador Chris Van Hollen, de Maryland, junto con otros veinte demócratas, expresó su intención de someter a voto un proyecto que garantice el pago a todos los empleados federales y prohíba a la Casa Blanca efectuar despidos masivos durante el cierre. La administración ha intentado despedir a unos 6.000 trabajadores, aunque un juez bloqueó temporalmente esa medida.

Hasta ahora no hay señales de que los republicanos estén dispuestos a negociar con los demócratas la extensión de los créditos fiscales del seguro médico de Obamacare mientras el gobierno permanezca cerrado. Los republicanos sostienen que la contrapropuesta demócrata, valorada en 1,5 billones de dólares, no es seria y que aceptar lo que califican de demanda de rescate sentaría un mal precedente.

Trump, que partirá esta semana para un extenso viaje por Asia, rechazó una solicitud del propio Schumer y del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, para entablar negociaciones.

El Senado tiene previsto abandonar Washington este jueves por la tarde para un fin de semana largo y regresar el lunes por la noche. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha mantenido a los legisladores fuera de la capital desde el 19 de septiembre y no hay planes de que regresen la próxima semana.

(Bloomberg)