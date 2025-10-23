Mundo

El momento en que un taxista escapó de milagro tras el deslizamiento en un camino de montaña

Imágenes de seguridad captaron el instante en que el hombre logró huir a tiempo de un derrumbe que se precipitó durante labores de maquinaria pesada en la región

Guardar
Un hombre escapa por poco de una roca gigante en un deslizamiento de tierra en el este de Turquía

Un taxista en Turquía escapó por poco de una roca gigante que se desplomaba colina abajo durante un deslizamiento de tierra, según muestran las imágenes de vigilancia publicadas el jueves 23 de octubre.

La roca se deslizó colina abajo durante las obras de una excavadora en la zona montañosa, según la agencia de noticias turca Ihlas.

El taxista, que se había detenido en un restaurante en la ladera de la colina, fue advertido por un transeúnte y escapó por poco de la roca, cayendo al suelo mientras huía.

La roca rodó colina abajo y cruzó la carretera sin dañar a otras personas ni vehículos, según los informes.

El fenómeno

Los deslizamientos de tierra y rocas son fenómenos naturales que ocurren cuando una masa de suelo o material rocoso se desprende y se desplaza cuesta abajo por efecto de la gravedad. Este tipo de eventos se registran con mayor frecuencia en zonas montañosas o de pendiente pronunciada, y pueden provocar graves daños a la infraestructura, además de pérdidas de vidas humanas.

Los especialistas advierten que el
Los especialistas advierten que el aumento en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones extremas incrementa el riesgo de deslizamientos en muchas regiones del mundo.

Las principales causas de los deslizamientos son las lluvias intensas, los sismos, la erosión del terreno y la actividad humana. Cuando el suelo se satura de agua, pierde cohesión y se vuelve inestable, facilitando el desprendimiento. A esto se suman factores como la deforestación, la construcción de caminos sin estudios geotécnicos y el cambio de uso del suelo, que alteran el equilibrio natural de las laderas.

El cambio climático también influye de manera directa. Los especialistas advierten que el aumento en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones extremas incrementa el riesgo de deslizamientos en muchas regiones del mundo. Además, las variaciones térmicas aceleran la degradación de los materiales rocosos, haciendo que las pendientes sean aún más vulnerables.

En términos de mortalidad, los deslizamientos son una de las amenazas geológicas más letales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial y la Organización Meteorológica Mundial, causan miles de muertes cada año, especialmente en países en desarrollo. Las zonas rurales, los barrios informales y las comunidades que habitan en laderas son las más afectadas debido a la falta de planificación territorial y de sistemas de alerta temprana.

Temas Relacionados

rocaTurquíadeslizamientotaxista

Últimas Noticias

Tres compañeros de prisión de Sarkozy fueron aislados por amenazarlo de muerte: “Estás solo en tu celda, lo sabemos todo...”

Los videos se viralizaron en redes sociales y obligaron a reforzar la seguridad del ex mandatario francés, quien cumple una condena de cinco años por corrupción y financiación ilegal de campaña

Tres compañeros de prisión de

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

La Fiscalía General presentó ante el Tribunal Supremo una demanda para catalogar al movimiento fundado por el opositor fallecido como organización terrorista, un paso que consolidaría la ofensiva del Kremlin para erradicar su legado político

Rusia busca declarar “terrorista” al

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

El primer ministro británico y el canciller alemán se reunieron para coordinar estrategias enfocándose en fortalecer la posición ucraniana ante posibles negociaciones de alto al fuego con Rusia

Starmer y Merz dialogaron sobre

Crisis en la coalición de Netanyahu tras la renuncia del partido ultraortodoxo Shas

Exigen que se mantengan privilegios para estudiantes religiosos, mientras crece la presión sobre el Gobierno en medio del alto el fuego en Gaza

Crisis en la coalición de

Dos periodistas y un rescatista murieron durante un bombardeo ruso con drones en Ucrania

Los comunicadores perdieron la vida durante una ofensiva aérea, mientras un tercer colega fue hospitalizado. Se reportaron más heridos y daños materiales en distintas regiones del país

Dos periodistas y un rescatista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Conciertos, fiestas y reuniones masivas

¿Conciertos, fiestas y reuniones masivas por Halloween se suspenden por el Estado de Emergencia en Lima y Calllao? Esto dice la norma

Resultados del Baloto y Revancha 22 de octubre: números ganadores del sorteo

La familia de Antonio Tejero desmiente su muerte: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

La advertencia del Departamento de Estado a los extranjeros, y que incluye a los colombianos; podrían deportarlo por desear o celebrar “la muerte de estadounidenses”

Denuncian caso de acoso sexual en Transmilenio: pasajeros enfrentaron a presunto acosador

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron al criptomillonario e influencer

Detuvieron al criptomillonario e influencer londinense “Flomsie”: está acusado de cuatro violaciones

La familia de Mario Vargas Llosa, "dolida" con Isabel Preysler por hacer públicas las cartas de amor del Nobel

Luis Milla: "Xabi Alonso necesita tiempo para juntar todas las piezas"

El Ibex cotiza en tablas al mediodía sobre 15.700 puntos con foco en Bankinter (-4%) y geopolítica

Las bodegas confían en que haya una exención del arancel al vino e instan a ratificar el acuerdo de Mercosur

ENTRETENIMIENTO

La transformación física de Marlon

La transformación física de Marlon Wayans para su regreso a Scary Movie

El esperado regreso de Envidiosa: Griselda Siciliani y Adrián Suar confirman la tercera temporada en Netflix

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Allison Janney habló sobre el duelo que la transformó: terapias con ketamina, espiritualidad y el humor como refugio

El papel que pudo cambiar la carrera de Charlie Hunnam, pero lo abandonó por lealtad: “La peor experiencia profesional de mi vida”