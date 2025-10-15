La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por el grupo terrorista Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos” (EP)

La Presidencia de la Autoridad Palestina (AP) condenó “enérgicamente” las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el grupo terrorista Hamas en los últimos días, tras informaciones sobre la detención de numerosos miembros de milicias rivales y el asesinato de algunos de ellos, según medios palestinos.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Wafa, la AP, encabezada por Mahmud Abbás, calificó las acciones de Hamas como “un delito, una flagrante violación de los derechos humanos y un grave atentado contra el principio del Estado de derecho”.

La nota añadió que “refleja la insistencia del movimiento en imponer su autoridad mediante la fuerza y el terror”, y responsabilizó “plenamente” al grupo terrorista Hamas por los hechos.

El texto señaló que las detenciones y ejecuciones “atentan contra los intereses supremos de nuestro pueblo” y denunció que los intentos de Hamas por consolidar su poder en la Franja de Gaza “sirven de pretexto para la ocupación, impiden la reconstrucción, perpetúan las divisiones e impiden el establecimiento de un Estado palestino libre e independiente”.

La Autoridad Palestina exigió el “cese inmediato” de estas prácticas y reclamó que los responsables rindan cuentas ante la justicia palestina legítima. Además, reiteró que Gaza es “parte integral del Estado de Palestina” y defendió el restablecimiento de las instituciones legítimas como única vía para garantizar la unidad política y el respeto a la ley.

Los terroristas de Hamas ejecutaron públicamente a siete hombres en Gaza poniendo en riesgo el cese el fuego

Las denuncias surgieron después de que medios palestinos informaran que Hamas detuvo a un gran número de milicianos de grupos rivales y habría ejecutado a varios de ellos, acusándolos de colaborar con Israel durante la ofensiva militar sobre el enclave.

Trump exigió a Hamas entregar los cuerpos restantes de los rehenes israelíes para avanzar en el acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió el martes al grupo terrorista Hamas a entregar los cuerpos restantes de los rehenes fallecidos, después de que solo se devolvieran ocho hasta el momento.

Trump sostuvo que este paso es esencial para poder avanzar a la siguiente fase del acuerdo respaldado por Estados Unidos sobre Gaza.

“Se ha levantado una gran carga, pero la tarea no está terminada. ¡Los muertos no han sido devueltos, como se prometió!”, expresó Trump en Truth Social, tras su visita a Israel y Egipto en el marco del acuerdo.

Trump exigió a Hamas entregar los cuerpos restantes de los rehenes israelíes para avanzar en el acuerdo sobre Gaza (REUTERS)

En tanto, Trump declaró el martes que “desarmaremos” a Hamas si los militantes palestinos se niegan a hacerlo ellos mismos, al tiempo que exigió al grupo que liberara los cuerpos de los rehenes.

Los comentarios de Trump se produjeron al día siguiente de su visita a Oriente Medio para celebrar el acuerdo de alto el fuego en Gaza, en medio de interrogantes sobre las próximas fases del acuerdo entre Israel y Hamas.

“Si no se desarman, los desarmaremos”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca, horas después de regresar de Israel y Egipto. “Y sucederá rápidamente y quizás de forma violenta”.

“Hablé con Hamas y les dije: ‘Van a desarmarse’, y me respondieron: ‘Sí, señor, nos vamos a desarmar’”, declaró Trump. Aseguró que transmitió el mensaje al grupo “a través de mi gente” en lugar de hacerlo mediante contactos directos.

(Con información de EP y AFP)