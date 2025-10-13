Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

El rehén liberado Alon Ohel, quien fue secuestrado durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevado a Gaza, reacciona a su llegada al Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson, en medio de un intercambio de rehenes y prisioneros y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza, en Petah Tikva, Israel, el 13 de octubre de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que permanecieron en manos del grupo terrorista Hamas fueron liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que la firma del acuerdo de paz para Gaza “es un día histórico” para “el mundo entero”.

”Hoy es un día histórico para la paz, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo entero", publicó Peña en la red social X desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde asiste a la ‘Cumbre de Paz’ y a la firma del final de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña. EFE/ Juan Pablo Pino

“Paraguay reafirma su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación internacional”, agregó el mandatario, quien, en un video que acompañó su publicación, indicó que su país participa en el que calificó como un “encuentro tan importante” en “representación también de América Latina”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en X: "Comparto la alegría de las familias y del pueblo israelí, ya que siete rehenes acaban de ser entregados a la Cruz Roja. Mi equipo y yo conocimos recientemente a sus padres“.

Los rehenes liberados son “Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel y Guy Gilboa-Dalal“. Añadió: ”Pronto serán libres. Con su liberación —y la de los otros trece rehenes que se espera para esta mañana— la paz se hace posible para Israel, para Gaza y para la región“.

El presidente francés, Emmanuel Macron, espera reunirse con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, antes de asistir a una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Yoan Valat/Pool vía REUTERS

El presidente francés subrayó el compromiso de su país: “Francia participará en cada etapa del plan del presidente Trump, junto con los socios árabes que ayudó a movilizar. Pero por ahora, que haya alegría“.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó en una publicación en X que: “Hoy es la primera fase crucial para poner fin a la guerra en el Medio Oriente”.

Hablando desde Egipto, antes de la cumbre internacional para avanzar en el marco del presidente Donald Trump, Starmer agregó: “Ahora debemos lograr una paz duradera y un futuro seguro para toda la región. El Reino Unido está proporcionando ayuda humanitaria adicional a los civiles en Gaza y lideraremos los esfuerzos para acelerar su reconstrucción”.

Primer ministro británico, Keir Starmer. Stefan Rousseau/Pool vía REUTERS

“Me siento profundamente conmovido por las escenas de los rehenes retenidos por Hamás durante más de dos largos años al reencontrarse con sus familias”, declaró hoy el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en un comunicado.

El jefe del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, rindió un “enorme homenaje” a aquellos que con su “paciente trabajo” han diseñado un plan de paz para Gaza, entre los que citó a Estados Unidos, Catar, Egipto y “otros socios”.

“También pienso en los desafíos que afronta la población de Gaza al regresar a sus hogares y en la magnitud de la devastación”, subrayó el mandatario irlandés, cuyo país fue uno de los primeros, junto a España, en reconocer en mayo de 2024 a Palestina como Estado.

El Taoiseach (Primer Ministro) de Irlanda, Micheal Martin. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/vía REUTERS

“Ahora es el momento de aprovechar el impulso y comenzar la tarea de construir una paz justa y duradera en la región, basada en una solución de dos Estados”, subrayó el ‘taoiseach’ (primer ministro).

Su viceprimer ministro y titular de Exteriores, Simon Harris, también calificó la puesta en libertad de los rehenes como “un gran paso hacia la paz”.

“Nos acordamos esta mañana de todos los rehenes y sus familias. Ningún plan de paz es perfecto. No existe”, advirtió Harris, al exponer la propia experiencia de Irlanda en “complejos y largos” conflictos, por lo que pidió “el compromiso de todos con la vía política”.

Tanaiste Simon Harris de Irlanda. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

“Hoy, después de más de dos años de inimaginables horrores, sufrimiento y pérdidas de vidas, hay un rayo de esperanza”, concluyó Harris.

El presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, Phil Rosenberg, celebró este lunes “con inmenso alivio” la liberación de los rehenes que quedaban con vida en Gaza.

“Recibimos con inmenso alivio la liberación de los rehenes de Gaza y compartimos la profunda alegría que sienten sus familias, amigos y todos los que han trabajado para su regreso seguro”, señaló en un comunicado.

Un convoy que transporta rehenes liberados, retenidos en Gaza desde el mortífero atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, liberados como parte de un canje de prisioneros por rehenes y de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, llega a Reim, sur de Israel. 13 de octubre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Rosenberg también expresó su solidaridad con aquellos que recibirán “los cuerpos de sus seres queridos para su entierro”, en referencia a los 28 cadáveres que aún retiene Hamás, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes.

Asimismo, extendió el “más sincero agradecimiento” a todos los líderes internacionales y regionales cuyos esfuerzos ayudaron a lograr este acuerdo, “particularmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Noticia en desarrollo.....