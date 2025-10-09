Mundo

Detuvieron en Bélgica a tres jóvenes por planear un presunto atentado terrorista contra el primer ministro De Wever

Los sospechosos fueron detenidos en Amberes después de que la policía encontrara en sus viviendas un explosivo casero y materiales ligados a un “ataque de inspiración yihadista”

Las autoridades de Bélgica informaron este jueves que detuvieron a tres jóvenes, de 24, 23 y 18 años, acusados de planear un atentado terrorista contra varios políticos del país, entre ellos el primer ministro Bart De Wever.

La fiscal federal Ann Fransen señaló que los sospechosos han sido “privados de su libertad en una investigación por intento de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista” y subrayó que el caso apunta a un “ataque de inspiración yihadista”.

Durante los registros en las viviendas de los detenidos, la policía halló un artefacto explosivo improvisado que no se encontraba operativo en ese momento, así como una bolsa con bolas de acero. En otro domicilio se halló una impresora 3D que, según los investigadores, pudo haber servido para fabricar piezas vinculadas al plan.

“También hay indicios de que pretendían usar un dron para acoplar la carga”, afirmó la fiscal Fransen, en declaraciones recogidas por la cadena VRT.

Los tres jóvenes residían en Amberes, ciudad portuaria considerada uno de los principales puntos de entrada de mercancías de Europa, y fueron arrestados después de que un juez antiterrorista ordenara el registro de sus viviendas con apoyo de perros detectores de explosivos.

Riesgo persistente y presión sobre el sistema judicial

En un comunicado, la fiscalía indicó que “hay indicios de que la intención era llevar a cabo un ataque terrorista inspirado en el yihadismo dirigido a políticos”, aunque evitó confirmar los nombres de los posibles objetivos. Sin embargo, la prensa local apunta a que Bart De Wever, ex alcalde de Amberes y actual primer ministro, se encontraba entre los blancos.

Fransen destacó la importancia de reforzar los mecanismos de seguridad y advirtió: “Este caso demuestra que todos los servicios de seguridad deben mantenerse alerta ante el riesgo de ataques terroristas”. Añadió además que “es crucial mantener la capacidad suficiente en el sistema policial y judicial para garantizar la seguridad de nuestra sociedad”.

El ministro de Energía, Mathieu Bihet, expresó su respaldo al jefe de Gobierno: “El terrorismo nunca ha desaparecido. Sigue siendo un enemigo en nuestra democracia que debe seguir combatiéndose”, publicó en la red social X.

La presión sobre la justicia belga no es nueva. El sistema judicial ya venía saturado por falta de jueces y personal, y se enfrenta a amenazas crecientes contra autoridades. En paralelo, Amberes y Bruselas atraviesan un repunte de violencia vinculada al narcotráfico y tiroteos recientes, lo que ha intensificado la sensación de inseguridad.

Los fiscales recordaron que en lo que va del año ya se han abierto unas 80 nuevas investigaciones sobre terrorismo, superando el total de casos registrados en 2024.

La amenaza terrorista sigue viva en la memoria colectiva: el 22 de marzo de 2016, un doble atentado suicida en Bruselas dejó 32 muertos y cientos de heridos en el aeropuerto principal y en una estación de tren.

(Con información de EP/AP)

