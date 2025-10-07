Mundo

El primer ministro canadiense Mark Carney se reúne este martes con Donald Trump para negociar concesiones sobre aranceles

El premier de Canadá busca restaurar las relaciones bilaterales y garantizar que la revisión del tratado de libre comercio T-MEC proteja los intereses canadienses

Guardar
El primer ministro de Canadá
El primer ministro de Canadá se reúne este martes con Trump para discutir la reducción de aranceles y avanzar en un acuerdo de comercio (REUTERS)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visita este martes la Casa Blanca en un momento de tensión histórica en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. La reunión con el presidente Donald Trump busca discutir la reducción de aranceles y avanzar en un acuerdo de comercio, en medio de la presión por la próxima revisión del tratado de libre comercio T-MEC.

Carney, ex banquero de 60 años y primer ministro desde abril, enfrenta crecientes críticas internas y expectativas de resultados concretos frente a la administración estadounidense, que ha impuesto múltiples medidas arancelarias sobre productos canadienses.

Canadá depende en gran medida del comercio con su vecino del sur, ya que 75% de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos y más de 77% del comercio bilateral permanece libre de tarifas bajo el T-MEC.

Sin embargo, Trump mantiene aranceles sectoriales, conocidos como Section 232, que aplican un 50% sobre el acero y el aluminio importados de Canadá, y recientemente anunció un 25% de impuestos sobre camiones pesados a partir de noviembre.

Trump mantiene aranceles sectoriales, conocidos
Trump mantiene aranceles sectoriales, conocidos como Section 232, que aplican un 50% sobre el acero y el aluminio importados de Canadá, y recientemente anunció un 25% de impuestos sobre camiones pesados a partir de noviembre (REUTERS)

Carney busca obtener alivio en estos sectores, aunque las expectativas son cautelosas. El experto en política canadiense Daniel Béland, de la Universidad McGill, indicó que Carney enfrenta presión para asegurar al menos una reducción en algunos aranceles y que volver sin avances podría generar críticas de la oposición y la opinión pública.

La visita se produce en un contexto de fricciones históricas. Trump ha mencionado la posibilidad de convertir a Canadá en “estado número 51″ durante un discurso militar, y los comentarios sobre revisiones del T-MEC han generado preocupación en Canadá sobre la estabilidad del acuerdo.

Carney, que canceló impuestos a empresas tecnológicas estadounidenses y levantó aranceles del gobierno anterior sin recibir concesiones recíprocas, busca restaurar las relaciones bilaterales y garantizar que la revisión del tratado proteja los intereses canadienses.

La economía canadiense enfrenta presiones adicionales, con una caída del PIB del 1,5% en el segundo trimestre, y analistas señalan que la reunión es clave para el futuro del comercio, la inversión y la cooperación estratégica entre ambos países.

Carney, ex banquero de 60
Carney, ex banquero de 60 años y primer ministro desde abril, enfrenta crecientes críticas internas y expectativas de resultados concretos frente a la administración estadounidense, que ha impuesto múltiples medidas arancelarias sobre productos canadienses (REUTERS)

El comercio entre Canadá y Estados Unidos es extenso y profundo. Diariamente cruzan la frontera bienes y servicios por valor de 2.500 millones de dólares, Canadá es el principal proveedor de acero, aluminio, uranio y 34 minerales críticos que interesan al Pentágono, y suministra aproximadamente 60% del petróleo y 85% de la electricidad consumida en Estados Unidos.

Carney también busca garantizar un diálogo más rápido para mantener la estabilidad del comercio y la relación económica, en un contexto donde la administración estadounidense ha señalado que busca ajustes que beneficien a su industria local.

En declaraciones recientes, Trump indicó que esperaba que Carney abordara los aranceles y expresó que “muchas empresas canadienses están mudándose a Estados Unidos”, lo que refleja la presión que sienten los exportadores canadienses.

El primer ministro canadiense, por su parte, resaltó que la estructura del T-MEC sigue siendo ventajosa, ya que más del 85% del comercio bilateral continúa libre de tarifas, y el promedio de aranceles estadounidenses sobre productos canadienses es de 5,6%, el más bajo entre sus socios comerciales.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

Mark CarneyCanadáEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaArancelesAcerotratado de libre comercio USMCA

Últimas Noticias

EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

Este martes se realizarán actos para recordar el ataque del grupo terrorista Hamas que dejó 1.219 muertos y 251 rehenes, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 fallecidos según el ejército israelí

EN VIVO: Israel conmemora el

Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

Este martes se realizarán actos para recordar el ataque del grupo terrorista Hamas que dejó 1.219 muertos y 251 rehenes, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 fallecidos según el ejército israelí

Israel conmemora el segundo aniversario

Guterres exigió la liberación de los rehenes en Gaza y apeló a la memoria de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023

Con motivo del segundo aniversario de los ataques del grupo terrorista Hamas contra el territorio israelí, el secretario general de la ONU destacó la importancia de lograr “una paz justa y duradera” en la región

Guterres exigió la liberación de

Trump afirmó que quiere conocer los planes de Ucrania con los misiles Tomahawk antes de aprobar su suministro: “No busco escalar esa guerra”

“Creo que quiero averiguar qué están haciendo con ellos. ¿A dónde los envían? Supongo que tendría que hacer esa pregunta”, declaró el mandatario estadounidense

Trump afirmó que quiere conocer

La ONU denunció la detención arbitraria de nueve de sus trabajadores por parte de los rebeldes hutíes en Yemen

El secretario general, António Guterres, condenó enérgicamente estos arrestos ilegales y la “continua confiscación ilegal de instalaciones y bienes” de las Naciones Unidas, señalando que estas acciones “obstaculizan la capacidad del organismo para operar y prestar asistencia esencial” en el país

La ONU denunció la detención
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Venki Ramakrishnan, científico y Nobel

Venki Ramakrishnan, científico y Nobel de Química: “El envejecimiento tiene mucho que ver con la pérdida de capacidad de nuestro cuerpo de regular la producción y la destrucción de proteínas en las células”

Un láser de defensa o miles de camas para los pasajeros: Alemania prepara el aeropuerto de Múnich para las incursiones de drones rusos

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

Una española en Estados Unidos encuentra jamón ibérico después de dos años buscando y alucina con el precio: “No me dura ni dos desayunos”

INFOBAE AMÉRICA
Muere una persona en un

Muere una persona en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Jersón, en Ucrania

El momento del litio en Bolivia: una historia de ciclos y decisiones

Ratificada en Marruecos la condena a dos años y medio de cárcel contra una feminista por blasfemia

Sánchez condena los atentados de Hamás en Israel dos años después y reitera la vía de los dos Estados como solución

Anabel Pantoja, tras su homenaje a su tía Isabel: "Estoy orgullosa de llevar su sangre"

ENTRETENIMIENTO

“Monster: The Ed Gein Story”:

“Monster: The Ed Gein Story”: ¿Quién fue Ilse Koch? La criminal nazi que inspiró las atrocidades de Ed Gein

De “Saturday Night Live” a los placeres simples: así vive Kristen Wiig fuera del mundo de la comedia

“Incontrolables”: La historia real detrás del nuevo éxito masivo de Netflix

Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti revelan secretos de Una batalla tras otra: sesiones de karate, helados y giros inesperados en el set

A casi 20 años de “Entrenando a papá”, Madison Pettis alimenta la esperanza de una secuela