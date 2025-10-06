Las inundaciones en Nepal e India dejaron más de 70 muertos

Las inundaciones sumergen edificios y carreteras tras fuertes lluvias en Nepal

Más de 70 personas muertas y enormes daños materiales dejaron las inundaciones y deslizamientos de tierra en regiones aisladas de Nepal y la India, donde este lunes continuaban complejas operaciones de rescate.

Según los últimos balances publicados por sus autoridades, este violento episodio de lluvias causó al menos 46 muertes en Nepal y 28 en el noreste de la India, en las faldas de Darjeeling.

Una mujer con chubasquero vadea una calle inundada junto a la orilla del desbordado río Bagmati tras las fuertes lluvias, en Katmandú, Nepal. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

Los balances anteriores dieron cuenta de 44 y “más de 20 muertes”, respectivamente.

Estos fenómenos meteorológicos extremos son comunes en el sur de Asia durante la temporada de monzones, entre junio y septiembre, pero los científicos destacan que el cambio climático ha agravado su intensidad y su impacto.

Un hombre con un paraguas pasa junto a un grafiti que dice "Nepal" en una calle inundada a lo largo de la orilla del desbordado río Bagmati tras las fuertes lluvias, en Katmandú, Nepal, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

En Nepal, los equipos de rescate pudieron llegar al distrito de Illam, en el este, devastado por deslizamientos de tierra que provocaron 37 muertes.

“Tuvimos que caminar largas distancias a través de las montañas, instalando cuerdas para cruzar los ríos desbordados”, describió a la AFP un responsable local de la policía, Laxmi Bhandari.

Residentes de un barrio afectado por las inundaciones reciben paquetes de alimentos distribuidos por funcionarios gubernamentales tras las fuertes lluvias en el distrito de Kheda, en el estado occidental de Gujarat, India. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo

“Ahora que la lluvia ha cesado, podemos concentrarnos en abastecer y rescatar a los habitantes de las aldeas”, añadió.

Al otro lado de la frontera, en el estado indio de Bengala Occidental, las autoridades anunciaron el lunes haber registrado al menos 28 muertos y una decena de desaparecidos, principalmente en las plantaciones de té de Darjeeling.

Miembros del Ejército de Nepal ayudan a las personas a recuperar sus pertenencias y llevarlas a una zona segura en una calle inundada a lo largo de la orilla del desbordado río Bagmati tras las fuertes lluvias, en Katmandú, Nepal, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

La primera ministra, Mamata Banerjee, informó este lunes en su perfil de X que se desplazaba al norte del estado para supervisar las labores de rescate y restauración mientras ministros y representantes públicos ya habían sido movilizados a las zonas más afectadas.

Además, aseguró que los turistas varados están siendo evacuados de forma segura y que se les proporcionará alojamiento en hoteles a cargo del gobierno.

El puente de hierro Dudhia colapsado sobre el río Balason después de las lluvias torrenciales en Darjeeling, India, el 5 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

“Aunque la muerte no se puede compensar, se otorgarán 500.000 rupias a las familias de cada fallecido y un puesto de guardia especial a un familiar como gesto del gobierno”, afirmó Mamata Banerjee y remarcó que “si el dinero del Gobierno central se hubiera gastado en las obras públicas necesarias en Bengala en lugar de malgastarlo en otras actividades no relacionadas, nuestro pueblo se habría librado de la inundación provocada por el hombre, mientras que nuestras propias obras locales han ayudado a limitar los daños”.

“Se han reportado deslizamientos de tierra en 35 lugares diferentes (...) más de un centenar de casas han sido destruidas”, detalló a la AFP un responsable de la policía del estado, Praween Prakash.

Fuertes lluvias dejan decenas de muertos en Nepal, sumergen coches e inundan carreteras

“El número de víctimas podría aumentar cuando los equipos de rescate lleguen a los lugares más remotos”, advirtió.

“Mi casa se derrumbó como un castillo de naipes. Todo fue arrastrado”, testificó a la AFP Anita Thapa, una comerciante de 35 años que no estaba en su casa en el momento de la catástrofe.

Calle colapsada debido al paso del agua.

Varios cientos de turistas que visitaban las plantaciones de té fueron sorprendidos por las inclemencias y comenzaron a ser evacuados, algunos sobre elefantes.

“Cuando nos despertamos el domingo por la mañana, ya no había camino”, contó a la AFP uno de ellos, Saurav Pail, de 65 años, que se alojaba en un hotel. “Esperamos con ansias poder abandonar el lugar”.

La gente mira hacia el río Bagmati desbordado tras las fuertes lluvias, en Katmandú, Nepal, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

La actual temporada de monzones ha estado marcada por una fuerte intensificación de las precipitaciones que normalmente se registran durante esta época del año.

(con información de AFP y EFE)