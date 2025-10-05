Mundo

Mientras avanzan las conversaciones para un acuerdo de Paz en Gaza, los hutíes lanzaron un ataque contra Israel

Las Fuerzas de Defensa israelíes lograron detener un proyectil disparado por la milicia que ocupa parte del territorio de Yemen y que cuenta con el respaldo del régimen de Irán

Mientras avanzan las conversaciones para un acuerdo de Paz en Gaza, los hutíes lanzaron un ataque contra Israel (REUTERS/ARCHIVO)

Un misil balístico disparado desde Yemen por los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, fue interceptado la madrugada del sábado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El incidente, que activó sirenas antiaéreas en Jerusalén y varias zonas del centro de Israel, no ha dejado hasta ahora víctimas ni daños materiales, según informaron las FDI a través de una breve comunicación publicada en la red social X. En la declaración, las fuerzas israelíes instaron a la población a seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno tras identificar el lanzamiento del proyectil.

Como precaución, el Ejército israelí activó alertas tempranas, haciendo sonar las sirenas en diferentes regiones del país, incluidas partes del sur de Cisjordania. Las autoridades locales precisaron que no se registraron impactos directos ni personas heridas tras el ataque.

Este ataque ocurre días después de que Israel denunciara también el lanzamiento de un drone por parte de la milicia yemení, en el contexto de una serie de incidentes que reflejan la creciente presión de los hutíes sobre Israel. Los insurgentes han hostigado no solo el territorio hebreo, sino también embarcaciones relacionadas con este país en aguas del mar Rojo y el golfo de Adén, como respuesta a la ofensiva lanzada en Gaza tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas y otras milicias palestinas.

Las fuerzas israelíes instaron a la población a seguir instrucciones del Comando del Frente Interno

Las operaciones de los hutíes, que dicen defender los intereses de los terroristas de Hamas, han obligado a desviar rutas de navegación internacional, elevando los costos logísticos y agudizando la crisis global del comercio. La presencia de fuerzas navales internacionales, incluyendo la operación Guardianes de la Prosperidad liderada por Estados Unidos, busca proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo, escenario que ha visto incluso el hundimiento de embarcaciones comerciales ante la escalada de hostilidades por parte de los hutíes.

Las operaciones hutíes han obligado a desviar rutas marítimas y agravado la crisis del comercio global (AP/ARCHIVO)

Los ataques recientes ocurren enmarcados en el avance de las negociaciones entre Israel y Hamas para lograr la paz en el enclave, utilizando como punto de partida la propuesta presentada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este sábado el gobierno israelí anunció el envío de una delegación oficial encabezada por el ministro Ron Dermer a las negociaciones previstas para el lunes en El Cairo, donde abordarán el plan impulsado por Trump sobre la reconstrucción y el futuro de Gaza.

Después de dos años de guerra en la franja de Gaza, la posibilidad de un cese inmediato de las hostilidades tomó impulso este fin de semana tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, quien afirmó que Israel aceptó una línea de retirada inicial en el enclave palestino. Asimismo, el mandatario republicano instó al grupo terrorista Hamas a aceptar las condiciones propuestas, lo que permitiría un alto el fuego y la liberación de rehenes y prisioneros, de acuerdo con el plan de paz impulsado por su administración.

