Un detective privado cuestionó la investigación del caso McCann: “El verdadero secuestrador sigue prófugo”

Julián Peribáñez advirtió que la atención en Christian Brueckner desvió recursos y permitió que el secuestrador real permanezca en libertad

Madeleine McCann (Universal+)
Madeleine McCann (Universal+)

La reciente liberación de Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, ha reavivado el debate sobre la dirección de la investigación y la posibilidad de que el verdadero responsable continúe en libertad.

Julián Peribáñez, quien integró el equipo de la firma de investigación privada Método 3 contratada por los padres de la niña, sostiene que la atención de las autoridades alemanas en Brueckner ha desviado el foco de la búsqueda y ha permitido que el secuestrador permanezca prófugo.

El detective privado, que actualmente lidera Guardianes de la Inocencia, una organización dedicada a investigar casos de explotación y abuso sexual infantil, expresó a Metro su preocupación por la gestión del caso. Según Peribáñez, la liberación de Brueckner debería marcar un punto de inflexión en la investigación.

En sus palabras, “el fiscal alemán Christian Wolters debería dimitir, no sólo por el espectáculo público en que se ha convertido este caso, sino, mucho más grave, porque durante años se ha prestado atención a un sospechoso que, en mi opinión, no tiene nada que ver con la desaparición de Madeleine McCann”, declaró a Metro. Para el investigador, “el verdadero secuestrador sigue prófugo”.

La frustración de Peribáñez se centra en lo que describe como una visión de túnel por parte de la fiscalía alemana, que desde 2020 ha vinculado a Brueckner con la desaparición de la menor, aunque el sospechoso se ha negado a colaborar con la policía y su abogado ha reiterado que niega cualquier implicación. Brueckner, de 49 años, fue excarcelado la semana pasada tras cumplir condena por la violación de una mujer de 72 años en la misma zona de Portugal donde la familia McCann vacacionaba en 2007.

Un hombre, sospechoso de la
Un hombre, sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, es juzgado en Alemania por cargos de agresión sexual no relacionados en Braunschweig, Alemania. Julian Stratenschulte/Pool vía REUTERS

Tras su salida de prisión, Brueckner fue visto en un restaurante de comida rápida y posteriormente mantuvo una conversación con un empleado de una tienda de teléfonos.

Farouk Salah-Brahmin, gerente del local, relató a The Sun que “no sé si se trata del caso McCann, pero dijo que tenía pruebas que podrían poner fin al escándalo del siglo. Mencionó algo sobre memorias USB”. Durante ese encuentro, Brueckner mostró su tobillo con una etiqueta de vigilancia policial y, entre risas, afirmó: “Miren, estoy bajo control”. Además, aseguró que su vida corre peligro debido a la “información especial” que posee sobre “algunas personas”.

A pesar de estas declaraciones y de las supuestas amenazas, Brueckner ha sido visto disfrutando de su libertad en distintos locales de kebab y en una discoteca. Peribáñez, sin embargo, mantiene su escepticismo respecto a las afirmaciones del sospechoso.

“Yo abordaría sus comentarios con escepticismo”, afirmó a Metro.

El investigador considera que las declaraciones de Brueckner responden más a un intento de atraer la atención mediática que a una confesión auténtica.

El principal sospechoso de la
El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann se niega a declarar en Reino Unido

“Me parece que se trata más de buscar atención mediática o publicidad que de una confesión genuina”, añadió, y sugirió que sería pertinente interrogarlo sobre las entrevistas concedidas y las pruebas que supuestamente obran en poder de la policía alemana.

En su regreso a Praia da Luz, Peribáñez ha retomado las entrevistas con testigos vinculados al submundo criminal que operaba en la ciudad turística en el momento de la desaparición de Madeleine.

El detective sostiene que “estoy completamente seguro de quién fue el responsable del secuestro de Madeleine”, y atribuye el crimen a “un grupo delictivo organizado que operaba en la zona, un grupo que sé que no ha sido investigado porque abandonó la zona justo después de su desaparición. Desaparecieron de la zona y, por ahora, no puedo decir más”, declaró a Metro.

Pese a que Brueckner nunca ha sido acusado formalmente por la desaparición de la menor, Peribáñez advierte que no se le puede considerar una fuente fiable. “No debemos olvidar que este individuo es un criminal convicto, un manipulador y un mentiroso”, concluyó en diálogo con Metro.

