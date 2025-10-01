Cambios en el ingreso de turistas y viajeros frecuentes a Europa: cómo serán los nuevos controles digitales

El Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea moderniza los controles fronterizos en el espacio Schengen (Crédito: IA freepik)

El espacio Schengen está a punto de experimentar un cambio significativo en sus controles fronterizos con la puesta en marcha del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea, más conocido como EES.

El próximo 12 de octubre marca la fecha de arranque de esta iniciativa, diseñada para modernizar y reforzar la seguridad en las fronteras europeas exteriores. Los países miembros cuentan con un plazo hasta abril de 2026 para operar el sistema de manera plena en todos sus puntos de acceso, desde aeropuertos y estaciones de tren hasta pasos fronterizos marítimos.

El objetivo es que, independientemente del punto de ingreso, los controles sigan una pauta homogénea y tecnológica para gestionar los movimientos de las personas no pertenecientes a la Unión Europea.

El despliegue del EES sucederá de forma escalonada en casi toda la zona Schengen, mientras que solo dos países han anunciado la implantación total desde el primer día. El objetivo de la Unión Europea es lograr que este sistema se convierta en la forma estandarizada de registrar entradas y salidas, centralizando de manera digital los datos biométricos de cada viajero.

Este nuevo sistema elimina la necesidad de sellos físicos en el pasaporte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo mecanismo ha sido concebido en respuesta a las crecientes necesidades de seguridad y para lidiar con los desafíos vinculados a los flujos migratorios y al turismo masivo. Además, ofrece a las autoridades una herramienta digitalizada para supervisar de manera más eficiente los periodos de estancia de los viajeros y reducir el riesgo de fraudes o entradas irregulares. Esta apuesta por la tecnología supone también un alivio a largo plazo para el personal fronterizo, que dejará de depender exclusivamente de los sellos físicos en los pasaportes.

Funcionamiento y características principales del EES

El EES representa un avance en la forma de documentar el tránsito fronterizo. Se trata de un sistema enteramente digital que funcionará como complemento a los pasaportes tradicionales para todos los viajeros que ingresan al espacio Schengen. El proceso de registro en el EES no requiere ninguna gestión anticipada por parte del viajero: la recopilación de datos se realiza directamente en el momento del control fronterizo.

Al llegar a una frontera exterior del espacio Schengen, los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán someterse a un procedimiento en el que se recogen dos tipos de datos biométricos: la toma de huellas dactilares y el escaneo facial. La información se asocia digitalmente al pasaporte del viajero y se almacena durante tres años. Durante este tiempo, en visitas futuras, será suficiente presentar nuevamente el pasaporte y la huella dactilar para confirmar la identidad y registrar una nueva entrada o salida.

Este sistema automatizado elimina la necesidad de sellar físicamente los pasaportes, una práctica que hasta ahora era la norma en muchos países. El EES agiliza los trámites y proporciona una base de datos centralizada más robusta y difícil de falsificar, facilitando el trabajo de los agentes fronterizos. En esencia, no crea un documento nuevo, sino que digitaliza el sello de entrada y salida, integrando la identidad biométrica del viajero de forma electrónica.

El EES digitaliza el registro de entradas y salidas de viajeros no comunitarios mediante huellas dactilares y reconocimiento facial (Crédito: IA freepik)

La tecnología subyacente enfatiza la protección de los datos personales mediante protocolos estrictos y sistemas informáticos de alta seguridad. El registro acumula la información solamente para los fines migratorios y de control fronterizo, sin ser transferido para otros propósitos.

Países que implementarán el EES en la primera fase y liderazgo en la implementación total

Un total de 29 países, incluyendo tanto miembros de la Unión Europea como naciones asociadas dentro del espacio Schengen, participarán en la primera fase de implementación del EES a partir de octubre.

Entre estos países se encuentran Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. La magnitud del programa exige una adaptación progresiva en la mayoría de los territorios, priorizando la instalación de los dispositivos en los aeropuertos y los grandes puntos de tránsito internacional.

Estonia y Luxemburgo destacan por anunciar que todos sus puntos fronterizos —incluidos puertos, estaciones y aeropuertos— estarán listos para aplicar el sistema desde el primer día del operativo, según declaraciones recogidas por la prensa especializada.

El sistema EES se implementará de forma escalonada en 29 países, con Estonia y Luxemburgo liderando la adopción total desde el primer día

El caso de Estonia es paradigmático porque, al tratarse de un país no muy extenso y altamente digitalizado, las autoridades podrán verificar y registrar los nuevos datos biométricos de los viajeros desde el inicio. Luxemburgo, por su menor tamaño y volumen de tráfico, también acelerará la adopción total.

Por su parte, el resto de los países procederán a una incorporación en fases que, según el calendario de la Unión Europea, deberá concluir con una cobertura completa antes de abril de 2026.

Requerimientos para los viajeros afectados por el EES

El EES está dirigido a ciudadanos no comunitarios que ingresen al espacio Schengen, incluidos aquellos que actualmente no necesitan visado, como los titulares de pasaportes del Reino Unido. Para este último grupo, se exigirá además la solicitud de una exención de viaje denominada Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que servirá como autorización previa, paralela al control biométrico en frontera.

Los viajeros no deberán realizar trámites previos al viaje más allá de portar un pasaporte válido. Como se dijo, la inscripción en el EES será realizada in situ, con la huella dactilar y la imagen facial. Una vez efectivos estos controles, los visitantes de países terceros deben considerar que sus movimientos quedan registrados automáticamente, suprimiendo la necesidad del sello físico en el documento. El régimen especial de Irlanda la excluye del EES, ya que, aunque forma parte de la Unión Europea, no se encuentra dentro del espacio Schengen.

La nueva normativa implica que los viajeros habituales a Europa, especialmente aquellos que cruzan las fronteras exteriores por motivos de turismo o trabajo, tendrán que familiarizarse con los nuevos procedimientos. La digitalización, centralización y conservación de los datos biométricos pretenden facilitar la movilidad a largo plazo, aunque requieren de una adaptación inicial por parte del público internacional.