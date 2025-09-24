Mundo

El alumno que apuñaló a una maestra en Francia era admirador de Hitler y de las armas

Un estudiante atacó con arma blanca a una docente durante una clase en Benfeld, resultando ambos hospitalizados, mientras autoridades activan protocolos de emergencia y atención psicológica para la comunidad educativa

Gendarmes franceses se encuentran frente al colegio secundario College Robert Schuman, donde un profesor fue apuñalado en clase por un estudiante de 14 años, en Benfeld, cerca de Estrasburgo, Francia, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

El alumno de 14 años que apuñaló este miércoles a una maestra de 66 en plena clase en un colegio del noreste de Francia era admirador de Hitler y de las armas y trató de quitarse la vida en el momento de su arresto, según los primeros elementos de la investigación revelados por medios locales.

El joven, que había tenido problemas psicológicos en el pasado, se encontraba internado en un hogar especializado para este tipo de casos, indica el diario Le Parisien, que añade que el estudiante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Estrasburgo con pronóstico muy grave.

En el mismo centro está siendo atendida la profesora, cuya vida no corre peligro.

Lo hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, sobre las 8.15 (6.15 GMT) en plena clase en el colegio Robert Schuman de Benfeld, en el departamento de Bajo Rin.

Un gendarme francés se encuentra frente a la escuela secundaria College Robert Schuman, donde un maestro fue apuñalado en clase por un estudiante de 14 años, en Benfeld, cerca de Estrasburgo, Francia, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

El alumno hirió en el rostro a la docente, profesora de música, que fue atendida por los servicios de primeros auxilios y cuya vida no corre peligro, antes de darse a la fuga y ser arrestado a pocos metros del establecimiento cuando iba en bicicleta.

En ese momento, el alumno trató de cortarse la yugular, por lo que fue trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario con pronóstico muy grave.

El colegio fue inmediatamente evacuado y la ministra de Educación en funciones, la ex primera ministra Elisabeth Borne, se trasladó de inmediato hasta la localidad, tras haber asegurado a través de la red social X que se ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica para los alumnos y el personal docente del centro.

Según los primeros elementos de la investigación, el estudiante había sufrido problemas psicológicos por lo que se encontraba en un hogar especializado.

Gendarmes franceses se encuentran frente al colegio secundario College Robert Schuman, donde un profesor fue apuñalado en clase por un estudiante de 14 años, en Benfeld, cerca de Estrasburgo, Francia, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

El resto de alumnos fueron trasladados a una instalación municipal de esta localidad de 6.000 habitantes para que sus padres los recogieran.

“La alarma sonó. Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio”, contó a AFP Florine, de 14 años.

“Pero cuando salimos del aula para ir al patio, los profesores nos dicen que no (...), que debemos ir a las aulas, encerrarnos, porque hay alguien allí, y escuchamos a la profesora gritar hasta nuestra aula”, recuerda.

Otro estudiante confesó estar “conmocionado”. “También lloré antes”, agregó.

Periodistas trabajan frente al colegio secundario College Robert Schuman, donde un profesor fue apuñalado en clase por un estudiante de 14 años, en Benfeld, cerca de Estrasburgo, Francia, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

Varios centros de secundaria o liceos en Francia han registrado en los últimos meses ataques con cuchillos. En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.

El último ataque se produjo en el centro Robert Schuman de la localidad de Benfeld, en el noreste de Francia, aunque por el momento se desconocen los motivos.

“Condeno firmemente la agresión”, escribió en la red social X la ministra de Educación, Élisabeth Borne, quien anunció la activación de una unidad de atención psicológica para los alumnos y el personal.

(con información de EFE y AFP)

