Arabia Saudita y Pakistán sellaron un pacto de defensa mutua que redefine las alianzas en Medio Oriente

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif (izquierda), abraza al príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, tras firmar un pacto de defensa conjunto en Riad, Arabia Saudita (Agencia de Noticias Saudita vía AP)

Arabia Saudita y Pakistán, país con armas nucleares, firmaron un pacto de defensa mutua que define cualquier ataque contra cualquiera de las dos naciones como un ataque contra ambas, un acuerdo clave tras el ataque de Israel a Qatar la semana pasada.

El reino mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos económicos, religiosos y de seguridad con Pakistán, incluyendo, según se informa, la financiación del programa de armas nucleares de Islamabad durante su desarrollo. Analistas —y diplomáticos pakistaníes en al menos un caso— han sugerido a lo largo de los años que Arabia Saudita podría quedar bajo el paraguas nuclear de Islamabad, sobre todo ante el aumento de las tensiones por el programa atómico de Irán.

Pero el momento del pacto pareció ser una señal para Israel, del que se sospecha desde hace tiempo que es el único estado con armas nucleares de Medio Oriente, que ha llevado a cabo una extensa ofensiva militar desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que se extiende por Irán, Líbano, los territorios palestinos, Qatar, Siria y Yemen.

Israel no respondió a las solicitudes de comentarios. El pacto supone la primera decisión importante en materia de defensa de un país del Golfo Pérsico desde el ataque a Qatar. Estados Unidos, durante mucho tiempo garante de la seguridad de los países del Golfo Pérsico, tampoco respondió a las preguntas formuladas al Departamento de Estado.

Un acuerdo firmado en Riad

El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, firmó el pacto el miércoles con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Si bien no se menciona específicamente la bomba, el acuerdo establece que “cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos”, según declaraciones emitidas tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán como por la agencia estatal de prensa saudita.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (segundo a la derecha), el ministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman (izquierda), el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (segundo a la izquierda), y el mariscal de campo jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir (Departamento de Información de Prensa vía AP)

“Este acuerdo… tiene como objetivo desarrollar aspectos de la cooperación en materia de defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión”, señala el comunicado.

Un alto funcionario saudí, hablando bajo condición de anonimato con The Financial Times, pareció sugerir que la protección nuclear de Pakistán era parte del acuerdo, diciendo que “utilizará todos los medios defensivos y militares que se consideren necesarios dependiendo de la amenaza específica”.

Zalmay Khalilzad, ex diplomático estadounidense con larga experiencia en Afganistán y Pakistán, expresó su preocupación por el acuerdo y afirmó que llega en “tiempos peligrosos”.

“Pakistán posee armas nucleares y sistemas vectores que pueden alcanzar objetivos en todo Oriente Medio, incluido Israel. También está desarrollando sistemas que pueden alcanzar objetivos en Estados Unidos”, escribió Khalilzad en X.

Una larga relación de defensa

Pakistán y Arabia Saudita mantienen una relación de defensa que se remonta a décadas, en parte debido a la disposición de Islamabad a defender los lugares sagrados islámicos de La Meca y Medina en el reino. Las tropas pakistaníes viajaron por primera vez a Arabia Saudita a finales de la década de 1960, preocupadas por la guerra de Egipto en Yemen en aquel momento.

Esos vínculos se intensificaron después de la Revolución Islámica de Irán de 1979 y de los temores del reino de una confrontación con Teherán.

Las Fuerzas Terrestres Reales Saudíes y unidades de las Fuerzas Especiales del ejército pakistaní participan en un ejercicio militar conjunto denominado "Al-Samsam 5" en el campo de Shamrakh, al norte de la región de Baha, en el suroeste de Arabia Saudí. (Foto AP/SPA, Archivo)

Pakistán desarrolló su programa de armas nucleares para contrarrestar las bombas atómicas de la India. Ambos vecinos se han enfrentado en múltiples guerras y estuvieron a punto de entrar en una guerra abierta tras un ataque a turistas en abril en la Cachemira controlada por la India. Se cree que la India posee aproximadamente 172 ojivas nucleares, mientras que Pakistán tiene 170, según el Boletín de Científicos Atómicos, publicado por Estados Unidos.

El jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India reconoció el pacto entre Arabia Saudita y Pakistán y afirmó que “estudiará las implicaciones de este avance para nuestra seguridad nacional, así como para la estabilidad regional y global”. Arabia Saudita también mantiene estrechos vínculos con la India.

Un interés en el programa de Pakistán

El general de brigada retirado pakistaní Feroz Hassan Khan, en su libro sobre el programa de armas nucleares de su país, titulado “Comiendo hierba: La fabricación de la bomba pakistaní”, afirmó que Arabia Saudita brindó “un generoso apoyo financiero a Pakistán que permitió que el programa nuclear continuara, especialmente cuando el país se encontraba bajo sanciones”.

Pakistán enfrentó sanciones estadounidenses durante años por su búsqueda de la bomba, y vio impuestas otras nuevas por su trabajo con misiles balísticos al final de la administración Biden.

En un cable diplomático estadounidense de 2007 publicado por WikiLeaks, diplomáticos estadounidenses en Arabia Saudita señalaron que sus homólogos paquistaníes habían planteado la idea de que el reino persiguiera un programa de armas junto con Islamabad para ser el “protector físico” de Medio Oriente.

Tanto Pakistán como Arabia Saudita no respondieron a las preguntas de The Associated Press el jueves sobre si el pacto se extendía al arsenal nuclear de Islamabad. Pakistán “ha mantenido históricamente una doctrina nuclear deliberadamente ambigua”, según el Boletín de Científicos Atómicos.

En esta fotografía publicada por el Departamento de Información de Prensa de Pakistán, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a la derecha, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posan para una fotografía después de firmar un pacto de defensa mutua, en Riad, Arabia Saudita, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Departamento de Información de Prensa vía AP)

Syed Muhammad Ali, analista de seguridad radicado en Islamabad, señaló el jueves que la Autoridad Nacional de Mando de Pakistán, que supervisa las armas atómicas del país, no se había pronunciado sobre el pacto. Sin embargo, afirmó que creía que Pakistán era capaz de responder a Israel incluso sin el efecto disuasorio de las armas atómicas.

“Pakistán confía plenamente en que su capacidad convencional es suficiente”, afirmó. “El ejército pakistaní... es lo suficientemente adecuado para mejorar la seguridad de Arabia Saudita sin tener que recurrir a la opción nuclear”.

¿Cómo se vincula Irán?

Arabia Saudita ha solicitado la ayuda de Estados Unidos para impulsar un programa de energía nuclear civil, en parte gracias a lo que se había propuesto como acuerdo de reconocimiento diplomático con Israel antes del ataque de Hamas de 2023 que desencadenó la guerra de casi dos años en Gaza. Esto podría permitir a Arabia Saudita enriquecer uranio en el reino, algo que preocupa a los expertos en no proliferación, ya que la rotación de centrifugadoras abre la puerta a un posible programa de armas.

Ese acuerdo —y un reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita— parecen más lejanos que nunca, ya que el reino ha condenado las acciones de Israel en Gaza y el príncipe heredero ha dicho que Israel está cometiendo un “genocidio” en la Franja de Gaza.

Sin embargo, el príncipe Mohammed también ha declarado que el reino buscaría un arma nuclear si Irán la tuviera. Se cree que Arabia Saudita ya cuenta con un programa nacional de misiles balísticos, que puede ser un sistema de lanzamiento para un arma nuclear. Aun así, el reino es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y no se sabe que haya avanzado hacia la adquisición de la bomba por su propia iniciativa.

Antes de la firma del pacto de defensa con Pakistán, Irán envió a Ali Larijani, una figura política de alto rango que ahora se desempeña como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, a visitar Arabia Saudita.

Eso puede haber hecho que el reino avisara a Teherán sobre el pacto, ya que Arabia Saudita ha tenido una distensión con Irán mediada por China desde 2023.

(con información de AP)