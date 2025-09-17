Mundo

Operaciones de Israel en Gaza: las Fuerzas de Defensa desmantelaron un centro de producción de armas de Hamas

Atacaron y destruyeron un complejo donde terroristas fabricaban explosivos en la Ciudad de Gaza. La ofensiva terrestre entra en su segundo día en medio del desplazamiento masivo de la población palestina

Las tropas israelíes intensificaron sus operaciones terrestres en la Ciudad de Gaza el miércoles, en el segundo día de una ofensiva terrestre en la capital del enclave y mientras los palestinos huían en masa del área devastada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que desmantelaron un centro de producción de armas perteneciente al cuartel general de Hamas en el área de la Ciudad de Gaza. Según el comunicado militar, los terroristas estaban operando en el complejo al momento del ataque, dedicándose a la fabricación de explosivos destinados a dañar a las fuerzas israelíes en la zona.

El ataque resultó en explosiones secundarias, lo que indica la presencia de armamento en las instalaciones, confirmaron fuentes militares israelíes. La operación forma parte de lo que las FDI han denominado “Operación Carros de Gedeón II”, dirigida por el Comando Sur con fuerzas de las divisiones 98 y 162.

Las fuerzas militares israelíes dijeron que las unidades de la fuerza aérea y artillería habían atacado la ciudad más de 150 veces en los últimos días, antes de que las tropas terrestres avanzaran. Los ataques han derribado torres de gran altura en áreas densamente pobladas por campamentos de tiendas donde miles de palestinos buscan refugio. Israel afirma que las torres estaban siendo utilizadas por Hamas para vigilar a las tropas.

Los ataques nocturnos mataron al menos a 16 personas, incluidas mujeres y niños, reportaron funcionarios hospitalarios. El número de muertos en Gaza se acerca a los 65.000 palestinos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, con un ataque liderado por Hamas contra Israel, según funcionarios de salud del enclave.

Mientras tanto, los palestinos salían en masa de la ciudad, algunos en automóvil, otros a pie. Israel abrió otro corredor al sur de la Ciudad de Gaza durante dos días comenzando el miércoles para permitir que más personas evacúen.

Más de la mitad de los palestinos muertos en los ataques israelíes nocturnos estaban en la Ciudad de Gaza, azotada por la hambruna, incluidos un niño y su madre que murieron en su apartamento en el campo de refugiados de Shati, según funcionarios del Hospital Shifa, que recibió las víctimas.

En el centro de Gaza, el Hospital Al-Awda dijo que un ataque israelí golpeó una casa en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, matando a tres personas, incluida una mujer embarazada. Dos padres y su hijo también murieron cuando un ataque golpeó su tienda en el área de Muwasi al oeste de la ciudad de Khan Younis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser, donde fueron llevados los cuerpos.

El Ministerio de Salud de Gaza, mientras tanto, dijo que múltiples ataques israelíes golpearon el Hospital Rantisi para niños en la Ciudad de Gaza el martes por la noche. Publicó fotos en Facebook mostrando el techo dañado, tanques de agua y escombros en un pasillo del hospital.

El ministerio, que es parte del gobierno dirigido por Hamas, dijo que los ataques obligaron a la mitad de unos 80 pacientes a huir de las instalaciones. Aproximadamente 40 pacientes, incluidos cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros, permanecieron en el hospital con 30 trabajadores médicos.

El ejército israelí dijo que estaba investigando los ataques, pero en el pasado ha acusado a Hamas de construir infraestructura militar dentro de áreas civiles.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo múltiples incursiones a gran escala en la Ciudad de Gaza durante el transcurso de la guerra, causando desplazamiento masivo y destrucción pesada, solo para ver a los militantes reagruparse más tarde. Esta vez, Israel se ha comprometido a tomar control de toda la ciudad, que según los expertos está experimentando hambruna.

Un funcionario militar israelí, hablando bajo condición de anonimato, dijo el martes que creen que quedan entre 2.000 y 3.000 terroristas de Hamas en la Ciudad de Gaza, así como túneles utilizados por el grupo.

