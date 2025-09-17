Estados Unidos aprobó una millonaria ayuda militar para Ucrania: así funciona el nuevo mecanismo impulsado por Trump

Donald Trump autoriza el primer envío de armas promovido con fondos aliados requerido por Zelensky (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La administración de Donald Trump aprobó los primeros paquetes de ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania financiados con fondos de aliados europeos, según revelaron dos fuentes a Reuters. Este mecanismo marca un cambio significativo en la estrategia occidental, al estrenarse una modalidad colectiva de asistencia ante la ofensiva rusa.

Los lotes de armamento se encuentran listos tras la aprobación interna en el gobierno estadounidense y se suman a una nueva dinámica de cooperación transatlántica.

El instrumento denominado Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) coordina los aportes de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para adquirir armas estadounidenses disponibles en inventarios nacionales. Esta modalidad de ayuda podría alcanzar recursos por hasta USD 10.000 millones.

El visto bueno a los primeros envíos, cada uno de hasta USD 500 millones en armamento y equipos, fue otorgado por el subsecretario de Defensa para Política de Estados Unidos, Elbridge Colby.

El sistema PURL integra fondos de aliados europeos canalizados hacia la adquisición de sistemas de defensa aérea, municiones y equipamiento, elementos identificados como vitales en demandas reiteradas por el gobierno de Volodímir Zelensky para estabilizar el frente.

Zelensky solicita refuerzo urgente en sistemas Patriot y municiones avanzadas (Reuters)

Hasta ahora, la administración Trump únicamente había permitido ventas comerciales o el traspaso de donaciones ya aprobadas, evitando asumir nuevos compromisos de apoyo derivados de decisiones propias.

El mecanismo PURL, detalló el medio ucraniano The Kyiv Independent, funciona como una lista consensuada de necesidades militares elaborada por Ucrania junto con socios occidentales, quienes evalúan y priorizan la urgencia de cada requerimiento.

Las fuentes consultadas por Reuters no especificaron el contenido de los primeros lotes, aunque reconocieron la presencia de sistemas de defensa aérea. Este tipo de equipos figura entre las prioridades ucranianas tras la serie de ataques con drones y misiles por parte de Rusia.

La negociación busca canalizar inversiones para la fabricación local de drones en Ucrania

El deterioro de la red eléctrica y de infraestructuras básicas incrementó la presión sobre Kiev para asegurar suministros a fin de reforzar la protección de sus principales ciudades.

En agosto, Volodímir Zelensky manifestó el objetivo de recibir al menos USD 1.000 millones mensuales en colaboración aliada para adquirir armamento estadounidense.

Dentro de este programa también destaca una alianza de USD 50.000 millones con empresas ucranianas dedicadas a la producción de drones y la incorporación de, al menos, diez sistemas estadounidenses Patriot de defensa antiaérea, considerados cruciales para rechazar ataques aéreos de precisión.

La inclusión del dispositivo PURL adquiere significado en una coyuntura política donde la Casa Blanca intenta equilibrar cargas entre Estados Unidos y sus aliados.

Bajo Trump, la asistencia armamentística adopta un enfoque multilateral inédito (Reuters)

Según las proyecciones reseñadas por The Straits Times, los próximos meses serán determinantes. El desenlace dependerá del éxito de los envíos iniciales y del grado de cooperación política y técnica entre Estados Unidos, los gobiernos europeos y las autoridades ucranianas.

Estos envíos pueden marcar el inicio de una etapa en la que la administración Trump prioriza un compromiso indirecto, condicionando el volumen de la ayuda a la disposición de los socios regionales para compartir la carga financiera.

(Con información de Reuters)