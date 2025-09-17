Mundo

Estados Unidos aprobó una millonaria ayuda militar para Ucrania: así funciona el nuevo mecanismo impulsado por Trump

La Casa Blanca dio luz verde a envíos de armamento y defensas aéreas financiados de forma colectiva por aliados transatlánticos, en respuesta a las demandas urgentes de Kiev para contener los ataques rusos

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Donald Trump autoriza el primer
Donald Trump autoriza el primer envío de armas promovido con fondos aliados requerido por Zelensky (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La administración de Donald Trump aprobó los primeros paquetes de ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania financiados con fondos de aliados europeos, según revelaron dos fuentes a Reuters. Este mecanismo marca un cambio significativo en la estrategia occidental, al estrenarse una modalidad colectiva de asistencia ante la ofensiva rusa.

Los lotes de armamento se encuentran listos tras la aprobación interna en el gobierno estadounidense y se suman a una nueva dinámica de cooperación transatlántica.

El instrumento denominado Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) coordina los aportes de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para adquirir armas estadounidenses disponibles en inventarios nacionales. Esta modalidad de ayuda podría alcanzar recursos por hasta USD 10.000 millones.

El visto bueno a los primeros envíos, cada uno de hasta USD 500 millones en armamento y equipos, fue otorgado por el subsecretario de Defensa para Política de Estados Unidos, Elbridge Colby.

El sistema PURL integra fondos de aliados europeos canalizados hacia la adquisición de sistemas de defensa aérea, municiones y equipamiento, elementos identificados como vitales en demandas reiteradas por el gobierno de Volodímir Zelensky para estabilizar el frente.

Zelensky solicita refuerzo urgente en
Zelensky solicita refuerzo urgente en sistemas Patriot y municiones avanzadas (Reuters)

Hasta ahora, la administración Trump únicamente había permitido ventas comerciales o el traspaso de donaciones ya aprobadas, evitando asumir nuevos compromisos de apoyo derivados de decisiones propias.

El mecanismo PURL, detalló el medio ucraniano The Kyiv Independent, funciona como una lista consensuada de necesidades militares elaborada por Ucrania junto con socios occidentales, quienes evalúan y priorizan la urgencia de cada requerimiento.

Las fuentes consultadas por Reuters no especificaron el contenido de los primeros lotes, aunque reconocieron la presencia de sistemas de defensa aérea. Este tipo de equipos figura entre las prioridades ucranianas tras la serie de ataques con drones y misiles por parte de Rusia.

La negociación busca canalizar inversiones para la fabricación local de drones en Ucrania

El deterioro de la red eléctrica y de infraestructuras básicas incrementó la presión sobre Kiev para asegurar suministros a fin de reforzar la protección de sus principales ciudades.

En agosto, Volodímir Zelensky manifestó el objetivo de recibir al menos USD 1.000 millones mensuales en colaboración aliada para adquirir armamento estadounidense.

Dentro de este programa también destaca una alianza de USD 50.000 millones con empresas ucranianas dedicadas a la producción de drones y la incorporación de, al menos, diez sistemas estadounidenses Patriot de defensa antiaérea, considerados cruciales para rechazar ataques aéreos de precisión.

La inclusión del dispositivo PURL adquiere significado en una coyuntura política donde la Casa Blanca intenta equilibrar cargas entre Estados Unidos y sus aliados.

Bajo Trump, la asistencia armamentística
Bajo Trump, la asistencia armamentística adopta un enfoque multilateral inédito (Reuters)

Según las proyecciones reseñadas por The Straits Times, los próximos meses serán determinantes. El desenlace dependerá del éxito de los envíos iniciales y del grado de cooperación política y técnica entre Estados Unidos, los gobiernos europeos y las autoridades ucranianas.

Estos envíos pueden marcar el inicio de una etapa en la que la administración Trump prioriza un compromiso indirecto, condicionando el volumen de la ayuda a la disposición de los socios regionales para compartir la carga financiera.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosAyudaUcraniaDonald TrumpMecanismo PURLVolodímir Zelensky

Últimas Noticias

Rescate genético y mutaciones inesperadas: los desafíos que enfrentan los tigres de Similipal para sobrevivir

El aislamiento biológico de la región en la India favoreció la propagación de rasgos poco comunes en su población de felinos. Traslados controlados y monitoreo son claves en evitar la pérdida irreversible de diversidad en esta emblemática reserva

Rescate genético y mutaciones inesperadas:

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

El Partido Comunista de la India (CPI) indicó que dejará las armas y buscará iniciar un diálogo de paz con el gobierno, luego de la fuerte ofensiva militar que eliminó a varios de sus líderes y debilitó sus bastiones en el Corredor Rojo

Tras casi 60 años, los

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

El sistema energético de Ucrania ha sido atacado 3.000 veces desde el inicio del año

Ucrania se prepara para un

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

La intervención en uno de los cursos fluviales más emblemáticos de Europa para revertir años de deterioro plantea un gran número de desafíos. Cómo será este espacio construido para la convivencia y el encuentro comunitario

De embalse de aguas residuales

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk”: los mensajes que Tyler Robinson envió tras cometer el asesinato

La fiscalía difundió textos en los que el acusado se atribuía los hechos, revelaba dónde había dejado el rifle y pedía a su presunta pareja no hablar con las autoridades ni los medios

“Tuve la oportunidad de eliminar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de la Seguridad

Día Mundial de la Seguridad del Paciente: historia, relevancia y el desafío de mejorar la atención médica este 17 de septiembre

La particular carta de una niña a soldados del Circo del Ejército en Cesar: “No crean que la guerrilla es mejor que ustedes”

Dilian Francisca Toro advirtió afectaciones para Colombia por descertificación y pidió acciones: “Afecta nuestra reputación”

Avenida Grau estará cerrada por tres meses: Línea 1 aclara que estación del Metro de Lima operará con normalidad durante las obras

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

INFOBAE AMÉRICA
El partido opositor turco CHP

El partido opositor turco CHP tacha de autócrata a Erdogan en una multitudinaria manifestación en Ankara

La Reina Letizia arrasa en clave 'working girl' con un traje azul bebé en su reaparición tras su 53 cumpleaños

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

España no irá a Eurovisión 2026 si participa Israel

La CDU de Merz gana las elecciones locales del estado más poblado de Alemania

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2025: dos colombianos

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera

El lado más tierno de Robert Redford en fotos inéditas compartidas por sus nietos