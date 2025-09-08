Mundo

“Liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será destruida”: el ultimátum de Israel a Hamas para cerrar un acuerdo

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que una nueva fase de la ofensiva militar en el enclave palestino es inminente. “Una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza”, advirtió

Guardar
El ministro de Defensa israelí,
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó este lunes un ultimátum público a Hamas, al afirmar que Gaza será destruida y el grupo será aniquilado si no libera a todos los rehenes y se desarma completamente.

Katz dirigió su advertencia no solo a los miembros armados de Hamas dentro de Gaza, sino también a quienes —según el ministro— se encuentran fuera del enclave.

“Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamas en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”, dijo.

El funcionario israelí amplificó su mensaje al asegurar que una nueva fase de la ofensiva militar es inminente. Según Katz, en caso de incumplimiento “una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán”.

El mensaje del ministro de
El mensaje del ministro de Defensa de Israel al grupo terrorista Hamas

De esta forma, aludió al plan aprobado durante el verano, que prevé la expansión de operaciones y la ocupación total de la ciudad de Gaza, acompañada de la posible expulsión de residentes, incrementando la presión sobre Hamas y elevando el tono de las amenazas por parte de Israel.

Estas declaraciones surgen un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera lo que calificó como una “última advertencia” a Hamas, exigiendo la liberación de los rehenes y un alto el fuego bajo los términos propuestos desde Washington.

“Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamás acepte también”, afirmó Trump. Además, el mandatario anticipó optimismo respecto a la mediación estadounidense, describiendo las conversaciones como “muy positivas”.

Frente al endurecimiento de los mensajes desde Israel y Estados Unidos, Hamas emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a negociar un acuerdo integral con urgencia.

Donald Trump exigió la liberación
Donald Trump exigió la liberación de los rehenes israelíes y un alto el fuego bajo los términos propuestos desde Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”, declaró el grupo terrorista.

No obstante, Hamas condicionó la posibilidad de llegar a un acuerdo a la aceptación de al menos dos demandas principales: un alto el fuego definitivo y la retirada total de las tropas israelíes del enclave. El grupo fundamentó su posición en la ausencia de respuesta a consensos ya aceptados meses atrás, como lo hizo con la propuesta de agosto respaldada por Egipto, Qatar y Estados Unidos. Según Hamas, esta propuesta contó con su aceptación formal, pero Israel no ha respondido, lo que ha perpetuado la falta de avances hacia el fin del enfrentamiento.

El grupo palestino también hizo énfasis en que cualquier posible pacto debe establecer garantías para la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de administración compuesto por palestinos independientes. El temario incluye la condición de un compromiso público y vinculante de Israel sobre cualquier acuerdo que se alcance, señalando que pactos anteriores no han sido respetados.

Hamas condicionó la posibilidad de
Hamas condicionó la posibilidad de llegar a un acuerdo a la aceptación de al menos dos demandas principales: un alto el fuego definitivo y la retirada total de las tropas israelíes del enclave (REUTERS/Hatem Khaled)

Mientras tanto, el ejército israelí continúa las operaciones militares en distintos puntos de la Franja de Gaza. De acuerdo con las declaraciones de Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel se mantienen “operando como está planificado y se preparan para expandir sus maniobras para invadir la ciudad de Gaza”. En paralelo, fuentes militares insisten en que parte de la infraestructura de Hamas se encuentra​ en edificios residenciales y torres, centros de atención recurrente de los ataques.

Distintos mediadores —entre ellos Egipto, Qatar y Estados Unidos— han reiterado en las últimas semanas su llamado a un acuerdo que incluya la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego duradero. Las soluciones barajadas hasta el momento no han superado el escollo de los desacuerdos fundamentales sobre el control militar y la retirada de fuerzas, lo que mantiene el conflicto sin una resolución inmediata.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

IsraelHamasIsrael KatzMedio OrienteRehenes israelíesFranja de GazaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Huyó con sus tres hijos y vivió oculto casi cuatro años: Tom Phillips, el prófugo abatido por la Policía de Nueva Zelanda

Considerado un hábil cazador y conocedor del bosque, el hombre logró evitar la captura durante años. Su muerte reabre interrogantes y mantiene vigente el operativo por el paradero de sus hijos

Huyó con sus tres hijos

EEUU alertó sobre el riesgo de una “grave escalada” tras el ataque ruso a Kiev que alcanzó la sede del Gobierno

El asesor especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, advirtió que la magnitud del bombardeo pone en entredicho las perspectivas de una salida negociada al conflicto. “Rusia parece estar intensificando la situación”, advirtió

EEUU alertó sobre el riesgo

Crimen en Australia: condenaron a cadena perpetua a la mujer que envenenó a tres familiares con “hongos de la muerte”

El veredicto, emitido tras un extenso proceso judicial, declaró a Erin Patterson, de 50 años, culpable de la muerte de sus ex suegros y una tía política por una intoxicación con amanita phalloides, considerada la seta más letal del mundo

Crimen en Australia: condenaron a

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El primer ministro israelí sostuvo que el grupo extremista palestino “hace todo lo que puede para que nadie se marche y sirvan de escudos humanos”

Netanyahu acusó a los terroristas

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

La organización extremista enumeró las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como “un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes” que gobernaría la Franja

El grupo terrorista Hamas aceptó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ingrid Arroyo volvió a caminar

Ingrid Arroyo volvió a caminar ocho meses después de ser atropellada en Montería por un menor de 16 años

Quién ganó en mi municipio: el mapa de los resultados por distrito de las elecciones Buenos Aires 2025

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

La Aemet activa las alertas en el este por lluvias y tormentas que ponen en “riesgo extremo” a Tarragona: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas”

La Tinka del 7 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

INFOBAE AMÉRICA
Israel lanza una "última advertencia"

Israel lanza una "última advertencia" a Hamás y dice que será "aniquilado" si no se rinde en Gaza

Aemet activa el aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales que afectarán también a C. Valenciana y zonas de Aragón

Putin envía a la Duma un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

Seúl confirma el arresto de más de 300 surcoreanos en las redadas migratorias sobre Hyundai en EEUU

Carles Francino habla de su faceta como padre

ENTRETENIMIENTO

Filtraron la ubicación donde podría

Filtraron la ubicación donde podría celebrarse la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La razón por la que Lady Gaga pregrabó su actuación en los VMA’s 2025 pese a estar presente en la gala

J Balvin rindió homenaje a Ricky Martin en los VMAs: “Es la razón por la que estoy aquí”

MTV VMA’S 2025: Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado