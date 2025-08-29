Estados Unidos cuestionó en la ONU la voluntad de paz de Rusia tras nuevos ataques en Ucrania

La región fue blanco de intensos bombardeos con misiles y drones en las últimas horas (Reuters)

Las tensiones en torno a la guerra en Ucrania se intensificaron tras una nueva ofensiva de misiles y drones lanzada por Rusia en las últimas horas, lo que llevó a Estados Unidos a cuestionar públicamente, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la sinceridad de Moscú respecto a su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz.

Washington advirtió que, si la ofensiva persiste, considera la implementación de nuevas sanciones económicas contra Rusia. Todo esto ocurre en un contexto donde la vía diplomática resulta cada vez más incierta, mientras el conflicto genera más víctimas y destruye infraestructuras ucranianas, según reportó la agencia Reuters.

Durante una intervención ante el Consejo de Seguridad, John Kelley, diplomático estadounidense, declaró que los recientes ataques rusos sobre Kiev y otras ciudades “siembran dudas sobre la seriedad del deseo de paz” de Moscú.

“Estados Unidos llama a la Federación Rusa a evitar esas consecuencias, poniendo fin a la violencia y comprometiéndose de manera constructiva en la resolución del conflicto”, afirmó Kelley. Insistió en que la decisión de avanzar hacia una solución negociada está ahora en manos rusas e instó a impulsar un encuentro bilateral directo entre los líderes, posibilidad que aún no tiene avances concretos.

La postura de Estados Unidos no fue la única de peso en esa sesión. Yulia Svyrydenko, primera ministra ucraniana, expuso la difícil realidad que atraviesa su país e insistió en el impacto humano de la continuidad del conflicto. “Rusia sigue eligiendo matanzas en lugar del fin de la guerra”, denunció.

Subrayó la urgencia de establecer garantías de seguridad eficaces, capaces de proteger la soberanía ucraniana y la vida de su población, con énfasis en los sectores más vulnerables, como los niños.

Además, reclamó un cese al fuego como requisito indispensable para iniciar cualquier proceso de negociaciones entre Kiev y Moscú. Enfatizó que restablecer la seguridad y asegurar a la población es el punto de partida necesario para alcanzar acuerdos duraderos.

Pero, Rusia respondió rápidamente a los señalamientos. Dmitry Polyanskiy, viceembajador ruso ante la ONU, manifestó su disposición a considerar una cumbre bilateral con Ucrania, pero subordinó ese posible encuentro a “una preparación previa exhaustiva” y una agenda concreta.

Sin estos elementos, afirmó, la reunión “no tendría ningún sentido”. Además, señaló que Estados Unidos comienza a comprender la importancia de analizar las causas profundas del conflicto y advirtió que ignorarlas haría imposible una solución sostenible.

Bombardeos y drones agravan el drama humanitario y elevan la tensión

Pocas horas antes, Ucrania fue blanco de uno de los bombardeos más intensos de las últimas semanas en la región de Dnipropetrovsk.

Informes oficiales indicaron que ataques coordinados con misiles y drones impactaron en zonas residenciales, dejando muertos, heridos y serios daños en infraestructuras civiles.

En su discurso al Consejo de Seguridad, Kelley lamentó la continuidad de estos ataques y exhortó a Moscú a suspender de manera inmediata sus acciones: “Estas acciones deben terminar de inmediato para abrir el camino hacia la paz”, sostuvo.

Sergiy Lysak, jefe de la administración militar regional, confirmó a través de Telegram al menos dos fallecidos, un hombre y una mujer, y varios heridos, algunos graves.

Precisó que los ataques afectaron en otros sitios más. En Synelnyky, una mujer de cincuenta años resultó herida y recibió atención médica y en Dnipro, hospitalizaron a un hombre de cuarenta y seis años en estado grave y a otro de sesenta y nueve con lesiones moderadas.

Los daños materiales tras los bombardeos fueron amplios: se incendiaron viviendas, pastizales y predios industriales en Synelnyky; una gasolinera, vehículos y un parque de bomberos también resultaron afectados.

Los cuerpos de emergencia controlaron los incendios, pero la magnitud de la ofensiva mantuvo en alerta a las autoridades y a la población local ante la posibilidad de nuevas oleadas de drones.

La ofensiva se extendió hasta la región de Nikopol y sectores periféricos de Dnipro, con drones FPV dirigidos a las comunidades de Marhanets, Myrivska y Pokrovska.

En este último sitio, Volodímir Zelensky denunció en un medio de comunicación local, que Vladímir Putin envió 100.000 soldados a rodear esta clave ciudad.

