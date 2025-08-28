Mundo

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que las fuerzas israelíes actúan continuamente por la seguridad nacional, mientras Damasco denuncia un desembarco aéreo israelí en Jabal Manea, antiguo bastión de defensa iraní

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó el jueves que las tropas israelíes operan en “todas las zonas de combate día y noche para la seguridad de Israel”, luego de que los medios estatales sirios informaran sobre una incursión de tropas terrestres israelíes en un sitio previamente bombardeado en las afueras de Damasco.

Katz hizo la declaración en su cuenta de X, sin brindar detalles sobre la acción. Consultado por AFP, el ejército israelí declinó hacer comentarios adicionales.

Fuentes del ejército sirio indicaron que la operación incluyó un desembarco aéreo en una colina estratégica al suroeste de la capital, donde las tropas israelíes permanecieron aproximadamente dos horas antes de retirarse del área.

El lugar se encuentra cerca de Jabal Manea, que anteriormente fue una importante base de defensa aérea operada por Irán antes de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Las fuentes señalaron que la instalación fue posteriormente destruida por Israel.

En la zona permanecen desplegadas varias tropas del nuevo ejército sirio, aunque no se reportaron detalles sobre bajas o daños específicos durante la operación.

El anuncio de Katz se produce en un contexto de tensiones regionales, donde Israel mantiene presencia y realiza operaciones periódicas dentro de Siria, especialmente en áreas con posiciones vinculadas al régimen de Irán.

Días antes, el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa, confirmó el domingo que Siria se encuentra en una fase “avanzada” para alcanzar un acuerdo de seguridad con Israel, que respete la línea de separación establecida tras la guerra árabe-israelí de 1973.

Al-Sharaa aseguró que existen mayores probabilidades de alcanzar un pacto con Israel que de no lograrlo, aunque descartó que este sea el momento adecuado para un acuerdo de paz completo.

Cualquier acuerdo con Israel se basará únicamente en la línea de armisticio de 1974” y “no dudará en aceptar un pacto que beneficie tanto a su país como al resto de la región”, declaró el mandatario durante un encuentro con medios árabes, según Al Nahar y Sky News Arabia.

Estas declaraciones coinciden con la visita a Israel del enviado especial de Estados Unidos para Siria y Líbano, Tom Barrack, quien se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar las relaciones entre los tres países.

Al-Sharaa también se refirió a las relaciones con Líbano, indicando que su gobierno busca superar “las tragedias del pasado y establecer relaciones basadas en intereses compartidos, estabilidad e integración económica”.

Destacó que ha “renunciado a las heridas que Hezbollah infligió a Siria”, en referencia al apoyo del partido-milicia chií libanés al régimen de Bashar al-Assad durante la guerra civil.

El mandatario reconoció que la inversión de Siria en la polarización sectaria y la política libanesa fue un error grave que no debe repetirse y enfatizó la necesidad de establecer relaciones con Líbano “de Estado a Estado, alejadas de intervenciones externas que han perjudicado tanto a Beirut como a Damasco en el pasado”.

Analistas señalan que las declaraciones de Al-Sharaa podrían abrir la puerta a negociaciones formales y respaldadas internacionalmente, en un contexto donde la región enfrenta desafíos políticos y de seguridad que requieren coordinación entre Damasco, Jerusalén y aliados externos, incluidos Estados Unidos y Líbano.

(Con información de AFP)

