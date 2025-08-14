Mundo

Lluvias torrenciales arrasaron el pueblo de Chositi en la región india de Cachemira: al menos 56 muertos y 80 desaparecidos

Las autoridades temen que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, ya que continúan las labores de rescate, tras el desastre en el área montañosa

Por Francisco González Tomadin

Al menos 56 personas murieron
Al menos 56 personas murieron tras fuertes lluvias e inundaciones en el pueblo de Chositi, en Cachemira india (AP Foto)

Unas lluvias intensas golpearon hoy la región de Cachemira, administrada por India, causando inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en el remoto pueblo de Chositi, en el distrito de Kishtwar.

Según reportó la agencia AP, citando fuentes oficiales, al menos 56 personas murieron, lo que ha movilizado operativos de rescate de gran magnitud y generó alarma sobre el futuro de los afectados y los peregrinos presentes en la zona.

Cifras de la tragedia

Las autoridades confirmaron que cerca de 80 personas seguían desaparecidas hasta la noche del jueves en India. Muchos habrían sido arrastrados por el agua y los escombros que provocaron las inundaciones y deslizamientos.

El responsable de gestión de desastres, Mohammed Irshad advirtió a AP que el número de personas no localizadas podría incrementarse, ya que las tareas de búsqueda continúan. De los rescatados, al menos 50 resultaron gravemente heridos, la mayoría tras haber quedado atrapados bajo el barro y restos en un arroyo. Estos supervivientes reciben atención médica en hospitales de la región.

Daños materiales y repercusiones en la comunidad

El temporal no solo causó pérdidas humanas; también arrasó infraestructura y recursos esenciales. La cocina comunitaria principal, instalada para los peregrinos, quedó destruida y docenas de vehículos y motocicletas resultaron dañados de gravedad o completamente inservibles.

Más de 200 peregrinos estaban en la cocina al momento del desastre, mientras muchas viviendas localizadas en las laderas fueron destruidas o seriamente dañadas, impactando de manera directa a numerosas familias.

Imágenes difundidas por redes sociales mostraron el grado del daño generado: hogares y vehículos parcialmente cubiertos de lodo y una atmósfera de devastación en todo el pueblo. La gravedad del episodio obligó a las autoridades a suspender la tradicional peregrinación, dejando afectados a cientos de fieles.

La tragedia golpeó a las
La tragedia golpeó a las comunidades locales y a cientos de peregrinos que transitaban la zona (AP)

Respuesta y operativos de emergencia

Los primeros en actuar fueron habitantes y funcionarios locales, quienes más tarde sumaron esfuerzos con la policía, equipos de gestión de desastres y personal militar y paramilitar indio.

El funcionario local, Susheel Kumar Sharma precisó en una entrevista a AP, que los rescatistas lograron evacuar con vida a unas 300 personas. Sin embargo, los operativos debieron detenerse durante la noche por el riesgo y las condiciones meteorológicas adversas, ante la previsión de más lluvias intensas.

Por su parte, el primer ministro Narendra Modi comunicó, a través de redes sociales, que la situación se monitorea de cerca y que las tareas de auxilio continuarán hasta brindar asistencia a todos los afectados.

Comunidad transformada y relatos en primera línea

Chositi, último pueblo accesible en vehículo en la ruta hacia un santuario montañoso a 3.000 metros de altitud, es un punto central para la tradicional peregrinación hindú, prevista este año entre el 25 de julio y el 5 de septiembre.

El desastre dejó en shock a pobladores y peregrinos. El residente y activista social Abdul Majeed Bichoo relató a AP que presenció la recuperación de al menos ocho cuerpos entre el lodo. Añadió que tres caballos, enterrados junto a las víctimas, lograron sobrevivir, describiendo el hecho como extraordinario. Bichoo subrayó el grado de destrucción, afirmando que jamás había visto semejante devastación.

Varias viviendas y vehículos quedaron
Varias viviendas y vehículos quedaron sepultados bajo el lodo y los escombros en Chositi (AP Photo)

Riesgos ambientales y antecedentes climáticos

Las lluvias intensas que desencadenan inundaciones súbitas y deslizamientos son cada vez más frecuentes en las zonas himalayas de la India, señalaron fuentes recogidas por AP.

Expertos atribuyen este fenómeno tanto al cambio climático como al desarrollo urbanístico desordenado en áreas montañosas, incrementando la vulnerabilidad local.

A esto se suma la presencia, en el distrito de Kishtwar, de varios proyectos hidroeléctricos que, según académicos y activistas, amenazan el frágil equilibrio ambiental.

Las autoridades han reforzado los equipos de rescate y mantienen el monitoreo constante en Chositi. La comunidad, mientras tanto, enfrenta el duelo por la pérdida de vidas y la destrucción material en uno de los episodios más graves de su historia reciente.

