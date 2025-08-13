Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó a Jair Bolsonaro a salir de su domicilio para exámenes médicos en Brasilia

El ex presidente, que se encuentra bajo arresto domiciliario, seguirá bajo estricta vigilancia electrónica y custodia penitenciaria mientras se somete a pruebas clínicas

Guardar
El Tribunal Supremo de Brasil
El Tribunal Supremo de Brasil autorizó a Jair Bolsonaro a salir de su domicilio para exámenes médicos en Brasilia

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) a abandonar su domicilio el próximo sábado 16 de agosto para someterse a una serie de exámenes médicos en un hospital privado de Brasilia. Será la primera vez que el ex mandatario salga de su residencia desde que cumple prisión domiciliaria, medida impuesta el pasado 4 de agosto.

La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo y responsable de varios procesos contra Bolsonaro, quien aceptó el pedido de la defensa para que el ex mandatario sea trasladado al Hospital DF Star. Allí deberá permanecer entre seis y ocho horas para someterse a análisis de sangre y orina, endoscopia, tomografía computarizada, ecografía y un cardiograma.

Según sus abogados, el ex mandatario presenta problemas de reflujo e hipo refractario, afecciones que —aseguran— requieren una evaluación médica urgente. Bolsonaro deberá entregar a la Justicia, en un plazo máximo de 48 horas después de la consulta, un informe que acredite los procedimientos realizados y la hora de la cita médica.

El permiso médico no modifica
El permiso médico no modifica la situación judicial de Bolsonaro, quien enfrenta otras causas por abuso de poder y desinformación durante la pandemia (REUTERS/ARCHIVO)

Aunque el permiso le permitirá salir de su casa, el ex presidente seguirá bajo vigilancia constante. Portará la pulsera electrónica que se le colocó a inicios de mes y que permite rastrear sus movimientos en todo momento. El traslado y la supervisión quedarán a cargo de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal.

La resolución judicial también autoriza a Bolsonaro a recibir la visita de varios aliados políticos: el senador Rogério Marinho y el diputado Altineu Cortes, ambos del Partido Liberal (PL); así como del vicealcalde de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, y del diputado Tomé Abuch, del partido Republicanos.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares impuestas en el marco de una investigación sobre su presunta implicación en un plan para obstaculizar un proceso judicial en su contra por intento de golpe de Estado. La causa se centra en los eventos posteriores a las elecciones de 2022, cuando el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo.

Las pesquisas del Supremo apuntan a que Bolsonaro habría canalizado hasta dos millones de reales (más de 350.000 dólares) para financiar actividades políticas en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, a través de su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro. Este último habría promovido, desde marzo, una campaña para impulsar sanciones y aranceles contra autoridades brasileñas, en un contexto en el que el expresidente estadounidense Donald Trump manifestaba un interés particular por la situación judicial de su aliado brasileño.

El juez Alexandre de Moraes,
El juez Alexandre de Moraes, figura clave en el caso, ha impuesto medidas restrictivas y supervisa el cumplimiento de la prisión domiciliaria (AP/ARCHIVO)

De acuerdo con la acusación, el objetivo era presionar y desacreditar a instituciones brasileñas que investigan los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Ese asalto, que dejó un fuerte impacto político, llevó a la apertura de múltiples procesos penales contra líderes y organizadores, incluido el propio expresidente.

El juez Alexandre de Moraes, blanco de críticas constantes por parte de Bolsonaro y sus seguidores, ha sido una figura central en las investigaciones sobre la desinformación, los ataques a la democracia y las redes que impulsaron las protestas violentas. Ha ordenado medidas restrictivas, como la prohibición de contacto con otros investigados y la entrega del pasaporte, y ha bloqueado cuentas en redes sociales utilizadas para difundir mensajes considerados como incitación a la violencia o al desacato judicial.

En el caso actual, la prisión domiciliaria se dictó tras constatarse que Bolsonaro habría incumplido la orden de no involucrarse en actos políticos internacionales relacionados con su causa judicial. La defensa sostiene que las actividades en Estados Unidos no violaban las restricciones, argumento que el Supremo no aceptó.

Un proceso en desarrollo El permiso médico de este sábado no altera la condición judicial del ex presidente. Bolsonaro seguirá en prisión domiciliaria mientras avanza la investigación, que podría derivar en nuevas acusaciones formales. La autorización se limita estrictamente a los procedimientos médicos programados, con la obligación de retornar a su residencia al finalizar las pruebas.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroTribunal Supremo de BrasilAlexandre de MoraesPartido LiberalBrasiliaEstados UnidosPrisión domiciliariaInvestigación judicialLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

El proceso judicial incluyó el pago de millonarias sanciones, la confiscación de bienes y restricciones futuras para operar en mercados digitales

Do Kwon, creador de TerraUSD

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

El primer ministro británico atribuyó al presidente estadounidense el impulso para un posible acuerdo con Rusia, en vísperas de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

Keir Starmer afirmó que ahora

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron la muerte de Abdullah Saeed Abdel Baqin, subcomandante de la unidad Nukhba en Jabalia, acusado de planificar ataques y participar en la incursión contra la base de Erez

Israel confirmó la muerte de

Donald Trump amenazó a Rusia con consecuencias “muy graves” si no detiene la guerra en Ucrania

Tras su diálogo con los líderes de Europa, el jefe de la Casa Blanca aseguró que una reunión tripartita que incluya a Zelensky y Putin es una de sus prioridades

Donald Trump amenazó a Rusia

La capital asiática elegida como la mejor ciudad del mundo para la Generación Z

Esta urbe encabeza la lista para los menores de 30 años, destacando por su accesibilidad, facilidad para socializar y una vibrante vida nocturna, según el estudio de Time Out

La capital asiática elegida como
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por esta razón México envió

Por esta razón México envió a 26 narcos a EEUU, Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales

Una prueba escrita de 1965 revela la brecha generacional que existe a nivel ortográfico: “Dice mucho sobre lo que enseñamos a los jóvenes de hoy”

La Policía de Bolívar adelanta una investigación para esclarecer los confusos hechos de esta tragedia que enluta al municipio de Santa Lucía

Alejandra Azcárate contesta a críticas por mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe: “Hay unos cursos excelentes en el Sena de comprensión de lectura”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Trump maneja una lista de hasta once candidatos para nominar al sucesor de Powell al frente de la Fed

Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

Trump espera que haya una segunda reunión a tres bandas con Putin y Zelenski

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio y su “humillante”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift

La saga continúa: Christensen y McGregor podrían revivir las Guerras Clon en una serie de acción real