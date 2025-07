La Unión Europea enviará una delegación para supervisar las elecciones generales en Honduras

Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, y Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE, se dan la mano tras acordar el envío de la Misión de Observación Electoral.

La Unión Europea enviará una Misión de Observación Electoral para acompañar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en Honduras, según confirmó el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres.

“Hemos recibido la gran noticia de la voluntad positiva de Europa de mandar una Misión de Observación Electoral para las elecciones del 30 de noviembre en Honduras”, declaró Torres, quien se encuentra actualmente en Europa, donde participó en una reunión del consejo de asociación entre la UE y los países de Centroamérica.

El vicecanciller anunció que ya cuenta con “el acuerdo administrativo” que deberá ser firmado por el canciller Javier Bu y por representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que permitirá formalizar oficialmente la presencia de la misión europea en los comicios.

Una vez completado ese paso, será responsabilidad de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, definir quién liderará e integrará la misión, añadió Torres en una publicación en redes sociales. Según el funcionario, fue la propia Kallas quien le expresó el interés de Europa en “acompañar a Honduras” durante este proceso electoral.

Como parte de las gestiones, Torres sostuvo una reunión “muy productiva” en Bruselas con altos funcionarios europeos, entre ellos el director para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE, Pelayo Castro; el jefe de la División de Apoyo Democrático y Observación Electoral, Neal Mac Call; y el asesor principal de Kallas, Salvatore De Franca.

Los altos representantes de Honduras y la Unión Europea se reúnen en Bruselas para consolidar el acuerdo de la Misión de Observación Electoral.

Las elecciones del 30 de noviembre serán las duodécimas desde la restauración de la democracia en Honduras, tras casi 20 años de regímenes militares. En estos comicios se elegirá al nuevo presidente del país, a tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y a las autoridades de 298 alcaldías.

La persona ganadora asumirá el cargo tras la finalización del mandato de Xiomara Castro, previsto para el 27 de enero de 2026.

Entre los principales contendientes figuran la oficialista Rixi Moncada, ex ministra de Defensa; Nasry Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa; y Salvador Nasralla, ex vicepresidente. Los tres lograron imponerse en las elecciones internas realizadas en marzo, en medio de denuncias e irregularidades que marcaron ese proceso previo a los comicios generales.

Con la participación de la Unión Europea como observadora internacional, Honduras busca fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso electoral, en un contexto político marcado por la polarización y el recuerdo de elecciones pasadas cuestionadas. La presencia de la misión europea podría contribuir a generar confianza tanto en el electorado como en la comunidad internacional.

(Con información de EFE)