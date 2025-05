Detuvieron a un segundo sospechoso por los incendios contra propiedades del primer ministro Keir Starmer ocurridos en el norte de Londres

Un cordón policial en Kentish Town, cerca de la casa del primer ministro británico Keir Starmer en el norte de Londres. (James Manning/AP)

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este sábado a un segundo sospechoso, un hombre de 26 años, en el Aeropuerto de Luton, por su presunta implicación en los ataques incendiarios ocurridos entre el 8 y el 12 de mayo en el norte de Londres contra propiedades vinculadas al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

El individuo fue arrestado bajo sospecha de conspiración para cometer incendio con la intención de poner en peligro la vida, informó la policía.

La brigada antiterrorista lidera la investigación debido a la conexión de los hechos con una figura pública de alto nivel. “El inmueble era la antigua residencia del primer ministro”, indicó un portavoz policial sobre uno de los sitios atacados.

Los otros objetivos fueron una camioneta Toyota RAV4 previamente propiedad de Starmer y un edificio de apartamentos donde vivió en el pasado.

Los incendios no dejaron personas heridas y, en todos los casos, las llamas fueron controladas sin mayores daños. “Se trató de un pequeño incendio fuera de una propiedad”, detalló la policía sobre el incidente del lunes.

Este arresto se suma al de Roman Lavrynovych, de 21 años, detenido el martes, pocas horas después de los ataques. Lavrynovych compareció el viernes ante la Corte de Magistrados de Westminster, acusado de tres cargos de incendio con intención de poner en peligro la vida.

No presentó una declaración de culpabilidad. “Lavrynovych negó haber provocado los incendios y, en este momento, no hay una explicación para los crímenes”, señaló un fiscal ante el tribunal. La policía no informó la nacionalidad del segundo detenido, pero confirmó que la de Lavrynovych es ucraniana.

Los tres incidentes ocurrieron en días consecutivos. El 8 de mayo, un Toyota RAV4 que Starmer poseyó en el pasado fue incendiado en la misma calle donde se ubica su antigua casa.

El domingo 11, un edificio de apartamentos donde el político residió anteriormente también fue alcanzado por las llamas.

El lunes 12, un incendio afectó la entrada de su antigua vivienda, sin que se registraran daños mayores. Starmer y su familia se mudaron de esa casa tras su elección y actualmente viven en la residencia oficial en Downing Street.

La División de Contraterrorismo del Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó los cargos, al considerar que los hechos constituyen delitos relacionados con amenazas al Estado. Esta unidad se encarga de procesar casos que involucran actos contra la seguridad nacional y figuras del gobierno. La policía continúa recabando pruebas y no descartó nuevas detenciones.

Los ataques fueron condenados por líderes de todos los partidos en la Cámara de los Comunes.

Starmer se pronunció el lunes: “Esto es un ataque contra todos nosotros, contra la democracia y los valores que defendemos”.

(Con información de Associated Press y Europa Press)