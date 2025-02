Estados Unidos confirmó la reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y el Kremlin sobre la guerra en Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos encabezará la reunión con funcionarios de Moscú (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que una delegación estadounidense se reunirá con altos funcionarios rusos el martes en Riad, la capital de Arabia Saudita, para tratar la normalización de relaciones bilaterales entre Washington y Moscú y explorar posibles negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Según informó el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, la delegación estadounidense estará integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. Por parte de Rusia, asistirán el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, quienes viajarán a Riad el lunes, según confirmó el gobierno ruso.

El Kremlin detalló que el encuentro abordará tres temas principales: la normalización de las relaciones entre Moscú y Washington, los preparativos para una posible cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, y las condiciones para futuras negociaciones de paz en Ucrania.

Zelensky afirma que Ucrania no reconocerá acuerdos alcanzados sin su participación directa

Desde Abu Dabi, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que su gobierno no ha sido informado de la reunión y que no reconocerá ningún resultado que surja de conversaciones en las que Ucrania no participe. “Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, afirmó en una rueda de prensa citada por la agencia pública ucraniana Ukrinform.

En paralelo, el mandatario sostuvo un encuentro con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, con quien presenció la firma de un acuerdo de asociación económica bilateral. Según la agencia estatal emiratí WAM, Bin Zayed expresó su respaldo a cualquier esfuerzo para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y destacó la cooperación de Kiev en los intercambios de prisioneros con Rusia facilitados por Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro en Riad se produce días después de una conversación telefónica entre Trump y Putin, en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “dejar atrás las tensas relaciones” entre sus países y reanudar el diálogo, según el canciller ruso Lavrov.

Arabia Saudita ha jugado un papel clave en los acercamientos entre Estados Unidos y Rusia, facilitando un reciente intercambio de prisioneros. Además, mantiene negociaciones con Washington sobre la situación en la Franja de Gaza.

Altos funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Alemania (AP/ARCHIVO)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que el propósito principal de la reunión será evaluar las condiciones para retomar las relaciones entre ambos países y discutir un posible marco de negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. No obstante, señaló que cualquier avance dependerá de la disposición de ambas partes.

Las reuniones en Riad representan uno de los primeros encuentros directos entre altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia en años. Según Rubio, los próximos días serán clave para determinar si Putin está realmente interesado en alcanzar un acuerdo de paz.

(Con información de AFP y EFE)