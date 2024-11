El proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales enfrenta un acalorado debate parlamentario

Una protesta a favor del derecho al suicidio asistido en Londres (AP foto/Alberto Pezzali)

Se espera que los legisladores británicos voten este viernes sobre una propuesta de ley que permitiría a los adultos con enfermedades terminales poner fin a su vida con ayuda médica.

El proyecto de ley, que ha generado controversia, autorizaría a los adultos con menos de seis meses de vida esperada a solicitar asistencia para morir, bajo estrictas salvaguardias y medidas de protección.

Los parlamentarios mantuvieron reuniones emotivas con sus electores, donde reflexionaron profundamente sobre el tema en cuestión. Los defensores de la ley argumentan que proporcionaría dignidad a los pacientes terminales, aliviándolos de sufrimientos innecesarios.

Sin embargo, los opositores sostienen que podría poner en riesgo a personas vulnerables, como ancianos o discapacitados, quienes podrían sentirse presionados a tomar esta decisión para no convertirse en una carga para sus familias.

Si el proyecto de ley es aprobado, avanzará hacia una nueva ronda de audiencias. De lo contrario, quedaría descartado.

Sophie Korevaar, diagnosticada con esclerosis múltiple en 2022, navega por el sitio web "Mi muerte, mi decisión" en su hogar en Bristol, Reino Unido (REUTERS/Jaimi Joy).

Detalles del proyecto de la muerte asistida

Este es el primer debate sobre la muerte asistida en la Cámara de los Comunes desde 2015, cuando fracasó un intento similar. El debate está programado para cinco horas, y más de 150 miembros se han inscrito para participar. Se prevé que la votación sea reñida.

El proyecto de ley, impulsado por un miembro del Partido Laborista, se presenta como una votación abierta, sin presiones por parte del Gobierno. El primer ministro, Keir Starmer, quien ha manifestado su apoyo a la muerte asistida, ha declarado que el Gobierno mantendrá una postura neutral y no revelará su voto. Varios miembros de su gabinete han expresado su apoyo, mientras que otros se oponen.

El proyecto de ley, impulsado por un miembro del Partido Laborista, Kim Leadbeater (House of Commons/Handout via REUTERS)

Entre los opositores figuran el ex primer ministro laborista Gordon Brown y tres ex primeros ministros conservadores: Boris Johnson, Liz Truss y Theresa May, quienes ya no forman parte de la Cámara de los Comunes y no podrán votar. El ex primer ministro conservador David Cameron, en cambio, respalda el proyecto.

Si el proyecto supera esta fase en la Cámara de los Comunes, será necesario un nuevo examen y votación en ambas Cámaras del Parlamento. En caso de ser aprobado, se espera que la ley no entre en vigor antes de dos o tres años, según sus partidarios.

¿Qué establece la propuesta de ley?

Según el proyecto, solo los adultos mayores de 18 años en Inglaterra y Gales, cuya muerte se prevé en un plazo de seis meses, podrán solicitar la muerte asistida. Deben estar mentalmente capacitados para tomar esta decisión y deberán expresar su deseo de morir en dos declaraciones separadas.

Kim Leadbeater, legisladora del Partido Laborista y autora del proyecto de ley, ha destacado que la legislación incluye estrictas salvaguardias. Estas incluyen que dos médicos independientes y un juez del Tribunal Superior deberán aprobar cualquier solicitud.

Kim Leadbeater espera presentar el proyecto de ley sobre la muerte asistida, el día en que los diputados presentan los proyectos de ley de los miembros privados al Parlamento en Westminster, Reino Unido (Cámara de los Comunes/Distribución via REUTERS)

Actualmente, el suicidio asistido está prohibido en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y cualquier persona que presione o manipule a alguien para que solicite la muerte asistida enfrentará hasta 14 años de prisión.

El paciente deberá autoadministrarse la medicación que pone fin a su vida. Ni médicos ni otras personas podrán administrarla. Además, los profesionales de la salud no estarán obligados a prestar asistencia, y los médicos involucrados deberán asegurarse de que la decisión de la persona es voluntaria y plenamente informada.

Comparativa internacional

Una de las razones que impulsan la propuesta es que las personas adineradas pueden viajar a países como Suiza, donde la muerte asistida es legal, mientras que aquellos sin recursos enfrentan el riesgo de ser procesados si ayudan a un ser querido a morir.

Esther Rantzen, una locutora de 84 años que padece cáncer de pulmón, ha expresado su apoyo al proyecto, afirmando que prefiere que se apruebe esta ley para evitar tener que viajar a Suiza para morir de manera legal.

“Se trata de una cuestión vital, de vida o muerte, que a nosotros, el público, nos preocupa desesperadamente”, dijo Rantzen en una carta pública. “Es justo que el mayor número posible de parlamentarios escuche los argumentos a favor y en contra, y tome su propia decisión, de acuerdo con su propia conciencia, sus pensamientos y sentimientos personales”.

Activistas hacen un acto de respeto por las personas que se quitaron la propia vida, La Haya, Holanda, 10 de octubre de 2022. Una corte holandesa ratificó el miércoles 14 de diciembre de 2022 la prohibición del suicidio asistido, en un revés para los activistas que lo consideran una violación de sus derechos humanos. (AP Foto/Peter Dejong, File)

Otros países como Australia, Bélgica, Canadá y algunos estados de Estados Unidos han legalizado el suicidio asistido, aunque las normativas varían.

Es importante destacar que la muerte asistida se diferencia de la eutanasia, que es legal en los Países Bajos y Canadá, ya que en la eutanasia los profesionales de la salud administran una inyección letal a petición del paciente, bajo ciertas circunstancias.

