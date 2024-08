Una aerolínea europea anuncia la venta de un pasaje para volar “todo lo que puedas”

FILE PHOTO: A Wizz Air Airbus A320 from Sofia, Bulgaria taxis to a gate after landing at Luton Airport, Luton, Britain, May 1, 2020. REUTERS/Andrew Boyers/File Photo

La aerolínea de bajo costo Wizz Air ha lanzado su nuevo pase All You Can Fly, que permitirá a sus titulares tomar vuelos ilimitados durante un año a partir del 25 de septiembre por tan solo 549 dólares. Sin embargo, las opiniones están divididas, ya que para algunos representa el sueño de viajar sin límites, mientras que para otros es una pesadilla ecológica.

Según deatlló la empresa, la oferta inicial de 549 dólares es válida únicamente si se compra antes de la medianoche en Hungría, país en el cual se encuentra la sede de la aerolínea. Posteriormente, el precio incrementa a 660 dólares. El pase permite a los usuarios “vuelos ilimitados -hasta tres en un día-”, durante el año, con un costo adicional de 11 dólares por segmento. No obstante, los vuelos solo pueden ser reservados dentro de las 72 horas antes del viaje, lo que hace que sea más adecuado para quienes pueden viajar sin previo aviso.

Además, los vuelos se reservan como trayectos de ida, obligando a la mayoría de los pasajeros a reservar sin certeza del vuelo de retorno, algo que puede ser problemático para planificar viajes. “Cancelar tres veces provoca la anulación del pase”, advierte la aerolínea. Otros costos adicionales incluyen equipaje, asignación de asientos y embarque prioritario, ya que se trata de boletos básicos.

El CEO de Wizz Air, Jozsef Varadi (Reuters)

El pase abarca toda la red dela compañía, que cubre gran parte de Europa, el Mediterráneo y incluso el Medio Oriente. Únicamente los vuelos domésticos dentro de Italia no están incluidos. La mayoría de estos ya se han agotado destacó la aerolínea, refiriéndose a los aeropuertos de salida preferidos que deben proporcionar los miembros. Esta exigencia busca evitar que usuarios de diferentes regiones firmen como si fueran de una sola área para aprovechar tarifas más económicas.

Los términos y condiciones de la aerolínea indican que la provisión de boletos depende de varios factores internos y externos, como la capacidad de los asientos, el número de pasajeros y los miembros totales registrados en el programa All You Can Fly, que está limitado a un máximo de 10.000.

Aunque es una oferta atractiva, el All You Can Fly pass parece tener más sentido para los viajeros solitarios y extremadamente flexibles.

La aerolínea de bajo costo Wizz Air ha lanzado su novedoso pase All You Can Fly (EuropaPress)

La Wizz Air, de todas formas, fue nombrada la peor aerolínea en cuanto a retrasos en vuelos por tercer año consecutivo en junio, según CNN. Aunque su flota de nuevos Airbus la convierte en una de las más jóvenes y eficientes en consumo de combustible, la expansión rápida de aerolíneas de bajo costo es uno de los principales impulsores del pésimo récord ambiental de la aviación, de acuerdo con el grupo de presión Transport & Environment.

Este nuevo paserefleja las tensiones persistentes entre la accesibilidad de los viajes aéreos y las preocupaciones ambientales, colocando a la aerolínea en el centro de un debate cada vez mayor sobre la sostenibilidad y la viabilidad financiera en la industria de las aerolíneas de bajo costo.