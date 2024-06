Incendio en una histórica iglesia de Toronto: se perdieron pinturas y la comunidad está devastada

Un incendio devastador destruyó la iglesia anglicana de St Anne en Toronto (Saint Anne)

Un incendio en una iglesia histórica de Toronto destruyó el sitio patrimonial y valiosas pinturas de un reconocido grupo de artistas canadienses. El fuego se desató en la iglesia anglicana de St Anne, ubicada en el barrio de Little Portugal, en las primeras horas del domingo. Equipos de bomberos respondieron rápidamente, pero no lograron salvar la estructura ni los artefactos en su interior. Según el subdirector de bomberos, Jim Jessop, “El edificio está completamente destruido, al igual que todos los artefactos en su interior”, y agregó que es “demasiado pronto” para determinar la causa del incendio.

Don Beyers, sacerdote de la iglesia, expresó la magnitud de la pérdida: “Aunque esto es increíblemente devastador para mi congregación, es devastador para esta comunidad. No puedo expresar lo suficiente el alcance del impacto que este incendio va a tener.” Entre las obras destruidas destacan las pinturas realizadas por miembros del colectivo artístico Group of Seven, que incluían representaciones de la vida de Jesús. Estas obras eran excepcionales no solo por su contenido, sino también por sus autores, como JEH MacDonald, Fred Varley y Franklin Carmichael. Las pinturas incluidas abarcaban temas como los profetas del Antiguo Testamento, la Natividad y la Crucifixión.

El colectivo Group of Seven ha tenido una influencia importante en la percepción del paisaje canadiense. Sus obras se han convertido en algunas de las más codiciadas en el país. En 2016, una pintura de montaña de Lawren Harris se vendió en una subasta por más de USD 8 millones. Sin embargo, en las últimas décadas, la legacía del grupo fue cuestionada por su exclusión de pintoras igualmente talentosas.

El interior de la iglesia era notable por sus elaboradas decoraciones murales. Según Parks Canada, “Las decoraciones murales interiores, diseñadas por JEH MacDonald, cubrían las paredes y el techo del ábside, los arcos principales, los colgantes y la cúpula central. El ciclo combinaba escenas narrativas, textos escritos, así como trabajos de yeso decorativos y detalles que acentuaban las líneas arquitectónicas del edificio”.

La iglesia, inspirada en parte por la Santa Sofía de Estambul, fue terminada en 1908 y designada sitio histórico nacional de Canadá en 1996. Su diseño bizantino marcó una desviación del aspecto convencional de las iglesias anglicanas, siendo la única de su tipo en Canadá. La concejal de la ciudad, Alejandra Bravo, comentó la pérdida: “Esto es algo que no podemos reemplazar en Canadá ni en el mundo, pero esto es mucho más que solo un edificio. Este es un lugar que ha provisto apoyo, hogar, amor, ha unido a la comunidad, atendido las necesidades de la gente necesitada y brindado el apoyo espiritual que la gente tanto necesitaba en momentos difíciles”.

El incendio de la iglesia de St Anne es el último de una serie de incendios que afectaron estructuras religiosas en Canadá. En los últimos dos años y medio, 33 iglesias han sido destruidas por incendios, muchos de ellos confirmados como incendios provocados. No se han reportado heridos y los funcionarios de bomberos confirmaron que no había nadie dentro de la iglesia en el momento del incendio. La policía creó un portal en línea para que el público pueda enviar fotos o videos mientras continúan las investigaciones para determinar la causa del incendio.

La pérdida de esta iglesia también marca la desaparición del único espacio religioso que albergaba obras de miembros del Group of Seven. Beyers lamentó la destrucción de las 18 murales: “Lo siento decir, pero eso se ha perdido desde lo que puedo ver”. Los políticos locales, junto con los miembros de la comunidad y los feligreses, continúan tristes por esta pérdida “irreemplazable”.