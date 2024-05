Japón alertó sobre los planes del régimen de Corea del Norte de lanzar un nuevo satélite durante los próximos días

Alerta por los planes de Corea del Norte de lanzar un satélite entre el 27 de mayo y el 4 de junio (AP/ARCHIVO)

El régimen de Corea del Norte notificó a Japón su plan de lanzar un cohete que transportará un satélite espacial hacia el mar Amarillo y el este de la isla de Luzón entre el 27 de mayo y el 4 de junio, informó este lunes la Guardia Costera japonesa, mientras la animosidad sigue siendo alta por las continuas pruebas de armas del Norte.

La notificación se produce antes de una cumbre trilateral entre Japón, Corea del Sur y China prevista para este lunes.

Funcionarios de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur mantuvieron conversaciones telefónicas en respuesta al aviso y compartieron la opinión de que el lanzamiento por Corea del Norte de un satélite con tecnología de misiles balísticos supondría una violación de las resoluciones de la ONU, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.

Los funcionarios acordaron exigir a Corea del Norte que cancele el lanzamiento previsto, dijo el ministerio en un comunicado enviado por correo electrónico.

Corea del Norte anunció el lanzamiento de un satélite en medio de la cumbre entre Japón, Corea del Sur y China, en Seúl (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Ya el viernes el ejército de Corea del Sur había adelantado que Corea del Norte parecía estar preparándose para lanzar su segundo satélite militar espía al espacio.

Seúl dijo a los periodistas locales en una sesión informativa que detectó signos de que Corea del Norte está participando en actividades que se cree que son preparativos para lanzar un satélite espía en su principal instalación de lanzamiento de Tongchangri en el noroeste. El ejército dijo que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están siguiendo de cerca las medidas de Corea del Norte.

En noviembre pasado, Corea del Norte puso en órbita su primer satélite de reconocimiento militar como parte de sus esfuerzos por construir una red de vigilancia espacial para hacer frente a lo que llama amenazas militares lideradas por Estados Unidos. El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo más tarde en una reunión clave del partido gobernante que su país lanzaría tres satélites militares espías adicionales en 2024.

El contenido de la sesión informativa se compartió con medios de comunicación extranjeros, incluida The Associated Press. El ejército surcoreano no explicó de inmediato exactamente qué actividades norcoreanas fueron detectadas en el área de Tongchangri.

Los funcionarios acordaron exigir a Corea del Norte que cancele el lanzamiento previsto, dijo el ministerio en un comunicado enviado por correo electrónico (KCNA via REUTERS)

Después de lanzar su satélite espía Malligyong-1 el 21 de noviembre, Corea del Norte dijo que había transmitido imágenes de sitios clave en Estados Unidos y Corea del Sur, incluida la Casa Blanca y el Pentágono. Pero no ha publicado ninguna fotografía, lo que genera dudas generalizadas sobre la capacidad de su satélite.

En los últimos meses, Corea del Norte ha ampliado su serie de pruebas de misiles para ampliar su arsenal de armas. Los analistas dicen que Corea del Norte probablemente piense que un arsenal más grande aumentaría su influencia en la diplomacia futura con Estados Unidos.

La semana pasada, Corea del Sur dijo que Corea del Norte disparó presuntos múltiples misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este. Corea del Norte dijo más tarde que había probado un misil balístico táctico con un nuevo sistema de navegación autónomo.

(Con información de Reuters y AP)