K Praveen, el indio con la lengua más larga del mundo: mide 10,8 centímetros

K Praveen, el hombre con la lengua más larga del mundo (Indian Book of records)

K Praveen, el joven indio de 21 años oriundo de Virudhunagar, ha capturado la atención nacional e internacional gracias a una insólita característica física: una lengua de 10,8 centímetros de largo. Esta peculiaridad no solo le ha permitido destacarse en su país, sino que también superar el récord mundial de la lengua más larga del mundo, ostentado por el californiano Nick Stoeberl con 10,1 centímetros.

Según la Universidad de Edimburgo, la media masculina es de 8,5 centímetros, longitud que K Praveen supera ampliamente.

El joven ha sido ya reconocido por el Libro Limca de los Récords de la India, un equivalente local del Libro Guinness de los Récords, donde su proeza ha quedado registrada. La lengua de K Praveen no solo destaca por su longitud, sino también por las habilidades que le ha permitido desarrollar. Este singular atributo le permite tocarse la nariz y el codo, y actualmente practica para llegar a sus párpados.

Además de estas hazañas físicas, ha demostrado una notable destreza al utilizar su lengua para dibujar, sosteniendo un pincel. Estos talentos insólitos no han pasado desapercibidos, agregando una capa de fascinación a su ya intrigante historia.

K Praveen posee una lengua de 10,8 centímetros de largo (Indian Book of records)

En 2020, Praveen logró establecer otro récord notable al tocarse la nariz con la lengua 219 veces en un minuto, hazaña que le permitió entrar en el Libro de los Récords de Asia.

Este joven estudiante de robótica no solo ha sobresalido por sus habilidades físicas, sino también por su capacidad para combinar estas con un interés académico y profesional.

Una característica particularmente llamativa de K Praveen es su capacidad de realizar la práctica de yoga Khechari Mudra, una técnica avanzada que implica introducir la lengua en la cavidad nasal a través del paladar. Esta habilidad no solo resalta su control y flexibilidad, sino que también añade un elemento de fascinación cultural a su historia. La práctica de Khechari Mudra se considera una técnica de auto-maestría en algunas tradiciones de yoga, y el hecho de que Praveen pueda realizarla con su lengua única solo subraya su dedicación y entrenamiento.

K Praveen logró establecer otro récord notable al tocarse la nariz con la lengua 219 veces en un minuto (Indian Book of records)

“Aunque mis logros se han registrado en la India, pretendo llevar mi talento a todo el mundo”, declaró Praveen al medio local Indozone. Sin embargo, para alcanzar su objetivo de ser reconocido a nivel mundial, Praveen necesita apoyo financiero que actualmente no tiene.

“Esto sería posible si el gobierno de Tamil Nadu me proporcionara la ayuda, ya que no he podido exhibir mis logros en todo el mundo por falta de ayuda financiera”, añadió. Esta declaración no solo revela sus aspiraciones personales, sino también las barreras económicas que enfrenta para alcanzar el reconocimiento global que sus talentos merecen.

K Praveen intentando llegar su lengua a su nariz (Indian Book of records)

“Esto sería posible si el gobierno de Tamil Nadu (su estado) me proporcionara la ayuda, ya que no pude exhibir mis logros en todo el mundo por falta de ayuda financiera. Aunque mis logros se han registrado en la India, pretendo llevar mi talento a todo el mundo”, comentó el joven al medio local Indozone.

El viaje de Praveen hacia el reconocimiento mundial no está libre de desafíos. La falta de fondos ha sido una barrera significativa, pero su determinación sugiere que seguirá buscando maneras de superar estos obstáculos. Si se le proporcionara el apoyo financiero necesario, no hay duda de que K Praveen podría no solo reconfirmar su lugar en los registros nacionales, sino también reclamar un lugar en el escenario mundial.

Hasta entonces, K Praveen continúa practicando y perfeccionando sus habilidades, mientras espera la oportunidad de demostrar al mundo entero que, en el pequeño pueblo de Virudhunagar, vive un joven con una lengua incomparable y una ambición insaciable.