La emboscada que sufrió un homosexual a manos de los talibanes: prometieron ayudarlo, pero lo golpearon y violaron

Un hombre que estaba escondido en Kabul por temor en los talibanes cayó en una trampa del grupo extremista, que lo persiguió por su orientación sexual, le tendió una trampa y le propinó una brutal tortura.

El caso de la víctima, que no fue identificada, fue relatado por el activista afgano Artemis Akbary, defensor de derechos humanos que actualmente vive en Turquía, y estuvo recientemente en contacto con su amigo, según declaró a la cadena ITV News.

El hombre estaba en la clandestinidad por temor a las represalias, ya que es homosexual. Pero recibió una falsa promesa que sirvió de anzuelo: le aseguraron que le conseguirían un lugar en la evacuación de refugiados y colaboradores de los países occidentales.

Con la esperanza de salir del país, confió en los supuestos gestores, pero cuando llegó al punto de encuentro ya era tarde, había caído en la trampa. Fue brutalmente golpeado y también violado por sus atacantes.

Según Akbary, este suceso es sólo un ejemplo de cómo será la vida de los homosexuales bajo el régimen talibán. “Intentan decir al mundo que han cambiado y que no tenemos problemas con los derechos de las mujeres o los derechos humanos. Están mintiendo. Los talibanes no han cambiado, porque su ideología no ha cambiado”, dijo el activista. “Mis amigos de Afganistán tienen miedo, no saben lo que les pasará en el futuro, así que intentan esconderse”, añadió.

En declaraciones al periódico español La Sexta, Akbary había advertido: “Los talibanes nunca van a reconocer al colectivo LGTBI, yo creo es que los ejecutarán”.

Por ejemplo, un juez talibán, Gul Rahim, ha expresado: “Sólo hay dos penas para los homosexuales: la lapidación o pararse detrás de un muro, de entre 2,5 y 3 metros, que cae sobre él”.

Días atrás, el portal MailOnline publicó el testimonio de un homosexual no identificado en Kabul, quien aseguró que los talibanes los “están cazando”, y realizó una dramática descripción sobre la vida que le espera a la comunidad LGBTQ bajo el gobierno de los extremistas.

El hombre añadió que los talibanes se complacen en perseguir y matar a las personas LGBTQ: “Nos matan de forma muy brutal. No como a los demás, a los que matan con una pistola con una bala. Utilizan el fuego, o nos decapitan o apedrean, y disfrutan con ello: es aceptable para ellos”.

