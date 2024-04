Duro rifirrafe entre Gustavo Petro y famoso periodista por la reforma pensional: “Un lobo hambriento de dinero”

Luis Carlos Vélez aseguró que la reforma pensional de Gustavo Petro es perjudicial para la población que cotiza - crédito @luvelez/Instagram y Colprensa

El presidente Gustavo Petro y el director de La FM, Luis Carlos Vélez, se enfrascaron en una acalorada discusión, generada a través de redes sociales, medios de comunicación y actos públicos, por la reforma pensional. La propuesta del Gobierno nacional, que ya fue aprobada en el Senado de la República y que pasará a ser discutida en la Cámara de Representantes, ha provocado múltiples críticas por la manera en que se administrarán los recursos de los cotizantes.

En un programa radial, el periodista se refirió al polémico bono pensional que el Gobierno Petro busca entregar a adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse y a mujeres que tengan hijos y no alcancen las semanas mínimas para recibir la pensión. De acuerdo con Vélez, esta iniciativa sería perjudicial porque se pagaría con los ahorros de las personas que están cotizando.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Una cosa es subsidiar a la gente que ya dio algo, y otra es subsidiar a gente que no ha dado nada (sic). Una cosa es un subsidio y otra cosa muy diferente es la pensión (sic). Una cosa es una ayuda adicional a la gente que ya pagó, y otra cosa es regalar cosas a la gente que no pagó”, dijo el periodista.

Los jóvenes que cotizan se verían afectados por el bono pensional propuesto en la reforma - crédito Luisa González/Reuters

“Le dieron de comer a Vélez y a su papá”

Petro explicó en su cuenta de X (antes Twitter) las condiciones para entrar al “baile de las pensiones”, que es el haber trabajado, aunque ese tiempo de labor, por determinados motivos, no se vea reflejado en una pensión.

“La vejez sin pensión hoy, trabajó toda su vida antes, le dieron de comer a Vélez y a su papá (Carlos Antonio Vélez), fueron las amas de casa que envejecieron trabajando en su hogar, fue el campesinado que alimentó a toda Colombia, fueron los labriegos cafeteros que sostuvieron todo el estado colombiano durante un siglo y no le dieron ninguna pensión”, señaló el primer mandatario.

Gustavo Petro respondió críticas de Luis Carlos Vélez referentes a la reforma pensional - crédito @petrogustavo7X

“La reforma no es por amor al marrano”

Luego de la respuesta de Petro, el director de la emisora dedicó unos minutos para expresar su opinión al respecto. “Señor presidente, a la gente no se le miente, a la gente hay que decirle la verdad”, dijo.

Pues, según el periodista, la reforma pensional parece una “estrategia” para acaparar los ahorros de los colombianos que cotizan, con los cuales se busca subsidiar a las personas que “nunca” aportaron al sistema. Esto implicaría un recorte a la vida del sistema, que se sostiene siempre y cuando haya más cotizantes que pensionados.

Las Mujeres embarazadas recibirán un bono pensional por cada hijo que tengan (hasta tres), si se aprueba la reforma - crédito Bao Dunyuan/EFE

“La reforma no es por amor al marrano, es por amor a los chicharrones. Como Caperucita Roja, usted estaría creando un lobo hambriento de dinero, disfrazado de pobre viejecita, para quitarle las pensiones a los cotizantes más jóvenes y, eventualmente, quedarse con el botín. La pregunta es, ¿para qué tanto dinero?”, cuestionó Luis Carlos Vélez.

Sin embargo, de acuerdo con el primer mandatario, que se refirió a la reforma durante un evento público con las Juntas de Acción Comunal en Zipaquirá, los recursos que se utilizarían para financiar el bono pensional saldrían de los aportes de los “banqueros” y de “los fondos privados de pensiones”. De esta manera, se garantizaría que, por ejemplo, una mujer que ha sido ama de casa cuente con un ingreso que cuando cumpla con la edad de jubilación.

El presidente Gustavo Petro se refirió al "locutor de la emisora famosa" que cuestionó la reforma pensional - crédito @infopresidencia/X

Bajo esa premisa, Petro cuestionó a quienes no están de acuerdo con la entrega de dicho bono, refiriéndose, presuntamente, al periodista Luis Carlos Vélez, insinuando que piensa que su trabajo sí vale, mientras que el de otras personas que no alcanzan a pensionarse, no.

“Acostumbrados a verlas como esclavas, acostumbrados a ver a la mujer subordinada y sin libertad económica, acostumbrados a pensar que la mujer es menos. Entonces, el trabajo de ellos sí es válido, como el del locutor de la emisora famosa de ayer y de esta mañana, y el trabajo de la mujer en casa, ese sí, no es válido. El de él sí puede ser subsidiado en su pensión con los recursos públicos, pero el trabajo del ama de casa no, y después se llenan la boca diciendo: que la igualdad, que la democracia. Constructores ellos sí, de dictaduras y de injusticias y de violencia”, aseveró el presidente.